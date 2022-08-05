https://ria.ru/20220805/gaza-1807577975.html

В 80-километровой зоне вокруг сектора Газа ввели чрезвычайное положение

В 80-километровой зоне вокруг сектора Газа ввели чрезвычайное положение - РИА Новости, 05.08.2022

В 80-километровой зоне вокруг сектора Газа ввели чрезвычайное положение

В 80-километровой зоне вокруг сектора Газа введен режим чрезвычайного положения, сообщила пресс-служба армии Израиля. РИА Новости, 05.08.2022

2022-08-05T16:54

2022-08-05T16:54

2022-08-05T17:05

сектор газа

в мире

израиль

исламский джихад

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/12/1732850834_0:176:3016:1873_1920x0_80_0_0_f468793ccadd5c8dc71463bc847a198e.jpg

ТЕЛЬ-АВИВ, 5 авг - РИА Новости. В 80-километровой зоне вокруг сектора Газа введен режим чрезвычайного положения, сообщила пресс-служба армии Израиля.Ранее армия Израиля сообщила, что проводит операцию "Рассвет" против группировки "Исламский джихад" в секторе Газа. Военные наносят удары по целям в секторе Газа, в израильском тылу введено чрезвычайное положение."Специальные инструкции введены для жителей тыла в радиусе 80 километрах от сектора Газа, опубликованы на Национальном портале чрезвычайных ситуаций", - говорится в сообщении военных.Отмечается, что инструкции будут действительны до 20.00 субботы. Согласно опубликованной инфографике, запрещены собрания больше 10 человек на открытой местности и больше 50 в помещении. Образовательная деятельность запрещена.

https://ria.ru/20220716/raketa-1802885510.html

сектор газа

израиль

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

сектор газа, в мире, израиль, исламский джихад