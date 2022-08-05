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Венгрия и Польша не поддержали план снижения спроса на газ в ЕС - РИА Новости, 05.08.2022
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Венгрия и Польша не поддержали план снижения спроса на газ в ЕС
Венгрия и Польша не поддержали план снижения спроса на газ в ЕС - РИА Новости, 05.08.2022
Венгрия и Польша не поддержали план снижения спроса на газ в ЕС
Две из 27 стран Евросоюза — Венгрия и Польша — проголосовали против плана добровольного снижения спроса на газ в союзе с возможностью обязательного сокращения,... РИА Новости, 05.08.2022
2022-08-05T22:53
2022-08-05T23:26
венгрия
польша
ирландия
еврокомиссия
евросоюз
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БРЮССЕЛЬ, 5 авг — РИА Новости. Две из 27 стран Евросоюза — Венгрия и Польша — проголосовали против плана добровольного снижения спроса на газ в союзе с возможностью обязательного сокращения, говорится в документе Совета ЕС.Следовательно, необходимое для принятия плана квалифицированное большинство было достигнуто, отмечается в релизе.Еврокомиссия 20 июля предложила регулирование о снижении спроса на "голубое топливо" в Евросоюзе, которое 26 июля согласовали министры энергетики ЕС с рядом поправок. Тогда они достигли политического соглашения о добровольном сокращении спроса на природный газ на 15 процентов в период с 1 августа 2022 года по 31 марта 2023 года по сравнению со средним потреблением газа за последние пять лет. Способы экономии "голубого топлива" государства смогут выбирать сами.Регулирование предусматривает возможность объявления "предупреждения союза" о безопасности снабжения. Если страны сообща одобрят его, сокращение спроса станет обязательным в ЕС.При этом предусмотрены исключения и возможности запрашивать отклонения от обязательных целей при их установлении в Союзе. Как сообщалось ранее, они, в частности, касаются островных государств — Ирландии, Мальты и Кипра, и могут быть предоставлены странам Прибалтики.Государства ЕС смогут уменьшить обязательную цель по экономии, если они, к примеру, превысили свои планируемые показатели по заполнению хранилищ газа или если они сильно зависят от газа как сырья для важнейших отраслей промышленности.Как отмечалось в релизе Совета, регулирование станет исключительной, чрезвычайной и ограниченной во времени мерой, Еврокомиссия должна к маю следующего года оценить, нужно ли ее продлевать.
https://ria.ru/20220730/evropa-1806033879.html
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венгрия, польша, ирландия, еврокомиссия, евросоюз, мальта, кипр, в мире
22:53 05.08.2022 (обновлено: 23:26 05.08.2022)
 
Венгрия и Польша не поддержали план снижения спроса на газ в ЕС

Две из 27 стран Евросоюза, Венгрия и Польша, не поддержали план снижения спроса на газ

© AP Photo / Bela SzandelszkyРабочие на газораспределительной станции в Венгрии
Рабочие на газораспределительной станции в Венгрии - РИА Новости, 1920, 05.08.2022
© AP Photo / Bela Szandelszky
Рабочие на газораспределительной станции в Венгрии. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 5 авг — РИА Новости. Две из 27 стран Евросоюза — Венгрия и Польша — проголосовали против плана добровольного снижения спроса на газ в союзе с возможностью обязательного сокращения, говорится в документе Совета ЕС.

"Письменная процедура, начатая… 4 августа 2022 года, была завершена 5 августа 2022 года… все делегации проголосовали за принятие регулирования Совета о скоординированных мерах по сокращению спроса на газ, за исключением делегаций Венгрии и Польши, которые проголосовали против", — значится в нем.

Следовательно, необходимое для принятия плана квалифицированное большинство было достигнуто, отмечается в релизе.
Еврокомиссия 20 июля предложила регулирование о снижении спроса на "голубое топливо" в Евросоюзе, которое 26 июля согласовали министры энергетики ЕС с рядом поправок. Тогда они достигли политического соглашения о добровольном сокращении спроса на природный газ на 15 процентов в период с 1 августа 2022 года по 31 марта 2023 года по сравнению со средним потреблением газа за последние пять лет. Способы экономии "голубого топлива" государства смогут выбирать сами.
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Регулирование предусматривает возможность объявления "предупреждения союза" о безопасности снабжения. Если страны сообща одобрят его, сокращение спроса станет обязательным в ЕС.
При этом предусмотрены исключения и возможности запрашивать отклонения от обязательных целей при их установлении в Союзе. Как сообщалось ранее, они, в частности, касаются островных государств — Ирландии, Мальты и Кипра, и могут быть предоставлены странам Прибалтики.
Государства ЕС смогут уменьшить обязательную цель по экономии, если они, к примеру, превысили свои планируемые показатели по заполнению хранилищ газа или если они сильно зависят от газа как сырья для важнейших отраслей промышленности.
Как отмечалось в релизе Совета, регулирование станет исключительной, чрезвычайной и ограниченной во времени мерой, Еврокомиссия должна к маю следующего года оценить, нужно ли ее продлевать.
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