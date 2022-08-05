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России нужно реальное импортозамещение, заявил торгпред - РИА Новости, 05.08.2022
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России нужно реальное импортозамещение, заявил торгпред
России нужно реальное импортозамещение, заявил торгпред - РИА Новости, 05.08.2022
России нужно реальное импортозамещение, заявил торгпред
Замещении импорта из недружественных стран импортом из Китая имеет достаточно серьезные перспективы, но России нужно переходить на реальное импортозамещение,... РИА Новости, 05.08.2022
2022-08-05T09:27
2022-08-05T09:27
экономика
китай
сингапур
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ПЕКИН, 5 авг – РИА Новости. Замещении импорта из недружественных стран импортом из Китая имеет достаточно серьезные перспективы, но России нужно переходить на реальное импортозамещение, заявил в пятницу журналистам торговый представитель России в Китае Алексей Дахновский."Если говорить об импортозамещении, то есть скорее не об импортозамещении, а о замещении импорта из недружественных стран импортом из Китая, очевидно, что здесь есть достаточно серьезные перспективы. Я могу судить по тем запросам, которые поступают в торговое представительство. Нашим компаниям нужен достаточно широкий ассортимент. Есть предложения и от китайских компаний на поставку продукции, которая могла бы заместить импорт из недружественных государств", - заявил Дахновский.Он отметил, что "в Китае сегодня производится все, кроме того, технологический уровень китайской промышленности достаточно высок".Безусловно, добавил торгпред, есть отрасли, где китайцы выступают в роли догоняющих, но есть и много отраслей, где они самодостаточны и производят ту продукцию, которая пользуется спросом во всем мире, "и в этом плане мы, безусловно, стараемся помогать нашим компаниям получать китайскую продукцию на замену западной"."Но хотелось бы обратить внимание вот на что. Нужно переходить от замещения импорта из одной страны импортом из другой на реальное импортозамещение. Есть технологии, которые можно в Китае брать за основу и дальше дорабатывать у нас, в нашей стране достаточно хорошие мозги, которые могут это делать", - указал торгпред.По его словам, через это прошли многие страны, например, Сингапур, "они брали технологии других стран, дорабатывали их настолько, что права интеллектуальной собственности переходили к ним, и дальше начинали сами экспортировать эти технологии и продукцию".
https://ria.ru/20220731/importozameschenie-1806296547.html
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экономика, китай, сингапур
09:27 05.08.2022
 
России нужно реальное импортозамещение, заявил торгпред

Торгпред Дахновский: России нужно реальное импортозамещение, а не смена стран-импортеров

© Фото : пресс-служба Минпромторга РоссииТорговый представитель России в Китае Алексей Дахновский
Торговый представитель России в Китае Алексей Дахновский - РИА Новости, 1920, 05.08.2022
© Фото : пресс-служба Минпромторга России
Торговый представитель России в Китае Алексей Дахновский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 5 авг – РИА Новости. Замещении импорта из недружественных стран импортом из Китая имеет достаточно серьезные перспективы, но России нужно переходить на реальное импортозамещение, заявил в пятницу журналистам торговый представитель России в Китае Алексей Дахновский.
"Если говорить об импортозамещении, то есть скорее не об импортозамещении, а о замещении импорта из недружественных стран импортом из Китая, очевидно, что здесь есть достаточно серьезные перспективы. Я могу судить по тем запросам, которые поступают в торговое представительство. Нашим компаниям нужен достаточно широкий ассортимент. Есть предложения и от китайских компаний на поставку продукции, которая могла бы заместить импорт из недружественных государств", - заявил Дахновский.
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Он отметил, что "в Китае сегодня производится все, кроме того, технологический уровень китайской промышленности достаточно высок".
Безусловно, добавил торгпред, есть отрасли, где китайцы выступают в роли догоняющих, но есть и много отраслей, где они самодостаточны и производят ту продукцию, которая пользуется спросом во всем мире, "и в этом плане мы, безусловно, стараемся помогать нашим компаниям получать китайскую продукцию на замену западной".
"Но хотелось бы обратить внимание вот на что. Нужно переходить от замещения импорта из одной страны импортом из другой на реальное импортозамещение. Есть технологии, которые можно в Китае брать за основу и дальше дорабатывать у нас, в нашей стране достаточно хорошие мозги, которые могут это делать", - указал торгпред.
По его словам, через это прошли многие страны, например, Сингапур, "они брали технологии других стран, дорабатывали их настолько, что права интеллектуальной собственности переходили к ним, и дальше начинали сами экспортировать эти технологии и продукцию".
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