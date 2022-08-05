https://ria.ru/20220805/grad-1807470308.html

Российские военные уничтожили украинский взвод системы "Град"

Российские военные уничтожили украинский взвод системы "Град" - РИА Новости, 05.08.2022

Российские военные уничтожили украинский взвод системы "Град"

Российские военные в рамках контрбатарейной борьбы подавили украинский взвод реактивных систем залпового огня "Град", сообщило в пятницу министерство обороны... РИА Новости, 05.08.2022

2022-08-05T12:46

2022-08-05T12:46

2022-08-05T12:56

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

харьковская область

чугуев

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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Российские военные в рамках контрбатарейной борьбы подавили украинский взвод реактивных систем залпового огня "Град", сообщило в пятницу министерство обороны РФ."В ходе контрбатарейной борьбы в районах населенных пунктов Дзержинск, Новгородское и Николаевка Донецкой народной республики подавлены на огневых позициях три взвода гаубиц Д-30, а также в районе населенного пункта Чугуев Харьковской области взвод РСЗО "Град", - говорится в сводке военного ведомства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

харьковская область

чугуев

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в мире, донецкая народная республика, харьковская область, чугуев