https://ria.ru/20220805/falkon-1807380980.html

Ракета Falcon 9 стартовала во Флориде с лунным зондом для Южной Кореи

Ракета Falcon 9 стартовала во Флориде с лунным зондом для Южной Кореи - РИА Новости, 05.08.2022

Ракета Falcon 9 стартовала во Флориде с лунным зондом для Южной Кореи

Ракета-носитель Falcon 9 стартовала во Флориде с лунным зондом для Южной Кореи, компания SpaceX ведет прямую трансляцию запуска. РИА Новости, 05.08.2022

2022-08-05T02:23

2022-08-05T02:23

2022-08-05T02:23

в мире

флорида

канаверал

spacex

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156202/92/1562029264_0:318:3075:2048_1920x0_80_0_0_aa8d88e145e5885bd8b13271b9b5715f.jpg

ВАШИНГТОН, 5 авг - РИА Новости. Ракета-носитель Falcon 9 стартовала во Флориде с лунным зондом для Южной Кореи, компания SpaceX ведет прямую трансляцию запуска.Старт ракеты-носителя был дан в 2.08 мск с космодрома на мысе Канаверал во Флориде.Она выводит на баллистическую лунную переходную орбиту аппарат KPLO (Korea Pathfinder Lunar Orbiter). Зонд создан Корейским космическим агентством для ведения наблюдений и исследований Луны.Как сообщили в компании SpaceX накануне старта, в запуске участвует первая ступень ракеты носителя, задействованная уже в пятый раз. Вскоре после запуска она вновь совершит посадку для будущих использований.

https://ria.ru/20220803/oblomki-1807035466.html

флорида

канаверал

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, флорида, канаверал, spacex