https://ria.ru/20220805/iran-1807396613.html

Россия поддерживает позицию Ирана по СВПД, заявил Лавров

Россия поддерживает позицию Ирана по СВПД, заявил Лавров - РИА Новости, 05.08.2022

Россия поддерживает позицию Ирана по СВПД, заявил Лавров

США пытаются сделать изменённый СВПД предметом новой договорённости, это неприемлемо, РФ поддерживает позицию Ирана в том, что ядерная сделка должна быть... РИА Новости, 05.08.2022

2022-08-05T08:57

2022-08-05T08:57

2022-08-05T09:17

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ПНОМПЕНЬ, 5 авг - РИА Новости. США пытаются сделать изменённый СВПД предметом новой договорённости, это неприемлемо, РФ поддерживает позицию Ирана в том, что ядерная сделка должна быть возобновлена в первоначальном виде, заявил глава МИД России Сергей Лавров."Этот план должен быть возобновлён исключительно в том виде, в котором его одобрил Совет Безопасности ООН, без каких-либо довесков, без каких-либо изъятий. Речь сейчас идёт ровно о том, что американцы пытаются видоизмененный план сделать предметом новой договорённости, а иранцы настаивают на том, чтобы всё было так, как одобрялось в 2015 году. Я считаю, что позиция Ирана абсолютно правомочна", - сказал он на пресс-конференции в Камбодже.Он подчеркнул, что американцы выходили из плана, который ранее сами и одобряли, и, поскольку Вашингтон его пытался разрушить, США должны отозвать свои позиции и вернуться к первоначальным договорённостям.В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку - Совместный всеобъемлющий план действий ( СВПД ) по иранской ядерной программе, что предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. В мае 2018 года США при Дональде Трампе вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана. В Вене проходили переговоры по возобновлению СВПД и отмене санкций Вашингтона против Тегерана. В декабре 2021 года стороны достигли договоренности по двум проектам соглашения, в которые европейская сторона включила и позиции Ирана. По словам иранского представителя Багери Кяни, переговоры проходили успешно, однако представитель госдепа США Нед Прайс оценил прогресс в Вене как скромный, призвав Тегеран относиться к вопросу серьезно. С возвращением сторон в свои столицы в конце марта переговоры были приостановлены. МИД Ирана обвиняет в этом американскую администрацию. Последний раунд переговоров по СВПД прошел в Дохе 29-30 июня.

https://ria.ru/20220802/sanktsii-1806808395.html

https://ria.ru/20220731/iran-1806267296.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сергей лавров, дональд трамп, нед прайс, россия, сша, иран, оон, мид ирана, совместный всеобъемлющий план действий (свпд)