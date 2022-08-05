https://ria.ru/20220805/gonka-1807378880.html
В КНР заявили, что никогда не будут участвовать в гонке вооружений
В КНР заявили, что никогда не будут участвовать в гонке вооружений - РИА Новости, 05.08.2022
В КНР заявили, что никогда не будут участвовать в гонке вооружений
Китай никогда не будет участвовать в гонке вооружений и применять первым ядерное оружие, заявил на Обзорной конференции ДНЯО китайский дипломат. РИА Новости, 05.08.2022
2022-08-05T01:36
2022-08-05T01:36
2022-08-05T01:36
в мире
китай
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1d/1805983243_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_2dd5dabd129e14877ff0077a180548bd.jpg
ООН, 5 авг – РИА Новости. Китай никогда не будет участвовать в гонке вооружений и применять первым ядерное оружие, заявил на Обзорной конференции ДНЯО китайский дипломат."Оборонительная ядерная стратегия Китая, как и национальная политика в сфере обороны Китая является наиболее предсказуемой и стабильной среди ядерных держав. Китай всегда держит свой ядерный потенциал на минимальном уровне, требуемом для защиты национальной безопасности", – сказал он."Китай никогда не принимал и никогда не примет участия в какой-либо гонке вооружений. Китай твердо привержен политике неприменения первым ядерного оружия", - добавил он.
https://ria.ru/20220804/obvinenie-1807372225.html
китай
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1d/1805983243_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_b3d231315aeec56f43ee5761d434f2a8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, китай
В КНР заявили, что никогда не будут участвовать в гонке вооружений
Представитель КНР: Пекин никогда не будет участвовать в гонке вооружений