https://ria.ru/20220805/ii-chat-1807563097.html

Компания "Промобот" при поддержке КМСП создала ИИ-чат для онлайн-сервисов

Компания "Промобот" при поддержке КМСП создала ИИ-чат для онлайн-сервисов - РИА Новости, 05.08.2022

Компания "Промобот" при поддержке КМСП создала ИИ-чат для онлайн-сервисов

Платформу разговорного искусственного интеллекта для интернет-магазинов и других онлайн-сервисов создали в компании "Промобот", получившей финансовую поддержку... РИА Новости, 05.08.2022

2022-08-05T16:16

2022-08-05T16:16

2022-08-05T16:16

россия

мсп банк

корпорация мсп

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МОСКВА, 5 авг – РИА Новости. Платформу разговорного искусственного интеллекта для интернет-магазинов и других онлайн-сервисов создали в компании "Промобот", получившей финансовую поддержку Корпорации МСП (КМСП) и ее дочернего МСП Банка, сообщает пресс-служба корпорации.Новый продукт под названием Promobot Nested Chat, использующий технологии машинного обучения, способен общаться с пользователем на естественном языке и автоматизировать коммуникации любой сложности.Ранее компания "Промобот" получила 200 миллионов рублей при поддержке Корпорации МСП — в рамках сделки между АО "Модернизация Инновации Развитие" (фонд "МИР", принадлежит КМСП) и ООО "Промобот". Производитель роботов также получал 100% гарантию корпорации в обеспечение кредита МСП Банка в размере 50 миллионов рублей для модернизации производства. За счёт этих средств компания нарастила производственные площади с 600 до 2 тысяч квадратных метров.Как отмечается в сообщении, Promobot Nested Chat включает в себя: ядро обработки смысла входящего высказывания, интерфейс и административную панель с функцией личного кабинета, набор сценариев построения диалога, модули понимания естественного языка, а также дополнительные каналы для расширения функционала включающие предобработчики и постобработчики естественного языка.Диалоговая платформа понимает текст и разговорный язык, извлекая нужную информацию и предоставляя нативный ответ. В ходе работы, решение определяет тему обращения, основные и дополняющие запросы, задает уточняющие вопросы и обрабатывает нераспознанные. Есть возможность использования как преднастроенных шаблонов, так и создание индивидуальных решений."С 2015 года мы ведем разработку диалоговых систем и инструментов общения между роботом и человеком. В ходе работы мы часто получали запросы от банков, крупных ритейлеров, государственных организаций, представителей малого бизнеса на использование наших разработок на их онлайн ресурсах для общения с пользователями. Сейчас мы подготовили данное решение к использованию и сегодня активно выводим его на рынок. На данный момент, решение планируют использовать некоторые телеком-операторы, а также несколько банков", - приводятся в сообщении слова директора по развитию компании "Промобот" Олега Кивокурцева.В компании добавили, что решение позволяет другим приложениям взаимодействовать и обмениваться данными с диалоговой системой.

https://ria.ru/20220804/kreditovanie-1807184295.html

https://ria.ru/20220804/reyting-1807073535.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, мсп банк, корпорация мсп