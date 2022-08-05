02:45 05.08.2022 (обновлено: 11:28 05.08.2022)
Власти Запорожья ответили на заявления Киева о "возвращении" территорий
Власти Запорожской области призвали Киев оставить иллюзии по захвату региона
Мелитополь. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг — РИА Новости. Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов призвал киевские власти оставить иллюзии насчет захвата освобожденных территорий.
Ранее замглавы офиса президента Украины Игорь Жовква заявил украинским СМИ, что Украина "вернет" освобожденные Россией территории раньше, чем там состоятся референдумы.
"Все эти заявления из области ненаучной фантастики и абсолютно не соответствуют действительности. Это спецоперация информационного отвлечения на фоне неудач ВСУ и потери контроля над очередными населенными пунктами. Киевскому режиму пора оставить свои иллюзии насчет захвата освобожденных территорий", — сказал РИА Новости Рогов.
По его словам, референдум по самоопределению в регионе обязательно состоится.
"В Киеве все прекрасно понимают, что если они предпримут наступление, то оно захлебнется, и от нацистов будет освобождено еще больше постукраинского пространства, временно подконтрольного (Владимиру. — Прим. ред.) Зеленскому", — подчеркнул Рогов.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.