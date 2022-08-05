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В Польше спрогнозировали трехкратное повышение цен на газ - РИА Новости, 05.08.2022
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В Польше спрогнозировали трехкратное повышение цен на газ
В Польше спрогнозировали трехкратное повышение цен на газ - РИА Новости, 05.08.2022
В Польше спрогнозировали трехкратное повышение цен на газ
Польский топливный концерн ORLEN прогнозирует трехкратное повышение цены природного газа по итогам 2022 года, говорится в презентации концерна. РИА Новости, 05.08.2022
2022-08-05T12:10
2022-08-05T12:10
экономика
цены на нефть
польша
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ВАРШАВА, 5 авг – РИА Новости. Польский топливный концерн ORLEN прогнозирует трехкратное повышение цены природного газа по итогам 2022 года, говорится в презентации концерна."Ситуация на газовом рынке ухудшилась из-за политики России и ограничения поставок сырья с восточного направления через "Северный поток 2". В ближайшие месяцы на рынок могут повлиять и риски, связанные с желанием ограничить потребление газа в странах ЕС", - говорится в сообщении."Мы предполагаем, что средняя цена на газ в 2022 году будет выше почти в три раза по сравнению со средней ценой на газ в 2021 году на польском рынке", - отмечает ORLEN.Также концерн ожидает роста цен на электроэнергию в 2,6 раза. "Мы ожидаем сильного роста цен на электроэнергию до уровня более 1000 злотых за МВт/ч, то есть увеличение в 2,6 раза в годовом исчислении в результате сохраняющихся очень высоких цен на газ и уголь, вызванных в основном геополитической ситуацией и высокими ценами квот на выбросы CO2", - говорится в сообщении."Газпром" 27 апреля приостановил экспорт газа польской PGNiG, а также болгарской "Булгаргаз" из-за неоплаты поставок по новой схеме в рублях. Польша также полностью запретила импорт угля из России. Запрет касается не только государственных, но и частных фирм. Это резко отразилось на доступности угля на рынке и на его цене. Стоимость тонны угля у частных поставщиков достигает трех тысяч злотых (около 640 долларов). Министерство климата и окружающей среды Польши в сложившейся ситуации отменило на 60 дней требования к качеству угля, используемого для отопления.
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экономика, цены на нефть, польша, россия, газпром, pgnig, северный поток — 2, евросоюз
12:10 05.08.2022
 
В Польше спрогнозировали трехкратное повышение цен на газ

Польский ORLEN спрогнозировал трехкратное повышение цен на газ по итогам 2022 года

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЦентрально-европейский газовый хаб
Центрально-европейский газовый хаб - РИА Новости, 1920, 05.08.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Центрально-европейский газовый хаб. Архивное фото
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ВАРШАВА, 5 авг – РИА Новости. Польский топливный концерн ORLEN прогнозирует трехкратное повышение цены природного газа по итогам 2022 года, говорится в презентации концерна.
"Ситуация на газовом рынке ухудшилась из-за политики России и ограничения поставок сырья с восточного направления через "Северный поток 2". В ближайшие месяцы на рынок могут повлиять и риски, связанные с желанием ограничить потребление газа в странах ЕС", - говорится в сообщении.
"Мы предполагаем, что средняя цена на газ в 2022 году будет выше почти в три раза по сравнению со средней ценой на газ в 2021 году на польском рынке", - отмечает ORLEN.
Также концерн ожидает роста цен на электроэнергию в 2,6 раза. "Мы ожидаем сильного роста цен на электроэнергию до уровня более 1000 злотых за МВт/ч, то есть увеличение в 2,6 раза в годовом исчислении в результате сохраняющихся очень высоких цен на газ и уголь, вызванных в основном геополитической ситуацией и высокими ценами квот на выбросы CO2", - говорится в сообщении.
"Газпром" 27 апреля приостановил экспорт газа польской PGNiG, а также болгарской "Булгаргаз" из-за неоплаты поставок по новой схеме в рублях. Польша также полностью запретила импорт угля из России. Запрет касается не только государственных, но и частных фирм. Это резко отразилось на доступности угля на рынке и на его цене. Стоимость тонны угля у частных поставщиков достигает трех тысяч злотых (около 640 долларов). Министерство климата и окружающей среды Польши в сложившейся ситуации отменило на 60 дней требования к качеству угля, используемого для отопления.
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ЭкономикаЦены на нефтьПольшаРоссияГазпромPGNiGСеверный поток — 2Евросоюз
 
 
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