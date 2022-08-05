https://ria.ru/20220805/goblin-1807375695.html

Блогера "Гоблина" удивила поддержка Медведева после блокировки на YouTube

Блогера "Гоблина" удивила поддержка Медведева после блокировки на YouTube - РИА Новости, 05.08.2022

Блогера "Гоблина" удивила поддержка Медведева после блокировки на YouTube

Известный блогер Дмитрий "Гоблин" Пучков заявил, что не может поверить, что зампред Совбеза России Дмитрий Медведев поддержал его после блокировки... РИА Новости, 05.08.2022

2022-08-05T00:27

2022-08-05T00:27

2022-08-05T02:50

общество

россия

дмитрий пучков ("гоблин")

дмитрий медведев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156218/43/1562184387_0:100:1920:1180_1920x0_80_0_0_c253174600d1c992afe13933f7c1ca8b.jpg

МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Известный блогер Дмитрий "Гоблин" Пучков заявил, что не может поверить, что зампред Совбеза России Дмитрий Медведев поддержал его после блокировки YouTube-канала.Накануне Пучков сообщил РИА Новости, что YouTube заблокировал его канал, не объяснив, в чем состояло нарушение. По словам Пучкова, официальным обоснованием блокировки канала является нарушение правил сообщества. Медведев поддержал Пучкова, в группе блогера во "ВКонтакте" он опубликовал комментарий, в котором пообещал отомстить за тезку.Позже блогер созвонился с сотрудником аппарата Медведева. "Созвонились. Говорит, настоящий. Неожиданно", - сказал Пучков РИА Новости.

https://ria.ru/20220803/youtube-1807049145.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, дмитрий пучков ("гоблин"), дмитрий медведев