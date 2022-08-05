https://ria.ru/20220805/gaz-1807457388.html

В Польше спрогнозировали трехкратное повышение цен на газ

В Польше спрогнозировали трехкратное повышение цен на газ - РИА Новости, 05.08.2022

В Польше спрогнозировали трехкратное повышение цен на газ

Польский топливный концерн ORLEN прогнозирует трехкратное повышение цены природного газа по итогам 2022 года, говорится в презентации концерна. РИА Новости, 05.08.2022

2022-08-05T12:10

2022-08-05T12:10

2022-08-05T12:10

экономика

цены на нефть

польша

россия

газпром

pgnig

северный поток — 2

евросоюз

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ВАРШАВА, 5 авг – РИА Новости. Польский топливный концерн ORLEN прогнозирует трехкратное повышение цены природного газа по итогам 2022 года, говорится в презентации концерна."Ситуация на газовом рынке ухудшилась из-за политики России и ограничения поставок сырья с восточного направления через "Северный поток 2". В ближайшие месяцы на рынок могут повлиять и риски, связанные с желанием ограничить потребление газа в странах ЕС", - говорится в сообщении."Мы предполагаем, что средняя цена на газ в 2022 году будет выше почти в три раза по сравнению со средней ценой на газ в 2021 году на польском рынке", - отмечает ORLEN.Также концерн ожидает роста цен на электроэнергию в 2,6 раза. "Мы ожидаем сильного роста цен на электроэнергию до уровня более 1000 злотых за МВт/ч, то есть увеличение в 2,6 раза в годовом исчислении в результате сохраняющихся очень высоких цен на газ и уголь, вызванных в основном геополитической ситуацией и высокими ценами квот на выбросы CO2", - говорится в сообщении."Газпром" 27 апреля приостановил экспорт газа польской PGNiG, а также болгарской "Булгаргаз" из-за неоплаты поставок по новой схеме в рублях. Польша также полностью запретила импорт угля из России. Запрет касается не только государственных, но и частных фирм. Это резко отразилось на доступности угля на рынке и на его цене. Стоимость тонны угля у частных поставщиков достигает трех тысяч злотых (около 640 долларов). Министерство климата и окружающей среды Польши в сложившейся ситуации отменило на 60 дней требования к качеству угля, используемого для отопления.

https://ria.ru/20220805/gaz-1807406387.html

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экономика, цены на нефть, польша, россия, газпром, pgnig, северный поток — 2, евросоюз