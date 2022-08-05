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В Запорожскую область приехали иностранные журналисты для съемки фейков

В Запорожскую область приехали иностранные журналисты для съемки фейков - РИА Новости, 05.08.2022

В Запорожскую область приехали иностранные журналисты для съемки фейков

Группа иностранных журналистов прибыла 30 июля 2022 года в Орехов Запорожской области в расположение 65 омбр украинских войск для съемки фактов якобы... РИА Новости, 05.08.2022

2022-08-05T21:38

2022-08-05T21:38

2022-08-05T21:39

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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Группа иностранных журналистов прибыла 30 июля 2022 года в Орехов Запорожской области в расположение 65 омбр украинских войск для съемки фактов якобы неизбирательного применения артиллерии Вооруженными силами России, сообщил в пятницу руководитель Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев."Тридцатого июля 2022 года в Орехов Запорожской области, где временно дислоцируется 65 омбр ВСУ, прибыла группа иностранных журналистов для фото- и видеосъемки фактов якобы неизбирательного применения артиллерии Вооруженными Силами России", - сообщил генерал.

https://ria.ru/20220728/feyk-1805543001.html

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