22:53 05.08.2022 (обновлено: 23:26 05.08.2022)
Венгрия и Польша не поддержали план снижения спроса на газ в ЕС
Две из 27 стран Евросоюза, Венгрия и Польша, не поддержали план снижения спроса на газ
© AP Photo / Bela SzandelszkyРабочие на газораспределительной станции в Венгрии
© AP Photo / Bela Szandelszky
Рабочие на газораспределительной станции в Венгрии. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 5 авг — РИА Новости. Две из 27 стран Евросоюза — Венгрия и Польша — проголосовали против плана добровольного снижения спроса на газ в союзе с возможностью обязательного сокращения, говорится в документе Совета ЕС.
"Письменная процедура, начатая… 4 августа 2022 года, была завершена 5 августа 2022 года… все делегации проголосовали за принятие регулирования Совета о скоординированных мерах по сокращению спроса на газ, за исключением делегаций Венгрии и Польши, которые проголосовали против", — значится в нем.
Следовательно, необходимое для принятия плана квалифицированное большинство было достигнуто, отмечается в релизе.
Еврокомиссия 20 июля предложила регулирование о снижении спроса на "голубое топливо" в Евросоюзе, которое 26 июля согласовали министры энергетики ЕС с рядом поправок. Тогда они достигли политического соглашения о добровольном сокращении спроса на природный газ на 15 процентов в период с 1 августа 2022 года по 31 марта 2023 года по сравнению со средним потреблением газа за последние пять лет. Способы экономии "голубого топлива" государства смогут выбирать сами.
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Регулирование предусматривает возможность объявления "предупреждения союза" о безопасности снабжения. Если страны сообща одобрят его, сокращение спроса станет обязательным в ЕС.
При этом предусмотрены исключения и возможности запрашивать отклонения от обязательных целей при их установлении в Союзе. Как сообщалось ранее, они, в частности, касаются островных государств — Ирландии, Мальты и Кипра, и могут быть предоставлены странам Прибалтики.
Государства ЕС смогут уменьшить обязательную цель по экономии, если они, к примеру, превысили свои планируемые показатели по заполнению хранилищ газа или если они сильно зависят от газа как сырья для важнейших отраслей промышленности.
Как отмечалось в релизе Совета, регулирование станет исключительной, чрезвычайной и ограниченной во времени мерой, Еврокомиссия должна к маю следующего года оценить, нужно ли ее продлевать.