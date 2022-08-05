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Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в Москве упал до 3,4 процента - РИА Новости, 05.08.2022
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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220805/immunitet-1807532785.html
Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в Москве упал до 3,4 процента
Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в Москве упал до 3,4 процента - РИА Новости, 05.08.2022
Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в Москве упал до 3,4 процента
Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в Москве снизился до 3,4%, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 05.08.2022
2022-08-05T15:10
2022-08-05T15:10
распространение коронавируса
общество
москва
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в Москве снизился до 3,4%, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф."По состоянию на 5 августа коллективный иммунитет 3,4%", - сообщается на сайте в разделе о столице.Отмечается, что вакцинация первым компонентом проведена 7 621 557 раз, а полная вакцинация от коронавируса – 7 162 119 раз.
https://ria.ru/20220805/vologodchina-1807429606.html
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Варвара Скокшина
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общество, москва, коронавирус в россии, коронавирус covid-19
15:10 05.08.2022
 
Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в Москве упал до 3,4 процента

Стопкоронавирус: уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в Москве упал до 3,4 процента

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкМужчина во время ПЦР-теста на COVID-19
Мужчина во время ПЦР-теста на COVID-19 - РИА Новости, 1920, 05.08.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Мужчина во время ПЦР-теста на COVID-19. Архивное фото
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в Москве снизился до 3,4%, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.
"По состоянию на 5 августа коллективный иммунитет 3,4%", - сообщается на сайте в разделе о столице.
Медицинский сотрудник набирает в шприц препарат от коронавирусной инфекции Гам-Ковид-Вак - РИА Новости, 1920, 05.08.2022
11:17Вологодская область
Власти Вологодчины призвали жителей вновь привиться от коронавируса
Отмечается, что вакцинация первым компонентом проведена 7 621 557 раз, а полная вакцинация от коронавируса – 7 162 119 раз.
 
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