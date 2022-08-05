Рейтинг@Mail.ru
Билайн увеличил среднюю скорость мобильного интернета в метро в 4,5 раза - РИА Новости, 05.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220805/internet-1807022315.html
Билайн увеличил среднюю скорость мобильного интернета в метро в 4,5 раза
Билайн увеличил среднюю скорость мобильного интернета в метро в 4,5 раза - РИА Новости, 05.08.2022
Билайн увеличил среднюю скорость мобильного интернета в метро в 4,5 раза
Билайн, благодаря модернизации сети, увеличил среднюю скорость мобильного интернета в московском метро в 4,5 раза, сообщает пресс-служба билайна. РИА Новости, 05.08.2022
2022-08-05T10:00
2022-08-05T10:13
билайн
технологии
telecom daily
вымпелком
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/04/1807280066_0:0:3065:1724_1920x0_80_0_0_da20cac28ad950e7f0a1fcc11c0a81a3.jpg
МОСКВА, 5 авг – РИА Новости. Билайн, благодаря модернизации сети, увеличил среднюю скорость мобильного интернета в московском метро в 4,5 раза, сообщает пресс-служба билайна.К такому выводу пришли специалисты компании после проведенных ими сравнительных драйв-тестов сети в московском метро в июне 2022 года. Исследование выявило рост скорости и улучшение покрытия мобильным интернетом по сравнению с маем 2021 года. Средняя скорость мобильного интернета в часы-пик теперь может достигать 127 Мбит/с, этой скорости может быть достаточно для просмотра видео в формате 4К. На момент проведения драйв-тестов ни на одной из станций скорость мобильного интернета не опустилась ниже 89 Мбит/с, а максимальная достигла 151 Мбит/с.Кроме этого, билайн обеспечил почти 100% покрытие мобильной связью всех станций и перегонов московского метрополитена. Это означает, что во время движения клиенты компании смогут без зависаний и потери связи скачивать и загружать контент, а также не прерывать своих разговоров во время перемещений внутри подземки.Как отмечает пресс-служба, по данным независимого аналитического агентства Telecom Daily, билайн предоставляет лучшие средние скорости загрузки контента в вагонах поезда и на станциях московского метро, а также самую стабильную сеть в перегонах.Клиенты билайна под землей в метро могут также пользоваться технологией VoLTE для голосовых вызовов. Основные преимущества данной технологии – это быстрота соединения, качество голоса, а также возможность одновременно разговаривать и продолжать пользоваться мобильным интернетом.Билайн в 2021 году полностью обновил свою сеть в Московском метро до стандарта 5G-Ready. Это означает, что внедрение сетей пятого поколения связи возможно осуществить в течение нескольких дней после выделения частотного ресурса под этот стандарт. Оборудование 5G-Ready в настоящее время обеспечивает оказание услуг связи по технологии LTE Advanced и LTE Advanced Pro.
https://ria.ru/20220720/tarif-1803677916.html
https://ria.ru/20220629/bilayn-1798934951.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/04/1807280066_321:0:3050:2047_1920x0_80_0_0_d427ffd707e915eb0fdfd208d29c9ea1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
билайн, технологии, telecom daily, вымпелком
10:00 05.08.2022 (обновлено: 10:13 05.08.2022)
 

Билайн увеличил среднюю скорость мобильного интернета в метро в 4,5 раза

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкПассажиры в Московском метро
Пассажиры в Московском метро - РИА Новости, 1920, 05.08.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 авг – РИА Новости. Билайн, благодаря модернизации сети, увеличил среднюю скорость мобильного интернета в московском метро в 4,5 раза, сообщает пресс-служба билайна.
К такому выводу пришли специалисты компании после проведенных ими сравнительных драйв-тестов сети в московском метро в июне 2022 года. Исследование выявило рост скорости и улучшение покрытия мобильным интернетом по сравнению с маем 2021 года. Средняя скорость мобильного интернета в часы-пик теперь может достигать 127 Мбит/с, этой скорости может быть достаточно для просмотра видео в формате 4К. На момент проведения драйв-тестов ни на одной из станций скорость мобильного интернета не опустилась ниже 89 Мбит/с, а максимальная достигла 151 Мбит/с.
Логотип Билайн
20 июля, 12:38
Билайн оставит для подключения только один тариф
Кроме этого, билайн обеспечил почти 100% покрытие мобильной связью всех станций и перегонов московского метрополитена. Это означает, что во время движения клиенты компании смогут без зависаний и потери связи скачивать и загружать контент, а также не прерывать своих разговоров во время перемещений внутри подземки.
Как отмечает пресс-служба, по данным независимого аналитического агентства Telecom Daily, билайн предоставляет лучшие средние скорости загрузки контента в вагонах поезда и на станциях московского метро, а также самую стабильную сеть в перегонах.
Клиенты билайна под землей в метро могут также пользоваться технологией VoLTE для голосовых вызовов. Основные преимущества данной технологии – это быстрота соединения, качество голоса, а также возможность одновременно разговаривать и продолжать пользоваться мобильным интернетом.
Билайн в 2021 году полностью обновил свою сеть в Московском метро до стандарта 5G-Ready. Это означает, что внедрение сетей пятого поколения связи возможно осуществить в течение нескольких дней после выделения частотного ресурса под этот стандарт. Оборудование 5G-Ready в настоящее время обеспечивает оказание услуг связи по технологии LTE Advanced и LTE Advanced Pro.
Автомобили - РИА Новости, 1920, 03.08.2022
29 июня, 12:00
Билайн обеспечил полное LTE-покрытие на 6 вылетных магистралях из Москвы
 
БилайнТехнологииTelecom dailyВымпелКом
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала