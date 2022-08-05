https://ria.ru/20220805/immunitet-1807532785.html
Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в Москве упал до 3,4 процента
Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в Москве упал до 3,4 процента - РИА Новости, 05.08.2022
Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в Москве упал до 3,4 процента
Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в Москве снизился до 3,4%, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 05.08.2022
2022-08-05T15:10
2022-08-05T15:10
2022-08-05T15:10
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коронавирус covid-19
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в Москве снизился до 3,4%, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф."По состоянию на 5 августа коллективный иммунитет 3,4%", - сообщается на сайте в разделе о столице.Отмечается, что вакцинация первым компонентом проведена 7 621 557 раз, а полная вакцинация от коронавируса – 7 162 119 раз.
https://ria.ru/20220805/vologodchina-1807429606.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, коронавирус в россии, коронавирус covid-19
Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в Москве упал до 3,4 процента
Стопкоронавирус: уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в Москве упал до 3,4 процента