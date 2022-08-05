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Власти Запорожья ответили на заявления Киева о "возвращении" территорий

Власти Запорожья ответили на заявления Киева о "возвращении" территорий - РИА Новости, 05.08.2022

Власти Запорожья ответили на заявления Киева о "возвращении" территорий

Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов призвал киевские власти оставить иллюзии насчет захвата освобожденных территорий. РИА Новости, 05.08.2022

2022-08-05T02:45

2022-08-05T02:45

2022-08-05T11:28

специальная военная операция на украине

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запорожская область

вооруженные силы украины

украина

владимир рогов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг — РИА Новости. Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов призвал киевские власти оставить иллюзии насчет захвата освобожденных территорий.Ранее замглавы офиса президента Украины Игорь Жовква заявил украинским СМИ, что Украина "вернет" освобожденные Россией территории раньше, чем там состоятся референдумы.По его словам, референдум по самоопределению в регионе обязательно состоится."В Киеве все прекрасно понимают, что если они предпримут наступление, то оно захлебнется, и от нацистов будет освобождено еще больше постукраинского пространства, временно подконтрольного (Владимиру. — Прим. ред.) Зеленскому", — подчеркнул Рогов.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.

https://ria.ru/20220803/zaporozhe-1806848321.html

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в мире, запорожская область, вооруженные силы украины, украина, владимир рогов