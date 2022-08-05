https://ria.ru/20220805/ii-chat-1807563097.html
Компания "Промобот" при поддержке КМСП создала ИИ-чат для онлайн-сервисов
Компания "Промобот" при поддержке КМСП создала ИИ-чат для онлайн-сервисов - РИА Новости, 05.08.2022
Компания "Промобот" при поддержке КМСП создала ИИ-чат для онлайн-сервисов
Платформу разговорного искусственного интеллекта для интернет-магазинов и других онлайн-сервисов создали в компании "Промобот", получившей финансовую поддержку... РИА Новости, 05.08.2022
2022-08-05T16:16
2022-08-05T16:16
2022-08-05T16:16
россия
мсп банк
корпорация мсп
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МОСКВА, 5 авг – РИА Новости. Платформу разговорного искусственного интеллекта для интернет-магазинов и других онлайн-сервисов создали в компании "Промобот", получившей финансовую поддержку Корпорации МСП (КМСП) и ее дочернего МСП Банка, сообщает пресс-служба корпорации.Новый продукт под названием Promobot Nested Chat, использующий технологии машинного обучения, способен общаться с пользователем на естественном языке и автоматизировать коммуникации любой сложности.Ранее компания "Промобот" получила 200 миллионов рублей при поддержке Корпорации МСП — в рамках сделки между АО "Модернизация Инновации Развитие" (фонд "МИР", принадлежит КМСП) и ООО "Промобот". Производитель роботов также получал 100% гарантию корпорации в обеспечение кредита МСП Банка в размере 50 миллионов рублей для модернизации производства. За счёт этих средств компания нарастила производственные площади с 600 до 2 тысяч квадратных метров.Как отмечается в сообщении, Promobot Nested Chat включает в себя: ядро обработки смысла входящего высказывания, интерфейс и административную панель с функцией личного кабинета, набор сценариев построения диалога, модули понимания естественного языка, а также дополнительные каналы для расширения функционала включающие предобработчики и постобработчики естественного языка.Диалоговая платформа понимает текст и разговорный язык, извлекая нужную информацию и предоставляя нативный ответ. В ходе работы, решение определяет тему обращения, основные и дополняющие запросы, задает уточняющие вопросы и обрабатывает нераспознанные. Есть возможность использования как преднастроенных шаблонов, так и создание индивидуальных решений."С 2015 года мы ведем разработку диалоговых систем и инструментов общения между роботом и человеком. В ходе работы мы часто получали запросы от банков, крупных ритейлеров, государственных организаций, представителей малого бизнеса на использование наших разработок на их онлайн ресурсах для общения с пользователями. Сейчас мы подготовили данное решение к использованию и сегодня активно выводим его на рынок. На данный момент, решение планируют использовать некоторые телеком-операторы, а также несколько банков", - приводятся в сообщении слова директора по развитию компании "Промобот" Олега Кивокурцева.В компании добавили, что решение позволяет другим приложениям взаимодействовать и обмениваться данными с диалоговой системой.
https://ria.ru/20220804/kreditovanie-1807184295.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, мсп банк, корпорация мсп
МОСКВА, 5 авг – РИА Новости. Платформу разговорного искусственного интеллекта для интернет-магазинов и других онлайн-сервисов создали в компании "Промобот", получившей финансовую поддержку Корпорации МСП (КМСП) и ее дочернего МСП Банка, сообщает пресс-служба корпорации.
Новый продукт под названием Promobot Nested Chat, использующий технологии машинного обучения, способен общаться с пользователем на естественном языке и автоматизировать коммуникации любой сложности.
Ранее компания "Промобот" получила 200 миллионов рублей при поддержке Корпорации МСП
— в рамках сделки между АО "Модернизация Инновации Развитие" (фонд "МИР", принадлежит КМСП) и ООО "Промобот". Производитель роботов также получал 100% гарантию корпорации в обеспечение кредита МСП Банка
в размере 50 миллионов рублей для модернизации производства. За счёт этих средств компания нарастила производственные площади с 600 до 2 тысяч квадратных метров.
Как отмечается в сообщении, Promobot Nested Chat включает в себя: ядро обработки смысла входящего высказывания, интерфейс и административную панель с функцией личного кабинета, набор сценариев построения диалога, модули понимания естественного языка, а также дополнительные каналы для расширения функционала включающие предобработчики и постобработчики естественного языка.
Диалоговая платформа понимает текст и разговорный язык, извлекая нужную информацию и предоставляя нативный ответ. В ходе работы, решение определяет тему обращения, основные и дополняющие запросы, задает уточняющие вопросы и обрабатывает нераспознанные. Есть возможность использования как преднастроенных шаблонов, так и создание индивидуальных решений.
"С 2015 года мы ведем разработку диалоговых систем и инструментов общения между роботом и человеком. В ходе работы мы часто получали запросы от банков, крупных ритейлеров, государственных организаций, представителей малого бизнеса на использование наших разработок на их онлайн ресурсах для общения с пользователями. Сейчас мы подготовили данное решение к использованию и сегодня активно выводим его на рынок. На данный момент, решение планируют использовать некоторые телеком-операторы, а также несколько банков", - приводятся в сообщении слова директора по развитию компании "Промобот" Олега Кивокурцева.
В компании добавили, что решение позволяет другим приложениям взаимодействовать и обмениваться данными с диалоговой системой.