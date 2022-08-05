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Ракета Falcon 9 стартовала во Флориде с лунным зондом для Южной Кореи
Ракета Falcon 9 стартовала во Флориде с лунным зондом для Южной Кореи - РИА Новости, 05.08.2022
Ракета Falcon 9 стартовала во Флориде с лунным зондом для Южной Кореи
Ракета-носитель Falcon 9 стартовала во Флориде с лунным зондом для Южной Кореи, компания SpaceX ведет прямую трансляцию запуска. РИА Новости, 05.08.2022
2022-08-05T02:23
2022-08-05T02:23
2022-08-05T02:23
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ВАШИНГТОН, 5 авг - РИА Новости. Ракета-носитель Falcon 9 стартовала во Флориде с лунным зондом для Южной Кореи, компания SpaceX ведет прямую трансляцию запуска.Старт ракеты-носителя был дан в 2.08 мск с космодрома на мысе Канаверал во Флориде.Она выводит на баллистическую лунную переходную орбиту аппарат KPLO (Korea Pathfinder Lunar Orbiter). Зонд создан Корейским космическим агентством для ведения наблюдений и исследований Луны.Как сообщили в компании SpaceX накануне старта, в запуске участвует первая ступень ракеты носителя, задействованная уже в пятый раз. Вскоре после запуска она вновь совершит посадку для будущих использований.
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в мире, флорида, канаверал, spacex
Ракета Falcon 9 стартовала во Флориде с лунным зондом для Южной Кореи
SpaceX сообщила о старте ракеты Falcon 9 во Флориде с лунным зондом для Южной Кореи