https://ria.ru/20220805/importozameschenie-1807400692.html

России нужно реальное импортозамещение, заявил торгпред

России нужно реальное импортозамещение, заявил торгпред - РИА Новости, 05.08.2022

России нужно реальное импортозамещение, заявил торгпред

Замещении импорта из недружественных стран импортом из Китая имеет достаточно серьезные перспективы, но России нужно переходить на реальное импортозамещение,... РИА Новости, 05.08.2022

2022-08-05T09:27

2022-08-05T09:27

2022-08-05T09:27

экономика

китай

сингапур

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ПЕКИН, 5 авг – РИА Новости. Замещении импорта из недружественных стран импортом из Китая имеет достаточно серьезные перспективы, но России нужно переходить на реальное импортозамещение, заявил в пятницу журналистам торговый представитель России в Китае Алексей Дахновский."Если говорить об импортозамещении, то есть скорее не об импортозамещении, а о замещении импорта из недружественных стран импортом из Китая, очевидно, что здесь есть достаточно серьезные перспективы. Я могу судить по тем запросам, которые поступают в торговое представительство. Нашим компаниям нужен достаточно широкий ассортимент. Есть предложения и от китайских компаний на поставку продукции, которая могла бы заместить импорт из недружественных государств", - заявил Дахновский.Он отметил, что "в Китае сегодня производится все, кроме того, технологический уровень китайской промышленности достаточно высок".Безусловно, добавил торгпред, есть отрасли, где китайцы выступают в роли догоняющих, но есть и много отраслей, где они самодостаточны и производят ту продукцию, которая пользуется спросом во всем мире, "и в этом плане мы, безусловно, стараемся помогать нашим компаниям получать китайскую продукцию на замену западной"."Но хотелось бы обратить внимание вот на что. Нужно переходить от замещения импорта из одной страны импортом из другой на реальное импортозамещение. Есть технологии, которые можно в Китае брать за основу и дальше дорабатывать у нас, в нашей стране достаточно хорошие мозги, которые могут это делать", - указал торгпред.По его словам, через это прошли многие страны, например, Сингапур, "они брали технологии других стран, дорабатывали их настолько, что права интеллектуальной собственности переходили к ним, и дальше начинали сами экспортировать эти технологии и продукцию".

https://ria.ru/20220731/importozameschenie-1806296547.html

https://ria.ru/20220729/investproekty-1805918109.html

китай

сингапур

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, китай, сингапур