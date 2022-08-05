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В Запорожскую область приехали иностранные журналисты для съемки фейков - РИА Новости, 05.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220805/feyki-1807656754.html
В Запорожскую область приехали иностранные журналисты для съемки фейков
В Запорожскую область приехали иностранные журналисты для съемки фейков - РИА Новости, 05.08.2022
В Запорожскую область приехали иностранные журналисты для съемки фейков
Группа иностранных журналистов прибыла 30 июля 2022 года в Орехов Запорожской области в расположение 65 омбр украинских войск для съемки фактов якобы... РИА Новости, 05.08.2022
2022-08-05T21:38
2022-08-05T21:39
специальная военная операция на украине
в мире
запорожская область
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Группа иностранных журналистов прибыла 30 июля 2022 года в Орехов Запорожской области в расположение 65 омбр украинских войск для съемки фактов якобы неизбирательного применения артиллерии Вооруженными силами России, сообщил в пятницу руководитель Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев."Тридцатого июля 2022 года в Орехов Запорожской области, где временно дислоцируется 65 омбр ВСУ, прибыла группа иностранных журналистов для фото- и видеосъемки фактов якобы неизбирательного применения артиллерии Вооруженными Силами России", - сообщил генерал.
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в мире, запорожская область, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр, вооруженные силы рф
21:38 05.08.2022 (обновлено: 21:39 05.08.2022)
 
В Запорожскую область приехали иностранные журналисты для съемки фейков

Минобороны: в Запорожскую область приехали иностранные журналисты для съемки фейков

© РИА Новости / Дмитрий Макеев / Перейти в фотобанкРазрушенные здания в Запорожской области
Разрушенные здания в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 05.08.2022
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Разрушенные здания в Запорожской области. Архивное фото
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Группа иностранных журналистов прибыла 30 июля 2022 года в Орехов Запорожской области в расположение 65 омбр украинских войск для съемки фактов якобы неизбирательного применения артиллерии Вооруженными силами России, сообщил в пятницу руководитель Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"Тридцатого июля 2022 года в Орехов Запорожской области, где временно дислоцируется 65 омбр ВСУ, прибыла группа иностранных журналистов для фото- и видеосъемки фактов якобы неизбирательного применения артиллерии Вооруженными Силами России", - сообщил генерал.
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 28.07.2022
28 июля, 12:56
В Кремле назвали фейком данные США о потерях ВС России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЗапорожская областьВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНРВооруженные силы РФ
 
 
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