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Блогера "Гоблина" удивила поддержка Медведева после блокировки на YouTube - РИА Новости, 05.08.2022
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Блогера "Гоблина" удивила поддержка Медведева после блокировки на YouTube
Блогера "Гоблина" удивила поддержка Медведева после блокировки на YouTube - РИА Новости, 05.08.2022
Блогера "Гоблина" удивила поддержка Медведева после блокировки на YouTube
Известный блогер Дмитрий "Гоблин" Пучков заявил, что не может поверить, что зампред Совбеза России Дмитрий Медведев поддержал его после блокировки... РИА Новости, 05.08.2022
2022-08-05T00:27
2022-08-05T02:50
общество
россия
дмитрий пучков ("гоблин")
дмитрий медведев
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Известный блогер Дмитрий "Гоблин" Пучков заявил, что не может поверить, что зампред Совбеза России Дмитрий Медведев поддержал его после блокировки YouTube-канала.Накануне Пучков сообщил РИА Новости, что YouTube заблокировал его канал, не объяснив, в чем состояло нарушение. По словам Пучкова, официальным обоснованием блокировки канала является нарушение правил сообщества. Медведев поддержал Пучкова, в группе блогера во "ВКонтакте" он опубликовал комментарий, в котором пообещал отомстить за тезку.Позже блогер созвонился с сотрудником аппарата Медведева. "Созвонились. Говорит, настоящий. Неожиданно", - сказал Пучков РИА Новости.
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общество, россия, дмитрий пучков ("гоблин"), дмитрий медведев
00:27 05.08.2022 (обновлено: 02:50 05.08.2022)
 
Блогера "Гоблина" удивила поддержка Медведева после блокировки на YouTube

Блогер Пучков назвал неожиданной поддержку Медведева после блокировки YouTube-канала

© Фото : из личного архива Дмитрия ПучковаДмитрий Пучков
Дмитрий Пучков - РИА Новости, 1920, 05.08.2022
© Фото : из личного архива Дмитрия Пучкова
Дмитрий Пучков. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Известный блогер Дмитрий "Гоблин" Пучков заявил, что не может поверить, что зампред Совбеза России Дмитрий Медведев поддержал его после блокировки YouTube-канала.
Накануне Пучков сообщил РИА Новости, что YouTube заблокировал его канал, не объяснив, в чем состояло нарушение. По словам Пучкова, официальным обоснованием блокировки канала является нарушение правил сообщества. Медведев поддержал Пучкова, в группе блогера во "ВКонтакте" он опубликовал комментарий, в котором пообещал отомстить за тезку.
"Это же не он, вы что. Я в интернетах 25 лет. К подобным шуткам привык", - сказал РИА Новости Пучков.
Позже блогер созвонился с сотрудником аппарата Медведева. "Созвонились. Говорит, настоящий. Неожиданно", - сказал Пучков РИА Новости.
Логотип видеохостинга YouTube - РИА Новости, 1920, 03.08.2022
3 августа, 18:27
В Госдуме предложили ослабить гегемонию YouTube вместо его блокировки
 
ОбществоРоссияДмитрий Пучков ("Гоблин")Дмитрий Медведев
 
 
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