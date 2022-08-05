https://ria.ru/20220805/gaz-1807574243.html

Страны ЕС окончательно приняли план снижения спроса на газ

Страны ЕС окончательно приняли план снижения спроса на газ - РИА Новости, 05.08.2022

Страны ЕС окончательно приняли план снижения спроса на газ

В Евросоюзае окончательно одобрили план по добровольному снижению спроса на газ с возможностью введения обязательного снижения потребления "голубого топлива" на РИА Новости, 05.08.2022

2022-08-05T16:44

2022-08-05T16:44

2022-08-05T18:37

в мире

евросоюз

польша

мид венгрии

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БРЮССЕЛЬ, 5 авг — РИА Новости. В Евросоюзае окончательно одобрили план по добровольному снижению спроса на газ с возможностью введения обязательного снижения потребления "голубого топлива" на 15 процентов в ближайшие месяцы, говорится в сообщении Совета ЕС.Министры энергетики стран ЕС согласовали новый регламент добровольного сокращения потребления природного газа в объединении как минимум на 15 процентов по сравнению со средним потреблением за предыдущие пять лет. Кроме того, стороны утвердили механизм оповещения ЕС (EU Alert), который можно активировать в случае серьезной нехватки топлива в хранилищах или чрезвычайно высокого спроса путем установления обязательного целевого показателя снижения на уровне 15 процентов.Инициатива подвергалась жесткой критике со стороны нескольких членов Евросоюза. Так, глава МИД Венгрии Петер Сийяртозаявлял, что она противоречит высказываниям западноевропейских политиков о том, что их страны больше не зависят от российских энергоресурсов.В свою очередь, Польша выступила за то, чтобы страны ЕС самостоятельно решали вопросы экономии газа, а странам не нужны дополнительные ограничения.

https://ria.ru/20220803/potok-1806917133.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, евросоюз, польша, мид венгрии