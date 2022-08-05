https://ria.ru/20220805/gumpomosch-1807386517.html
МЧС доставило в Донбасс почти 60 тысяч тонн гумпомощи
МЧС доставило в Донбасс почти 60 тысяч тонн гумпомощи - РИА Новости, 05.08.2022
МЧС доставило в Донбасс почти 60 тысяч тонн гумпомощи
МЧС России с начала гуманитарной миссии доставило в Донбасс почти 60 тысяч тонн гумпомощи, сообщает пресс-служба министерства. РИА Новости, 05.08.2022
2022-08-05T06:01
2022-08-05T06:01
2022-08-05T06:01
специальная военная операция на украине
россия
донбасс
донецкая народная республика
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. МЧС России с начала гуманитарной миссии доставило в Донбасс почти 60 тысяч тонн гумпомощи, сообщает пресс-служба министерства."Автомобильными колоннами МЧС России с начала гуманитарной миссии в Донбасс доставлено порядка 60 тысяч тонн гуманитарного груза. С 30 июля большегрузами спасательного ведомства в ДНР, ЛНР и Украину доставлена гуманитарная помощь весом более 1,6 тысячи тонн", - говорится в сообщении.Уточняется, что в составе - вода, продукты питания, лекарства, предметы первой необходимости и строительные материалы.Кроме того, отряды МЧС продолжают разминирование. Взрывоопасные предметы обнаруживают при помощи осмотра территории и приборов, которые реагируют на металлы. После к работе приступает робототехнический комплекс Центра по проведению спасательных операций особого риска "Лидер" МЧС России."С начала работ очищена территория площадью порядка 458 гектаров, обнаружено более 51 тысячи взрывоопасных предметов", - добавляется в сообщении.Отмечается, что спасатели разбирают завалы зданий и адресно помогают жителям."На сегодняшний день обследована территория на площади порядка 179 тысяч квадратных метров и вывезено более 181 тысячи кубических метров строительного мусора... Для хозяйственно-бытовых нужд автомобилями и автоцистернами МЧС России ежедневно подвозится питьевая и техническая вода. Всего доставлено более 34 тысяч тонн питьевой и свыше 118 тысяч тонн технической воды", - отметили в пресс-службе.
https://ria.ru/20220804/razminirovanie-1807364295.html
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россия, донбасс, донецкая народная республика, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
МЧС доставило в Донбасс почти 60 тысяч тонн гумпомощи
МЧС России доставило в Донбасс почти 60 тысяч тонн гумпомощи с начала миссии
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. МЧС России с начала гуманитарной миссии доставило в Донбасс почти 60 тысяч тонн гумпомощи, сообщает пресс-служба министерства.
"Автомобильными колоннами МЧС России
с начала гуманитарной миссии в Донбасс
доставлено порядка 60 тысяч тонн гуманитарного груза. С 30 июля большегрузами спасательного ведомства в ДНР
, ЛНР
и Украину
доставлена гуманитарная помощь весом более 1,6 тысячи тонн", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в составе - вода, продукты питания, лекарства, предметы первой необходимости и строительные материалы.
Кроме того, отряды МЧС продолжают разминирование. Взрывоопасные предметы обнаруживают при помощи осмотра территории и приборов, которые реагируют на металлы. После к работе приступает робототехнический комплекс Центра по проведению спасательных операций особого риска "Лидер" МЧС России.
"С начала работ очищена территория площадью порядка 458 гектаров, обнаружено более 51 тысячи взрывоопасных предметов", - добавляется в сообщении.
Отмечается, что спасатели разбирают завалы зданий и адресно помогают жителям.
"На сегодняшний день обследована территория на площади порядка 179 тысяч квадратных метров и вывезено более 181 тысячи кубических метров строительного мусора... Для хозяйственно-бытовых нужд автомобилями и автоцистернами МЧС России ежедневно подвозится питьевая и техническая вода. Всего доставлено более 34 тысяч тонн питьевой и свыше 118 тысяч тонн технической воды", - отметили в пресс-службе.