https://ria.ru/20220805/gants-1807669335.html

Операция в секторе Газа продлится до достижения целей, заявил Ганц

Операция в секторе Газа продлится до достижения целей, заявил Ганц - РИА Новости, 05.08.2022

Операция в секторе Газа продлится до достижения целей, заявил Ганц

Министр обороны Израиля Бени Ганц обсудил с министром обороны США проводимую в пятницу армией Израиля операцию в секторе Газа и заявил, что ЦАХАЛ будет... РИА Новости, 05.08.2022

2022-08-05T23:58

2022-08-05T23:58

2022-08-05T23:58

в мире

бени ганц

ллойд остин

израиль

исламский джихад

сша

операция израиля против "исламского джихада" в секторе газа

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ТЕЛЬ-АВИВ, 5 авг - РИА Новости. Министр обороны Израиля Бени Ганц обсудил с министром обороны США проводимую в пятницу армией Израиля операцию в секторе Газа и заявил, что ЦАХАЛ будет действовать "до достижения своих целей".Армия Израиля проводит в пятницу вечером операцию "Рассвет" против группировки "Исламский джихад" в секторе Газа. Военные наносят удары по целям в секторе Газа, в израильском тылу введено чрезвычайное положение."Министр обороны Бенни Ганц сегодня вечером разговаривал с министром обороны США Ллойдом Остином и информировал его об операции "Рассвет". Министр Ганц подчеркнул, что Государство Израиль работает над защитой своих граждан и будет действовать решительно и с максимальной точностью против террористов и инфраструктуры до достижения своих целей", - говорится в сообщении.

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в мире, бени ганц, ллойд остин, израиль, исламский джихад, сша, операция израиля против "исламского джихада" в секторе газа