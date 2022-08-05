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Россия поддерживает позицию Ирана по СВПД, заявил Лавров - РИА Новости, 05.08.2022
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Россия поддерживает позицию Ирана по СВПД, заявил Лавров
Россия поддерживает позицию Ирана по СВПД, заявил Лавров - РИА Новости, 05.08.2022
Россия поддерживает позицию Ирана по СВПД, заявил Лавров
США пытаются сделать изменённый СВПД предметом новой договорённости, это неприемлемо, РФ поддерживает позицию Ирана в том, что ядерная сделка должна быть... РИА Новости, 05.08.2022
2022-08-05T08:57
2022-08-05T09:17
в мире
сергей лавров
дональд трамп
нед прайс
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ПНОМПЕНЬ, 5 авг - РИА Новости. США пытаются сделать изменённый СВПД предметом новой договорённости, это неприемлемо, РФ поддерживает позицию Ирана в том, что ядерная сделка должна быть возобновлена в первоначальном виде, заявил глава МИД России Сергей Лавров."Этот план должен быть возобновлён исключительно в том виде, в котором его одобрил Совет Безопасности ООН, без каких-либо довесков, без каких-либо изъятий. Речь сейчас идёт ровно о том, что американцы пытаются видоизмененный план сделать предметом новой договорённости, а иранцы настаивают на том, чтобы всё было так, как одобрялось в 2015 году. Я считаю, что позиция Ирана абсолютно правомочна", - сказал он на пресс-конференции в Камбодже.Он подчеркнул, что американцы выходили из плана, который ранее сами и одобряли, и, поскольку Вашингтон его пытался разрушить, США должны отозвать свои позиции и вернуться к первоначальным договорённостям.В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку - Совместный всеобъемлющий план действий ( СВПД ) по иранской ядерной программе, что предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. В мае 2018 года США при Дональде Трампе вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана. В Вене проходили переговоры по возобновлению СВПД и отмене санкций Вашингтона против Тегерана. В декабре 2021 года стороны достигли договоренности по двум проектам соглашения, в которые европейская сторона включила и позиции Ирана. По словам иранского представителя Багери Кяни, переговоры проходили успешно, однако представитель госдепа США Нед Прайс оценил прогресс в Вене как скромный, призвав Тегеран относиться к вопросу серьезно. С возвращением сторон в свои столицы в конце марта переговоры были приостановлены. МИД Ирана обвиняет в этом американскую администрацию. Последний раунд переговоров по СВПД прошел в Дохе 29-30 июня.
https://ria.ru/20220802/sanktsii-1806808395.html
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в мире, сергей лавров, дональд трамп, нед прайс, россия, сша, иран, оон, мид ирана, совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
08:57 05.08.2022 (обновлено: 09:17 05.08.2022)
 
Россия поддерживает позицию Ирана по СВПД, заявил Лавров

Глава МИД Лавров: Россия поддерживает позицию Ирана о возобновлении ядерной сделки

© РИА Новости / Антон БыстровВид на Тегеран, Иран
Вид на Тегеран, Иран - РИА Новости, 1920, 05.08.2022
© РИА Новости / Антон Быстров
Вид на Тегеран, Иран. Архивное фото
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ПНОМПЕНЬ, 5 авг - РИА Новости. США пытаются сделать изменённый СВПД предметом новой договорённости, это неприемлемо, РФ поддерживает позицию Ирана в том, что ядерная сделка должна быть возобновлена в первоначальном виде, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
"Этот план должен быть возобновлён исключительно в том виде, в котором его одобрил Совет Безопасности ООН, без каких-либо довесков, без каких-либо изъятий. Речь сейчас идёт ровно о том, что американцы пытаются видоизмененный план сделать предметом новой договорённости, а иранцы настаивают на том, чтобы всё было так, как одобрялось в 2015 году. Я считаю, что позиция Ирана абсолютно правомочна", - сказал он на пресс-конференции в Камбодже.
Антиамериканский рисунок в Тегеране - РИА Новости, 1920, 02.08.2022
2 августа, 23:18
Китай потребовал от США снять все незаконные санкции с Ирана
Он подчеркнул, что американцы выходили из плана, который ранее сами и одобряли, и, поскольку Вашингтон его пытался разрушить, США должны отозвать свои позиции и вернуться к первоначальным договорённостям.
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку - Совместный всеобъемлющий план действий ( СВПД ) по иранской ядерной программе, что предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. В мае 2018 года США при Дональде Трампе вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана. В Вене проходили переговоры по возобновлению СВПД и отмене санкций Вашингтона против Тегерана. В декабре 2021 года стороны достигли договоренности по двум проектам соглашения, в которые европейская сторона включила и позиции Ирана. По словам иранского представителя Багери Кяни, переговоры проходили успешно, однако представитель госдепа США Нед Прайс оценил прогресс в Вене как скромный, призвав Тегеран относиться к вопросу серьезно. С возвращением сторон в свои столицы в конце марта переговоры были приостановлены. МИД Ирана обвиняет в этом американскую администрацию. Последний раунд переговоров по СВПД прошел в Дохе 29-30 июня.
Флаг Ирана - РИА Новости, 1920, 31.07.2022
31 июля, 19:17
Иран заявил о готовности продолжить переговоры по ядерной сделке
 
В миреСергей ЛавровДональд ТрампНед ПрайсРоссияСШАИранООНМИД ИранаСовместный всеобъемлющий план действий (СВПД)
 
 
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