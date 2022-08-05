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Власти Запорожья ответили на заявления Киева о "возвращении" территорий - РИА Новости, 05.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220805/illyuzii-1807382338.html
Власти Запорожья ответили на заявления Киева о "возвращении" территорий
Власти Запорожья ответили на заявления Киева о "возвращении" территорий - РИА Новости, 05.08.2022
Власти Запорожья ответили на заявления Киева о "возвращении" территорий
Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов призвал киевские власти оставить иллюзии насчет захвата освобожденных территорий. РИА Новости, 05.08.2022
2022-08-05T02:45
2022-08-05T11:28
специальная военная операция на украине
в мире
запорожская область
вооруженные силы украины
украина
владимир рогов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг — РИА Новости. Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов призвал киевские власти оставить иллюзии насчет захвата освобожденных территорий.Ранее замглавы офиса президента Украины Игорь Жовква заявил украинским СМИ, что Украина "вернет" освобожденные Россией территории раньше, чем там состоятся референдумы.По его словам, референдум по самоопределению в регионе обязательно состоится."В Киеве все прекрасно понимают, что если они предпримут наступление, то оно захлебнется, и от нацистов будет освобождено еще больше постукраинского пространства, временно подконтрольного (Владимиру. — Прим. ред.) Зеленскому", — подчеркнул Рогов.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.
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в мире, запорожская область, вооруженные силы украины, украина, владимир рогов
02:45 05.08.2022 (обновлено: 11:28 05.08.2022)
 
Власти Запорожья ответили на заявления Киева о "возвращении" территорий

Власти Запорожской области призвали Киев оставить иллюзии по захвату региона

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкМелитополь
Мелитополь - РИА Новости, 1920, 05.08.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг — РИА Новости. Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов призвал киевские власти оставить иллюзии насчет захвата освобожденных территорий.
Ранее замглавы офиса президента Украины Игорь Жовква заявил украинским СМИ, что Украина "вернет" освобожденные Россией территории раньше, чем там состоятся референдумы.

"Все эти заявления из области ненаучной фантастики и абсолютно не соответствуют действительности. Это спецоперация информационного отвлечения на фоне неудач ВСУ и потери контроля над очередными населенными пунктами. Киевскому режиму пора оставить свои иллюзии насчет захвата освобожденных территорий", — сказал РИА Новости Рогов.

По его словам, референдум по самоопределению в регионе обязательно состоится.
Киеве все прекрасно понимают, что если они предпримут наступление, то оно захлебнется, и от нацистов будет освобождено еще больше постукраинского пространства, временно подконтрольного (Владимиру. — Прим. ред.) Зеленскому", — подчеркнул Рогов.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.
Бердянск - РИА Новости, 1920, 03.08.2022
3 августа, 09:46Специальная военная операция на Украине
Власти Запорожской области заявили, что у Украины нет прав на регион
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЗапорожская областьВооруженные силы УкраиныУкраинаВладимир Рогов
 
 
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