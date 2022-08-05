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Lady Gaga воплотит образ Харли Квинн в сиквеле "Джокера", пишут СМИ
Lady Gaga воплотит образ Харли Квинн в сиквеле "Джокера", пишут СМИ - РИА Новости, 05.08.2022
Lady Gaga воплотит образ Харли Квинн в сиквеле "Джокера", пишут СМИ
Lady Gaga опубликовала на своих страницах в социальных сетях тизер сиквела "Джокера" и намекнула на роль, которую в нем исполнит. Вероятно, певица воплотит... РИА Новости, 05.08.2022
2022-08-05T11:03
2022-08-05T11:03
2022-08-05T11:03
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lady gaga (стефани джерманотта)
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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Lady Gaga опубликовала на своих страницах в социальных сетях тизер сиквела "Джокера" и намекнула на роль, которую в нем исполнит. Вероятно, певица воплотит образ Харли Квинн, пишет Collider. На кадрах, представленных поп-звездой, изображены силуэты Джокера (Хоакин Феникс) и персонажа Lady Gaga. Они танцуют на темно-красном фоне. "Пост артистки, кажется, подтверждает более ранние сообщения о ее переговорах на главную роль в долгожданном сиквеле вместе с Фениксом. Предполагалось, что она сыграет Харли Квинн", — говорится в статье.В отличие от первого фильма, новая лента должна стать мюзиклом, уточняет Collider. Для Lady Gaga это не первая роль в кино. Она снималась в таких проектах, как "Звезда родилась" и "Дом Gucci".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, кино и сериалы, lady gaga (стефани джерманотта), знаменитости, звезды, хоакин феникс
Lady Gaga воплотит образ Харли Квинн в сиквеле "Джокера", пишут СМИ
Lady Gaga опубликовала тизер сиквела "Джокера" и намекнула на роль, которую исполнит
МОСКВА, 5 авг — РИА Новости.
Lady Gaga опубликовала на своих страницах в социальных сетях тизер сиквела "Джокера" и намекнула на роль, которую в нем исполнит. Вероятно, певица воплотит образ Харли Квинн, пишет
Collider.
На кадрах, представленных поп-звездой, изображены силуэты Джокера (Хоакин Феникс) и персонажа Lady Gaga. Они танцуют на темно-красном фоне.
"Пост артистки, кажется, подтверждает более ранние сообщения о ее переговорах на главную роль в долгожданном сиквеле вместе с Фениксом. Предполагалось, что она сыграет Харли Квинн", — говорится в статье.
В отличие от первого фильма, новая лента должна стать мюзиклом, уточняет Collider.
Для Lady Gaga это не первая роль в кино. Она снималась в таких проектах, как "Звезда родилась" и "Дом Gucci".