Власти Молдавии не готовы идти на уступки России ради более дешевого газа
Вице-премьер Молдавии Спыну: представители Кишинева не поедут в Москву просить дешевый газ
© AP Photo / Aurel ObrejaТрубопроводы национальной газораспределительной сети в Молдавии
© AP Photo / Aurel Obreja
Трубопроводы национальной газораспределительной сети в Молдавии. Архивное фото
КИШИНЕВ, 5 авг - РИА Новости. Молдавия ведет борьбу за энергетическую независимость, поэтому представители страны не поедут в Россию просить дешевый газ и не пойдут на уступки, заявил в пятницу вице-премьер, министр инфраструктуры Андрей Спыну.
Национальное агентство по регулированию энергетики (НАРЭ) Молдавии в четверг утвердило новый тариф на газ в соответствии с расчетами, которые представила компания "Молдовагаз", тариф для бытовых потребителей вырос на 23,6%, до 1 100 долларов за тысячу кубометров. Однако глава "Молдовагаза" Вадим Чебан заявил, что новый тариф не покрывает стоимость закупки газа и его транспортировку, поэтому компания вынуждена попросить "Газпром" об отсрочке платежа за август.
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"Думаете, если мы 10 раз поедем в Москву, ситуация изменится? Если Майя Санду или я еще 10 раз поедем в Москву? Ситуация изменится лишь в том случае, если будут определенные требования. Хочу спросить у зрителей, они готовы к уступкам? У нас сейчас ведется настоящая борьба за независимость", - заявил Спыну в эфире телеканала Jurnal TV, отвечая на вопрос, не хотят ли власти страны отправиться в РФ, чтобы получить более дешевый газ. При этом он признает, что страна не готова к борьбе за энергетическую независимость, но в условиях мирового кризиса у нее нет выхода.
Ранее в пятницу премьер Молдавии Наталья Гаврилица заявила, что те страны, которые пошли на определенные политические уступки РФ, получили в результате переговоров с Москвой более выгодные цены на газ. Однако в случае с Молдавией, по мнению Гаврилицы, ситуация иная, учитывая нерешенный приднестровский конфликт. По ее словам, Кишинев не готов жертвовать долгосрочными интересами страны ради более низкой краткосрочной цены на газ.
"Газпром" и "Молдовагаз" 29 октября после длительных переговоров продлили контракт на поставку газа сроком на 5 лет, начиная с 1 ноября. "Газпром" заявил, что с учетом ситуации в Молдавии было принято решение подписать контракт практически на условиях молдавской стороны, но при условии своевременной 100% оплаты текущих платежей. В ноябре у республики возникли проблемы с перечислением выплат вовремя, понадобилась отсрочка. В январе "Молдовагаз" вновь столкнулся с трудностями при погашении платежа "Газпрому", парламент ввел режим ЧП на 60 дней. Представитель "Газпрома" Сергей Куприянов выразил опасения, что в будущем может повториться кризис неплатежей.