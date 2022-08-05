https://ria.ru/20220805/gonka-1807378880.html

В КНР заявили, что никогда не будут участвовать в гонке вооружений

В КНР заявили, что никогда не будут участвовать в гонке вооружений - РИА Новости, 05.08.2022

В КНР заявили, что никогда не будут участвовать в гонке вооружений

Китай никогда не будет участвовать в гонке вооружений и применять первым ядерное оружие, заявил на Обзорной конференции ДНЯО китайский дипломат. РИА Новости, 05.08.2022

2022-08-05T01:36

2022-08-05T01:36

2022-08-05T01:36

в мире

китай

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ООН, 5 авг – РИА Новости. Китай никогда не будет участвовать в гонке вооружений и применять первым ядерное оружие, заявил на Обзорной конференции ДНЯО китайский дипломат."Оборонительная ядерная стратегия Китая, как и национальная политика в сфере обороны Китая является наиболее предсказуемой и стабильной среди ядерных держав. Китай всегда держит свой ядерный потенциал на минимальном уровне, требуемом для защиты национальной безопасности", – сказал он."Китай никогда не принимал и никогда не примет участия в какой-либо гонке вооружений. Китай твердо привержен политике неприменения первым ядерного оружия", - добавил он.

https://ria.ru/20220804/obvinenie-1807372225.html

китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, китай