https://ria.ru/20220805/gaz-1807639950.html
Путин и Эрдоган договорились об оплате поставок газа из России в рублях
Путин и Эрдоган договорились об оплате поставок газа из России в рублях - РИА Новости, 06.08.2022
Путин и Эрдоган договорились об оплате поставок газа из России в рублях
Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган договорились о начале частичной оплаты в рублях поставок российского газа в Турцию, сообщил... РИА Новости, 06.08.2022
2022-08-05T19:56
2022-08-05T19:56
2022-08-06T01:19
экономика
турция
цены на нефть
россия
александр новак
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СОЧИ, 5 авг — РИА Новости. Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган договорились о начале частичной оплаты в рублях поставок российского газа в Турцию, сообщил вице-премьер Александр Новак.Как подчеркнул Новак, речь идет о постепенном переходе на выплаты в рублях и лирах, и на первом этапе платежным средством выступит российская валюта.Чиновник добавил, что это знаменует начало нового этапа в финансовых отношениях государств, который открывает новые возможности.
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экономика, турция, цены на нефть, россия, александр новак
19:56 05.08.2022 (обновлено: 01:19 06.08.2022)
Путин и Эрдоган договорились об оплате поставок газа из России в рублях
Президенты России и Турции Путин и Эрдоган договорились о частичной оплате газа рублями