https://ria.ru/20220805/ispaniya-1807397580.html

Испания передаст Киеву 20 бронетранспортеров, сообщили СМИ

Испания передаст Киеву 20 бронетранспортеров, сообщили СМИ - РИА Новости, 05.08.2022

Испания передаст Киеву 20 бронетранспортеров, сообщили СМИ

Министерство обороны Испании приняло решение передать Украине 20 бронетранспортеров М113 американского производства, пишет газета Pais. РИА Новости, 05.08.2022

2022-08-05T09:04

2022-08-05T09:04

2022-08-05T09:04

в мире

маргарита роблес

владимир зеленский

украина

испания

министерство обороны испании

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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Министерство обороны Испании приняло решение передать Украине 20 бронетранспортеров М113 американского производства, пишет газета Pais.Ранее испанские СМИ сообщали, что министерство обороны страны готовится поставить на Украину 10 танков Leopard 2A4 и 20 бронетранспортеров М113. В начале августа министр обороны Испании Маргарита Роблес заявила, что правительство страны отказалось от планов передать Украине партию танков, которые, как оказалось, находятся в "плачевном состоянии"."Минобороны Испании ... приняло решение о безвозмездной передаче Украине двадцати бронетранспортеров TOA M-113", пишет издания, при этом отмечая, что эта помощь "вряд ли удовлетворит требования Владимира Зеленского".Как отмечает издание, помимо бронетранспортеров Испания предложила украине батарею маловысотных зенитных ракет Shorad Aespide европейской компании MBDA.

https://ria.ru/20220729/lavrov-1805987477.html

https://ria.ru/20220730/krab-1806109532.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, маргарита роблес, владимир зеленский, украина, испания, министерство обороны испании