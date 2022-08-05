https://ria.ru/20220805/gants-1807669335.html
Операция в секторе Газа продлится до достижения целей, заявил Ганц
Операция в секторе Газа продлится до достижения целей, заявил Ганц - РИА Новости, 05.08.2022
Операция в секторе Газа продлится до достижения целей, заявил Ганц
Министр обороны Израиля Бени Ганц обсудил с министром обороны США проводимую в пятницу армией Израиля операцию в секторе Газа и заявил, что ЦАХАЛ будет... РИА Новости, 05.08.2022
2022-08-05T23:58
2022-08-05T23:58
2022-08-05T23:58
в мире
бени ганц
ллойд остин
израиль
исламский джихад
сша
операция израиля против "исламского джихада" в секторе газа
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ТЕЛЬ-АВИВ, 5 авг - РИА Новости. Министр обороны Израиля Бени Ганц обсудил с министром обороны США проводимую в пятницу армией Израиля операцию в секторе Газа и заявил, что ЦАХАЛ будет действовать "до достижения своих целей".Армия Израиля проводит в пятницу вечером операцию "Рассвет" против группировки "Исламский джихад" в секторе Газа. Военные наносят удары по целям в секторе Газа, в израильском тылу введено чрезвычайное положение."Министр обороны Бенни Ганц сегодня вечером разговаривал с министром обороны США Ллойдом Остином и информировал его об операции "Рассвет". Министр Ганц подчеркнул, что Государство Израиль работает над защитой своих граждан и будет действовать решительно и с максимальной точностью против террористов и инфраструктуры до достижения своих целей", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220805/operatsiya-1807656412.html
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в мире, бени ганц, ллойд остин, израиль, исламский джихад, сша, операция израиля против "исламского джихада" в секторе газа
Операция в секторе Газа продлится до достижения целей, заявил Ганц
Глава Минобороны Израиля Ганц: операция в секторе Газа продлится до достижения целей