https://ria.ru/20220805/gosizmena-1807564814.html

Арестованному директору института СО РАН Шиплюку вменили госизмену

Арестованному директору института СО РАН Шиплюку вменили госизмену - РИА Новости, 05.08.2022

Арестованному директору института СО РАН Шиплюку вменили госизмену

Директор Института теоретической и прикладной механики Сибирского отделения Российской академии наук Александр Шиплюк арестован по делу о госизмене, сообщил РИА РИА Новости, 05.08.2022

2022-08-05T16:22

2022-08-05T16:22

2022-08-05T16:23

россия

российская академия наук

происшествия

александр шиплюк

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КЕМЕРОВО, 5 авг – РИА Новости. Директор Института теоретической и прикладной механики Сибирского отделения Российской академии наук Александр Шиплюк арестован по делу о госизмене, сообщил РИА Новости научный руководитель института Василий Фомин."Арестован и отправлен в "Лефортово" вчера, по статье "Госизмена" ... на два месяца", – сказал Фомин.Ранее по делу о госизмене был арестован его коллега, главный научный сотрудник института Анатолий Маслов.Как указано на сайте института, Шиплюк – член-корреспондент Российской академии наук, доктор физико-математических наук, крупный специалист в области высокоскоростной аэрогазодинамики и экспериментальных методов исследования газовых потоков.Шиплюк руководит Лабораторией гиперзвуковых технологий, обладающей уникальными гиперзвуковыми аэродинамическими установками, предназначенными для исследования фундаментальных и прикладных проблем гиперзвукового полета, отмечается на сайте.Под его руководством в ИТПМ СО РАН проводятся исследования "по широкому кругу фундаментальных и прикладных проблем, связанных с гиперзвуковыми течениями и нацеленных на создание перспективных гиперзвуковых ракетных систем". Интересанты - ведущие оборонные организации России.Основные научные направления исследований Шиплюка связаны с развитием экспериментальной базы и методов аэрофизических исследований, изучением волновых процессов, вызывающих переход ламинарного течения в турбулентное, и способов управления этими процессами при гиперзвуковых скоростях полета, c экспериментальной аэротермодинамикой гиперзвуковых летательных аппаратов с прямоточными воздушно-реактивными двигателями.

https://ria.ru/20220805/shiplyuk-1807535997.html

https://ria.ru/20220216/gosizmena-1773055767.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, российская академия наук, происшествия, александр шиплюк