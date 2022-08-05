https://ria.ru/20220805/gaz-1807662527.html

Венгрия и Польша не поддержали план снижения спроса на газ в ЕС

Венгрия и Польша не поддержали план снижения спроса на газ в ЕС - РИА Новости, 05.08.2022

Венгрия и Польша не поддержали план снижения спроса на газ в ЕС

Две из 27 стран Евросоюза — Венгрия и Польша — проголосовали против плана добровольного снижения спроса на газ в союзе с возможностью обязательного сокращения,... РИА Новости, 05.08.2022

2022-08-05T22:53

2022-08-05T22:53

2022-08-05T23:26

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БРЮССЕЛЬ, 5 авг — РИА Новости. Две из 27 стран Евросоюза — Венгрия и Польша — проголосовали против плана добровольного снижения спроса на газ в союзе с возможностью обязательного сокращения, говорится в документе Совета ЕС.Следовательно, необходимое для принятия плана квалифицированное большинство было достигнуто, отмечается в релизе.Еврокомиссия 20 июля предложила регулирование о снижении спроса на "голубое топливо" в Евросоюзе, которое 26 июля согласовали министры энергетики ЕС с рядом поправок. Тогда они достигли политического соглашения о добровольном сокращении спроса на природный газ на 15 процентов в период с 1 августа 2022 года по 31 марта 2023 года по сравнению со средним потреблением газа за последние пять лет. Способы экономии "голубого топлива" государства смогут выбирать сами.Регулирование предусматривает возможность объявления "предупреждения союза" о безопасности снабжения. Если страны сообща одобрят его, сокращение спроса станет обязательным в ЕС.При этом предусмотрены исключения и возможности запрашивать отклонения от обязательных целей при их установлении в Союзе. Как сообщалось ранее, они, в частности, касаются островных государств — Ирландии, Мальты и Кипра, и могут быть предоставлены странам Прибалтики.Государства ЕС смогут уменьшить обязательную цель по экономии, если они, к примеру, превысили свои планируемые показатели по заполнению хранилищ газа или если они сильно зависят от газа как сырья для важнейших отраслей промышленности.Как отмечалось в релизе Совета, регулирование станет исключительной, чрезвычайной и ограниченной во времени мерой, Еврокомиссия должна к маю следующего года оценить, нужно ли ее продлевать.

https://ria.ru/20220730/evropa-1806033879.html

https://ria.ru/20220728/frg-1805478150.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

венгрия, польша, ирландия, еврокомиссия, евросоюз, мальта, кипр, в мире