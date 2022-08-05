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В КНР заявили, что никогда не будут участвовать в гонке вооружений - РИА Новости, 05.08.2022
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В КНР заявили, что никогда не будут участвовать в гонке вооружений
В КНР заявили, что никогда не будут участвовать в гонке вооружений - РИА Новости, 05.08.2022
В КНР заявили, что никогда не будут участвовать в гонке вооружений
Китай никогда не будет участвовать в гонке вооружений и применять первым ядерное оружие, заявил на Обзорной конференции ДНЯО китайский дипломат. РИА Новости, 05.08.2022
2022-08-05T01:36
2022-08-05T01:36
в мире
китай
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ООН, 5 авг – РИА Новости. Китай никогда не будет участвовать в гонке вооружений и применять первым ядерное оружие, заявил на Обзорной конференции ДНЯО китайский дипломат."Оборонительная ядерная стратегия Китая, как и национальная политика в сфере обороны Китая является наиболее предсказуемой и стабильной среди ядерных держав. Китай всегда держит свой ядерный потенциал на минимальном уровне, требуемом для защиты национальной безопасности", – сказал он."Китай никогда не принимал и никогда не примет участия в какой-либо гонке вооружений. Китай твердо привержен политике неприменения первым ядерного оружия", - добавил он.
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в мире, китай
01:36 05.08.2022
 
В КНР заявили, что никогда не будут участвовать в гонке вооружений

Представитель КНР: Пекин никогда не будет участвовать в гонке вооружений

© AP Photo / Mark SchiefelbeinВоеннослужащие Народно-освободительной армии Китая
Военнослужащие Народно-освободительной армии Китая - РИА Новости, 1920, 05.08.2022
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Военнослужащие Народно-освободительной армии Китая. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 5 авг – РИА Новости. Китай никогда не будет участвовать в гонке вооружений и применять первым ядерное оружие, заявил на Обзорной конференции ДНЯО китайский дипломат.
"Оборонительная ядерная стратегия Китая, как и национальная политика в сфере обороны Китая является наиболее предсказуемой и стабильной среди ядерных держав. Китай всегда держит свой ядерный потенциал на минимальном уровне, требуемом для защиты национальной безопасности", – сказал он.
"Китай никогда не принимал и никогда не примет участия в какой-либо гонке вооружений. Китай твердо привержен политике неприменения первым ядерного оружия", - добавил он.
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