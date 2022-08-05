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В 80-километровой зоне вокруг сектора Газа ввели чрезвычайное положение - РИА Новости, 05.08.2022
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В 80-километровой зоне вокруг сектора Газа ввели чрезвычайное положение
В 80-километровой зоне вокруг сектора Газа ввели чрезвычайное положение - РИА Новости, 05.08.2022
В 80-километровой зоне вокруг сектора Газа ввели чрезвычайное положение
В 80-километровой зоне вокруг сектора Газа введен режим чрезвычайного положения, сообщила пресс-служба армии Израиля. РИА Новости, 05.08.2022
2022-08-05T16:54
2022-08-05T17:05
сектор газа
в мире
израиль
исламский джихад
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ТЕЛЬ-АВИВ, 5 авг - РИА Новости. В 80-километровой зоне вокруг сектора Газа введен режим чрезвычайного положения, сообщила пресс-служба армии Израиля.Ранее армия Израиля сообщила, что проводит операцию "Рассвет" против группировки "Исламский джихад" в секторе Газа. Военные наносят удары по целям в секторе Газа, в израильском тылу введено чрезвычайное положение."Специальные инструкции введены для жителей тыла в радиусе 80 километрах от сектора Газа, опубликованы на Национальном портале чрезвычайных ситуаций", - говорится в сообщении военных.Отмечается, что инструкции будут действительны до 20.00 субботы. Согласно опубликованной инфографике, запрещены собрания больше 10 человек на открытой местности и больше 50 в помещении. Образовательная деятельность запрещена.
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сектор газа
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сектор газа, в мире, израиль, исламский джихад
16:54 05.08.2022 (обновлено: 17:05 05.08.2022)
 
В 80-километровой зоне вокруг сектора Газа ввели чрезвычайное положение

ЦАХАЛ объявил о чрезвычайном положении в 80-километровой зоне вокруг сектора Газа

© РИА Новости / Ахмед Закот / Перейти в фотобанкРазрушенные в результате бомбардировки здания в секторе Газа
Разрушенные в результате бомбардировки здания в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 05.08.2022
© РИА Новости / Ахмед Закот
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Разрушенные в результате бомбардировки здания в секторе Газа. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТЕЛЬ-АВИВ, 5 авг - РИА Новости. В 80-километровой зоне вокруг сектора Газа введен режим чрезвычайного положения, сообщила пресс-служба армии Израиля.
Ранее армия Израиля сообщила, что проводит операцию "Рассвет" против группировки "Исламский джихад" в секторе Газа. Военные наносят удары по целям в секторе Газа, в израильском тылу введено чрезвычайное положение.
"Специальные инструкции введены для жителей тыла в радиусе 80 километрах от сектора Газа, опубликованы на Национальном портале чрезвычайных ситуаций", - говорится в сообщении военных.
Отмечается, что инструкции будут действительны до 20.00 субботы. Согласно опубликованной инфографике, запрещены собрания больше 10 человек на открытой местности и больше 50 в помещении. Образовательная деятельность запрещена.
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Сектор ГазаВ миреИзраильИсламский джихад
 
 
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