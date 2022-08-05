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Путин и Эрдоган договорились об оплате поставок газа из России в рублях - РИА Новости, 06.08.2022
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Путин и Эрдоган договорились об оплате поставок газа из России в рублях
Путин и Эрдоган договорились об оплате поставок газа из России в рублях - РИА Новости, 06.08.2022
Путин и Эрдоган договорились об оплате поставок газа из России в рублях
Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган договорились о начале частичной оплаты в рублях поставок российского газа в Турцию, сообщил... РИА Новости, 06.08.2022
2022-08-05T19:56
2022-08-06T01:19
экономика
турция
цены на нефть
россия
александр новак
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СОЧИ, 5 авг — РИА Новости. Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган договорились о начале частичной оплаты в рублях поставок российского газа в Турцию, сообщил вице-премьер Александр Новак.Как подчеркнул Новак, речь идет о постепенном переходе на выплаты в рублях и лирах, и на первом этапе платежным средством выступит российская валюта.Чиновник добавил, что это знаменует начало нового этапа в финансовых отношениях государств, который открывает новые возможности.
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экономика, турция, цены на нефть, россия, александр новак
19:56 05.08.2022 (обновлено: 01:19 06.08.2022)
 
Путин и Эрдоган договорились об оплате поставок газа из России в рублях

Президенты России и Турции Путин и Эрдоган договорились о частичной оплате газа рублями

© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи в Сочи
Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи в Сочи - РИА Новости, 1920, 05.08.2022
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи в Сочи. Архивное фото
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СОЧИ, 5 авг — РИА Новости. Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган договорились о начале частичной оплаты в рублях поставок российского газа в Турцию, сообщил вице-премьер Александр Новак.

"Обсуждались поставки газа в Турецкую Республику, которые в достаточно большом объеме поставляются: 26 миллиардов кубометров ежегодно", — также заявил заместитель главы правительства журналистам.

Как подчеркнул Новак, речь идет о постепенном переходе на выплаты в рублях и лирах, и на первом этапе платежным средством выступит российская валюта.
Чиновник добавил, что это знаменует начало нового этапа в финансовых отношениях государств, который открывает новые возможности.
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после пресс-конференции по итогам российско-турецких переговоров. 8 апреля 2019 - РИА Новости, 1920, 05.08.2022
Вчера, 01:21
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ЭкономикаТурцияЦены на нефтьРоссияАлександр Новак
 
 
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