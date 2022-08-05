https://ria.ru/20220805/grad-1807470308.html
Российские военные уничтожили украинский взвод системы "Град"
Российские военные уничтожили украинский взвод системы "Град" - РИА Новости, 05.08.2022
Российские военные уничтожили украинский взвод системы "Град"
Российские военные в рамках контрбатарейной борьбы подавили украинский взвод реактивных систем залпового огня "Град", сообщило в пятницу министерство обороны... РИА Новости, 05.08.2022
2022-08-05T12:46
2022-08-05T12:46
2022-08-05T12:56
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
харьковская область
чугуев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/06/1782150408_0:83:2186:1312_1920x0_80_0_0_cc1d3203b2f0a406950e11a3ae19d19d.jpg
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Российские военные в рамках контрбатарейной борьбы подавили украинский взвод реактивных систем залпового огня "Град", сообщило в пятницу министерство обороны РФ."В ходе контрбатарейной борьбы в районах населенных пунктов Дзержинск, Новгородское и Николаевка Донецкой народной республики подавлены на огневых позициях три взвода гаубиц Д-30, а также в районе населенного пункта Чугуев Харьковской области взвод РСЗО "Град", - говорится в сводке военного ведомства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
харьковская область
чугуев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/06/1782150408_74:0:1990:1437_1920x0_80_0_0_a517e0533b339051766eb2c190bf88fc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, харьковская область, чугуев
12:46 05.08.2022 (обновлено: 12:56 05.08.2022)
Российские военные уничтожили украинский взвод системы "Град"
Минобороны: ВС России уничтожили украинский взвод системы "Град" и три взвода гаубиц Д-30