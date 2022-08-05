16:44 05.08.2022 (обновлено: 18:37 05.08.2022)
Страны ЕС окончательно приняли план снижения спроса на газ
Страны ЕС окончательно приняли план снижения спроса на газ на 15 процентов
© AP Photo / Virginia MayoФлаг ЕС в Брюсселе
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаг ЕС в Брюсселе. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 5 авг — РИА Новости. В Евросоюзае окончательно одобрили план по добровольному снижению спроса на газ с возможностью введения обязательного снижения потребления "голубого топлива" на 15 процентов в ближайшие месяцы, говорится в сообщении Совета ЕС.
"Совет принял регулирование о снижении спроса на газ на 15 процентов этой зимой", — говорится в релизе.
Министры энергетики стран ЕС согласовали новый регламент добровольного сокращения потребления природного газа в объединении как минимум на 15 процентов по сравнению со средним потреблением за предыдущие пять лет. Кроме того, стороны утвердили механизм оповещения ЕС (EU Alert), который можно активировать в случае серьезной нехватки топлива в хранилищах или чрезвычайно высокого спроса путем установления обязательного целевого показателя снижения на уровне 15 процентов.
Инициатива подвергалась жесткой критике со стороны нескольких членов Евросоюза. Так, глава МИД Венгрии Петер Сийяртозаявлял, что она противоречит высказываниям западноевропейских политиков о том, что их страны больше не зависят от российских энергоресурсов.
В свою очередь, Польша выступила за то, чтобы страны ЕС самостоятельно решали вопросы экономии газа, а странам не нужны дополнительные ограничения.