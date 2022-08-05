https://ria.ru/20220805/internet-1807022315.html

Билайн увеличил среднюю скорость мобильного интернета в метро в 4,5 раза

Билайн увеличил среднюю скорость мобильного интернета в метро в 4,5 раза - РИА Новости, 05.08.2022

Билайн увеличил среднюю скорость мобильного интернета в метро в 4,5 раза

Билайн, благодаря модернизации сети, увеличил среднюю скорость мобильного интернета в московском метро в 4,5 раза, сообщает пресс-служба билайна. РИА Новости, 05.08.2022

2022-08-05T10:00

2022-08-05T10:00

2022-08-05T10:13

билайн

технологии

telecom daily

вымпелком

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МОСКВА, 5 авг – РИА Новости. Билайн, благодаря модернизации сети, увеличил среднюю скорость мобильного интернета в московском метро в 4,5 раза, сообщает пресс-служба билайна.К такому выводу пришли специалисты компании после проведенных ими сравнительных драйв-тестов сети в московском метро в июне 2022 года. Исследование выявило рост скорости и улучшение покрытия мобильным интернетом по сравнению с маем 2021 года. Средняя скорость мобильного интернета в часы-пик теперь может достигать 127 Мбит/с, этой скорости может быть достаточно для просмотра видео в формате 4К. На момент проведения драйв-тестов ни на одной из станций скорость мобильного интернета не опустилась ниже 89 Мбит/с, а максимальная достигла 151 Мбит/с.Кроме этого, билайн обеспечил почти 100% покрытие мобильной связью всех станций и перегонов московского метрополитена. Это означает, что во время движения клиенты компании смогут без зависаний и потери связи скачивать и загружать контент, а также не прерывать своих разговоров во время перемещений внутри подземки.Как отмечает пресс-служба, по данным независимого аналитического агентства Telecom Daily, билайн предоставляет лучшие средние скорости загрузки контента в вагонах поезда и на станциях московского метро, а также самую стабильную сеть в перегонах.Клиенты билайна под землей в метро могут также пользоваться технологией VoLTE для голосовых вызовов. Основные преимущества данной технологии – это быстрота соединения, качество голоса, а также возможность одновременно разговаривать и продолжать пользоваться мобильным интернетом.Билайн в 2021 году полностью обновил свою сеть в Московском метро до стандарта 5G-Ready. Это означает, что внедрение сетей пятого поколения связи возможно осуществить в течение нескольких дней после выделения частотного ресурса под этот стандарт. Оборудование 5G-Ready в настоящее время обеспечивает оказание услуг связи по технологии LTE Advanced и LTE Advanced Pro.

https://ria.ru/20220720/tarif-1803677916.html

https://ria.ru/20220629/bilayn-1798934951.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

билайн, технологии, telecom daily, вымпелком