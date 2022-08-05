https://ria.ru/20220805/feyki-1807656754.html
В Запорожскую область приехали иностранные журналисты для съемки фейков
В Запорожскую область приехали иностранные журналисты для съемки фейков - РИА Новости, 05.08.2022
В Запорожскую область приехали иностранные журналисты для съемки фейков
Группа иностранных журналистов прибыла 30 июля 2022 года в Орехов Запорожской области в расположение 65 омбр украинских войск для съемки фактов якобы... РИА Новости, 05.08.2022
2022-08-05T21:38
2022-08-05T21:38
2022-08-05T21:39
специальная военная операция на украине
в мире
запорожская область
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
вооруженные силы рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/13/1803397522_0:251:3104:1997_1920x0_80_0_0_2a1e54ab65f9b73fef1ad8e5f2e37ba8.jpg
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Группа иностранных журналистов прибыла 30 июля 2022 года в Орехов Запорожской области в расположение 65 омбр украинских войск для съемки фактов якобы неизбирательного применения артиллерии Вооруженными силами России, сообщил в пятницу руководитель Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев."Тридцатого июля 2022 года в Орехов Запорожской области, где временно дислоцируется 65 омбр ВСУ, прибыла группа иностранных журналистов для фото- и видеосъемки фактов якобы неизбирательного применения артиллерии Вооруженными Силами России", - сообщил генерал.
https://ria.ru/20220728/feyk-1805543001.html
запорожская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/13/1803397522_193:0:2924:2048_1920x0_80_0_0_36afe6ba0edb8beee0c85cef75cd4d92.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, запорожская область, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр, вооруженные силы рф
21:38 05.08.2022 (обновлено: 21:39 05.08.2022)
В Запорожскую область приехали иностранные журналисты для съемки фейков
Минобороны: в Запорожскую область приехали иностранные журналисты для съемки фейков