https://ria.ru/20220805/indiya-1807397249.html
Гости Дня Индии в Москве смогут совершить "омовение в Ганге"
Гости Дня Индии в Москве смогут совершить "омовение в Ганге" - РИА Новости, 05.08.2022
Гости Дня Индии в Москве смогут совершить "омовение в Ганге"
Гости Дня Индии, который пройдет в парке "Остров мечты" в Москве в середине августа после двухлетнего перерыва, смогут совершить омовение в бассейне с водой из... РИА Новости, 05.08.2022
2022-08-05T09:03
2022-08-05T09:03
2022-08-05T09:03
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москва
россия
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Гости Дня Индии, который пройдет в парке "Остров мечты" в Москве в середине августа после двухлетнего перерыва, смогут совершить омовение в бассейне с водой из реки Ганг, сообщил РИА Новости основатель фестиваля, президент Индийского национального культурного центра SITА Сэмми Котвани.День Индии пройдет с 11 по 14 августа в парке "Остров Мечты". В программе фестиваля индийский базар, просмотры индийского кино, грандиозное шествие колесницы, росписи хной, изучение хинди и йога. Организатором мероприятия выступает Индийский национальный культурный центр SITA. Масштабный летний праздник состоится в Москве уже в седьмой раз, и в этом году он посвящен 75-летию установления дипломатических связей между Россией и Индией. Все мероприятия в рамках фестиваля проводятся бесплатно."Мы познакомим россиян с нашим праздником Кумбха-мела, его кульминация - священное омовение в Ганге. Мы сделали специальный бассейн и добавили в него воды из священной реки, так что он символизирует Ганг", - сказал Котвани.Кроме того, в рамках Дня Индии пройдет фестиваль колесниц "Ратха-Ятра". В программе будет также чайная церемония, танцы и мастер-классы по йоге."Мы хотим, чтобы люди в России чувствовали себя здоровыми, особенно после ковида", - подчеркнул Котвани.Также на территории "Острова Мечты" высадят 75 яблонь — в честь 75-летия российско-индийских отношений, отметил организатор фестиваля.
https://ria.ru/20220804/india-1807315439.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
индия, москва, россия
Гости Дня Индии в Москве смогут совершить "омовение в Ганге"
Гости Дня Индии в московском парке "Остров мечты" смогут совершить "омовение в Ганге"
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Гости Дня Индии, который пройдет в парке "Остров мечты" в Москве в середине августа после двухлетнего перерыва, смогут совершить омовение в бассейне с водой из реки Ганг, сообщил РИА Новости основатель фестиваля, президент Индийского национального культурного центра SITА Сэмми Котвани.
День Индии
пройдет с 11 по 14 августа в парке "Остров Мечты". В программе фестиваля индийский базар, просмотры индийского кино, грандиозное шествие колесницы, росписи хной, изучение хинди и йога. Организатором мероприятия выступает Индийский национальный культурный центр SITA. Масштабный летний праздник состоится в Москве
уже в седьмой раз, и в этом году он посвящен 75-летию установления дипломатических связей между Россией
и Индией. Все мероприятия в рамках фестиваля проводятся бесплатно.
"Мы познакомим россиян с нашим праздником Кумбха-мела, его кульминация - священное омовение в Ганге. Мы сделали специальный бассейн и добавили в него воды из священной реки, так что он символизирует Ганг", - сказал Котвани.
Кроме того, в рамках Дня Индии пройдет фестиваль колесниц "Ратха-Ятра". В программе будет также чайная церемония, танцы и мастер-классы по йоге.
"Мы хотим, чтобы люди в России чувствовали себя здоровыми, особенно после ковида", - подчеркнул Котвани.
Также на территории "Острова Мечты" высадят 75 яблонь — в честь 75-летия российско-индийских отношений, отметил организатор фестиваля.