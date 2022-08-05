https://ria.ru/20220805/gaz-1807495050.html

Власти Молдавии не готовы идти на уступки России ради более дешевого газа

Власти Молдавии не готовы идти на уступки России ради более дешевого газа - РИА Новости, 05.08.2022

Власти Молдавии не готовы идти на уступки России ради более дешевого газа

Молдавия ведет борьбу за энергетическую независимость, поэтому представители страны не поедут в Россию просить дешевый газ и не пойдут на уступки, заявил в... РИА Новости, 05.08.2022

2022-08-05T13:52

2022-08-05T13:52

2022-08-05T13:52

экономика

цены на нефть

молдавия

россия

молдовагаз

газпром

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КИШИНЕВ, 5 авг - РИА Новости. Молдавия ведет борьбу за энергетическую независимость, поэтому представители страны не поедут в Россию просить дешевый газ и не пойдут на уступки, заявил в пятницу вице-премьер, министр инфраструктуры Андрей Спыну.Национальное агентство по регулированию энергетики (НАРЭ) Молдавии в четверг утвердило новый тариф на газ в соответствии с расчетами, которые представила компания "Молдовагаз", тариф для бытовых потребителей вырос на 23,6%, до 1 100 долларов за тысячу кубометров. Однако глава "Молдовагаза" Вадим Чебан заявил, что новый тариф не покрывает стоимость закупки газа и его транспортировку, поэтому компания вынуждена попросить "Газпром" об отсрочке платежа за август."Думаете, если мы 10 раз поедем в Москву, ситуация изменится? Если Майя Санду или я еще 10 раз поедем в Москву? Ситуация изменится лишь в том случае, если будут определенные требования. Хочу спросить у зрителей, они готовы к уступкам? У нас сейчас ведется настоящая борьба за независимость", - заявил Спыну в эфире телеканала Jurnal TV, отвечая на вопрос, не хотят ли власти страны отправиться в РФ, чтобы получить более дешевый газ. При этом он признает, что страна не готова к борьбе за энергетическую независимость, но в условиях мирового кризиса у нее нет выхода.Ранее в пятницу премьер Молдавии Наталья Гаврилица заявила, что те страны, которые пошли на определенные политические уступки РФ, получили в результате переговоров с Москвой более выгодные цены на газ. Однако в случае с Молдавией, по мнению Гаврилицы, ситуация иная, учитывая нерешенный приднестровский конфликт. По ее словам, Кишинев не готов жертвовать долгосрочными интересами страны ради более низкой краткосрочной цены на газ."Газпром" и "Молдовагаз" 29 октября после длительных переговоров продлили контракт на поставку газа сроком на 5 лет, начиная с 1 ноября. "Газпром" заявил, что с учетом ситуации в Молдавии было принято решение подписать контракт практически на условиях молдавской стороны, но при условии своевременной 100% оплаты текущих платежей. В ноябре у республики возникли проблемы с перечислением выплат вовремя, понадобилась отсрочка. В январе "Молдовагаз" вновь столкнулся с трудностями при погашении платежа "Газпрому", парламент ввел режим ЧП на 60 дней. Представитель "Газпрома" Сергей Куприянов выразил опасения, что в будущем может повториться кризис неплатежей.

https://ria.ru/20220804/nischeta-1807301723.html

https://ria.ru/20220721/gaz-1804068362.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, цены на нефть, молдавия, россия, молдовагаз, газпром