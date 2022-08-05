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Испания передаст Киеву 20 бронетранспортеров, сообщили СМИ - РИА Новости, 05.08.2022
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Испания передаст Киеву 20 бронетранспортеров, сообщили СМИ
Испания передаст Киеву 20 бронетранспортеров, сообщили СМИ - РИА Новости, 05.08.2022
Испания передаст Киеву 20 бронетранспортеров, сообщили СМИ
Министерство обороны Испании приняло решение передать Украине 20 бронетранспортеров М113 американского производства, пишет газета Pais. РИА Новости, 05.08.2022
2022-08-05T09:04
2022-08-05T09:04
в мире
маргарита роблес
владимир зеленский
украина
испания
министерство обороны испании
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Министерство обороны Испании приняло решение передать Украине 20 бронетранспортеров М113 американского производства, пишет газета Pais.Ранее испанские СМИ сообщали, что министерство обороны страны готовится поставить на Украину 10 танков Leopard 2A4 и 20 бронетранспортеров М113. В начале августа министр обороны Испании Маргарита Роблес заявила, что правительство страны отказалось от планов передать Украине партию танков, которые, как оказалось, находятся в "плачевном состоянии"."Минобороны Испании ... приняло решение о безвозмездной передаче Украине двадцати бронетранспортеров TOA M-113", пишет издания, при этом отмечая, что эта помощь "вряд ли удовлетворит требования Владимира Зеленского".Как отмечает издание, помимо бронетранспортеров Испания предложила украине батарею маловысотных зенитных ракет Shorad Aespide европейской компании MBDA.
https://ria.ru/20220729/lavrov-1805987477.html
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в мире, маргарита роблес, владимир зеленский, украина, испания, министерство обороны испании
09:04 05.08.2022
 
Испания передаст Киеву 20 бронетранспортеров, сообщили СМИ

Pais: Минобороны Испании передаст Киеву 20 бронетранспортеров

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 05.08.2022
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Министерство обороны Испании приняло решение передать Украине 20 бронетранспортеров М113 американского производства, пишет газета Pais.
Ранее испанские СМИ сообщали, что министерство обороны страны готовится поставить на Украину 10 танков Leopard 2A4 и 20 бронетранспортеров М113. В начале августа министр обороны Испании Маргарита Роблес заявила, что правительство страны отказалось от планов передать Украине партию танков, которые, как оказалось, находятся в "плачевном состоянии".
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"Минобороны Испании ... приняло решение о безвозмездной передаче Украине двадцати бронетранспортеров TOA M-113", пишет издания, при этом отмечая, что эта помощь "вряд ли удовлетворит требования Владимира Зеленского".
Как отмечает издание, помимо бронетранспортеров Испания предложила украине батарею маловысотных зенитных ракет Shorad Aespide европейской компании MBDA.
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