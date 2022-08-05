https://ria.ru/20220805/gaza-1807577975.html
В 80-километровой зоне вокруг сектора Газа ввели чрезвычайное положение
В 80-километровой зоне вокруг сектора Газа ввели чрезвычайное положение - РИА Новости, 05.08.2022
В 80-километровой зоне вокруг сектора Газа ввели чрезвычайное положение
В 80-километровой зоне вокруг сектора Газа введен режим чрезвычайного положения, сообщила пресс-служба армии Израиля. РИА Новости, 05.08.2022
2022-08-05T16:54
2022-08-05T16:54
2022-08-05T17:05
сектор газа
в мире
израиль
исламский джихад
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ТЕЛЬ-АВИВ, 5 авг - РИА Новости. В 80-километровой зоне вокруг сектора Газа введен режим чрезвычайного положения, сообщила пресс-служба армии Израиля.Ранее армия Израиля сообщила, что проводит операцию "Рассвет" против группировки "Исламский джихад" в секторе Газа. Военные наносят удары по целям в секторе Газа, в израильском тылу введено чрезвычайное положение."Специальные инструкции введены для жителей тыла в радиусе 80 километрах от сектора Газа, опубликованы на Национальном портале чрезвычайных ситуаций", - говорится в сообщении военных.Отмечается, что инструкции будут действительны до 20.00 субботы. Согласно опубликованной инфографике, запрещены собрания больше 10 человек на открытой местности и больше 50 в помещении. Образовательная деятельность запрещена.
https://ria.ru/20220716/raketa-1802885510.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сектор газа, в мире, израиль, исламский джихад
16:54 05.08.2022 (обновлено: 17:05 05.08.2022)
В 80-километровой зоне вокруг сектора Газа ввели чрезвычайное положение
ЦАХАЛ объявил о чрезвычайном положении в 80-километровой зоне вокруг сектора Газа
ТЕЛЬ-АВИВ, 5 авг - РИА Новости. В 80-километровой зоне вокруг сектора Газа введен режим чрезвычайного положения, сообщила пресс-служба армии Израиля.
Ранее армия Израиля
сообщила, что проводит операцию "Рассвет" против группировки "Исламский джихад
" в секторе Газа. Военные наносят удары по целям в секторе Газа, в израильском тылу введено чрезвычайное положение.
"Специальные инструкции введены для жителей тыла в радиусе 80 километрах от сектора Газа, опубликованы на Национальном портале чрезвычайных ситуаций", - говорится в сообщении военных.
Отмечается, что инструкции будут действительны до 20.00 субботы. Согласно опубликованной инфографике, запрещены собрания больше 10 человек на открытой местности и больше 50 в помещении. Образовательная деятельность запрещена.