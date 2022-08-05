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Российские военные уничтожили украинский взвод системы "Град" - РИА Новости, 05.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220805/grad-1807470308.html
Российские военные уничтожили украинский взвод системы "Град"
Российские военные уничтожили украинский взвод системы "Град" - РИА Новости, 05.08.2022
Российские военные уничтожили украинский взвод системы "Град"
Российские военные в рамках контрбатарейной борьбы подавили украинский взвод реактивных систем залпового огня "Град", сообщило в пятницу министерство обороны... РИА Новости, 05.08.2022
2022-08-05T12:46
2022-08-05T12:56
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
харьковская область
чугуев
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Российские военные в рамках контрбатарейной борьбы подавили украинский взвод реактивных систем залпового огня "Град", сообщило в пятницу министерство обороны РФ."В ходе контрбатарейной борьбы в районах населенных пунктов Дзержинск, Новгородское и Николаевка Донецкой народной республики подавлены на огневых позициях три взвода гаубиц Д-30, а также в районе населенного пункта Чугуев Харьковской области взвод РСЗО "Град", - говорится в сводке военного ведомства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
харьковская область
чугуев
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в мире, донецкая народная республика, харьковская область, чугуев
12:46 05.08.2022 (обновлено: 12:56 05.08.2022)
 
Российские военные уничтожили украинский взвод системы "Град"

Минобороны: ВС России уничтожили украинский взвод системы "Град" и три взвода гаубиц Д-30

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкВоеннослужащие ВС России
Военнослужащие ВС России - РИА Новости, 1920, 05.08.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Российские военные в рамках контрбатарейной борьбы подавили украинский взвод реактивных систем залпового огня "Град", сообщило в пятницу министерство обороны РФ.
"В ходе контрбатарейной борьбы в районах населенных пунктов Дзержинск, Новгородское и Николаевка Донецкой народной республики подавлены на огневых позициях три взвода гаубиц Д-30, а также в районе населенного пункта Чугуев Харьковской области взвод РСЗО "Град", - говорится в сводке военного ведомства.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаХарьковская областьЧугуев
 
 
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