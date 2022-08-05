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Lady Gaga воплотит образ Харли Квинн в сиквеле "Джокера", пишут СМИ - РИА Новости, 05.08.2022
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Культура
https://ria.ru/20220805/gaga-1807416833.html
Lady Gaga воплотит образ Харли Квинн в сиквеле "Джокера", пишут СМИ
Lady Gaga воплотит образ Харли Квинн в сиквеле "Джокера", пишут СМИ - РИА Новости, 05.08.2022
Lady Gaga воплотит образ Харли Квинн в сиквеле "Джокера", пишут СМИ
Lady Gaga опубликовала на своих страницах в социальных сетях тизер сиквела "Джокера" и намекнула на роль, которую в нем исполнит. Вероятно, певица воплотит... РИА Новости, 05.08.2022
2022-08-05T11:03
2022-08-05T11:03
культура
новости культуры
кино и сериалы
lady gaga (стефани джерманотта)
знаменитости
звезды
хоакин феникс
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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Lady Gaga опубликовала на своих страницах в социальных сетях тизер сиквела "Джокера" и намекнула на роль, которую в нем исполнит. Вероятно, певица воплотит образ Харли Квинн, пишет Collider. На кадрах, представленных поп-звездой, изображены силуэты Джокера (Хоакин Феникс) и персонажа Lady Gaga. Они танцуют на темно-красном фоне. "Пост артистки, кажется, подтверждает более ранние сообщения о ее переговорах на главную роль в долгожданном сиквеле вместе с Фениксом. Предполагалось, что она сыграет Харли Квинн", — говорится в статье.В отличие от первого фильма, новая лента должна стать мюзиклом, уточняет Collider. Для Lady Gaga это не первая роль в кино. Она снималась в таких проектах, как "Звезда родилась" и "Дом Gucci".
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новости культуры, кино и сериалы, lady gaga (стефани джерманотта), знаменитости, звезды, хоакин феникс
11:03 05.08.2022
 
Lady Gaga воплотит образ Харли Квинн в сиквеле "Джокера", пишут СМИ

Lady Gaga опубликовала тизер сиквела "Джокера" и намекнула на роль, которую исполнит

© AP Photo / Invision/Jordan StraussЛеди Гага на красной дорожке 64-й ежегодной церемонии вручения премии "Грэмми"
Леди Гага на красной дорожке 64-й ежегодной церемонии вручения премии Грэмми - РИА Новости, 1920, 05.08.2022
© AP Photo / Invision/Jordan Strauss
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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Lady Gaga опубликовала на своих страницах в социальных сетях тизер сиквела "Джокера" и намекнула на роль, которую в нем исполнит. Вероятно, певица воплотит образ Харли Квинн, пишет Collider.
На кадрах, представленных поп-звездой, изображены силуэты Джокера (Хоакин Феникс) и персонажа Lady Gaga. Они танцуют на темно-красном фоне.
"Пост артистки, кажется, подтверждает более ранние сообщения о ее переговорах на главную роль в долгожданном сиквеле вместе с Фениксом. Предполагалось, что она сыграет Харли Квинн", — говорится в статье.
В отличие от первого фильма, новая лента должна стать мюзиклом, уточняет Collider.
Для Lady Gaga это не первая роль в кино. Она снималась в таких проектах, как "Звезда родилась" и "Дом Gucci".
Джокер - РИА Новости, 1920, 04.08.2022
Вчера, 11:39Культура
СМИ сообщило, когда выйдет сиквел "Джокера"
 
КультураНовости культурыКино и сериалыLady Gaga (Стефани Джерманотта)ЗнаменитостизвездыХоакин Феникс
 
 
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