Рейтинг@Mail.ru
Ракета Falcon 9 стартовала во Флориде с лунным зондом для Южной Кореи - РИА Новости, 05.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220805/falkon-1807380980.html
Ракета Falcon 9 стартовала во Флориде с лунным зондом для Южной Кореи
Ракета Falcon 9 стартовала во Флориде с лунным зондом для Южной Кореи - РИА Новости, 05.08.2022
Ракета Falcon 9 стартовала во Флориде с лунным зондом для Южной Кореи
Ракета-носитель Falcon 9 стартовала во Флориде с лунным зондом для Южной Кореи, компания SpaceX ведет прямую трансляцию запуска. РИА Новости, 05.08.2022
2022-08-05T02:23
2022-08-05T02:23
в мире
флорида
канаверал
spacex
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156202/92/1562029264_0:318:3075:2048_1920x0_80_0_0_aa8d88e145e5885bd8b13271b9b5715f.jpg
ВАШИНГТОН, 5 авг - РИА Новости. Ракета-носитель Falcon 9 стартовала во Флориде с лунным зондом для Южной Кореи, компания SpaceX ведет прямую трансляцию запуска.Старт ракеты-носителя был дан в 2.08 мск с космодрома на мысе Канаверал во Флориде.Она выводит на баллистическую лунную переходную орбиту аппарат KPLO (Korea Pathfinder Lunar Orbiter). Зонд создан Корейским космическим агентством для ведения наблюдений и исследований Луны.Как сообщили в компании SpaceX накануне старта, в запуске участвует первая ступень ракеты носителя, задействованная уже в пятый раз. Вскоре после запуска она вновь совершит посадку для будущих использований.
https://ria.ru/20220803/oblomki-1807035466.html
флорида
канаверал
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156202/92/1562029264_42:0:2773:2048_1920x0_80_0_0_a731dfa828a320ce1a6de8d88647b0e8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, флорида, канаверал, spacex
02:23 05.08.2022
 
Ракета Falcon 9 стартовала во Флориде с лунным зондом для Южной Кореи

SpaceX сообщила о старте ракеты Falcon 9 во Флориде с лунным зондом для Южной Кореи

© AP Photo / John RaouxРакета Falcon 9
Ракета Falcon 9 - РИА Новости, 1920, 05.08.2022
© AP Photo / John Raoux
Ракета Falcon 9. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 5 авг - РИА Новости. Ракета-носитель Falcon 9 стартовала во Флориде с лунным зондом для Южной Кореи, компания SpaceX ведет прямую трансляцию запуска.
Старт ракеты-носителя был дан в 2.08 мск с космодрома на мысе Канаверал во Флориде.
Она выводит на баллистическую лунную переходную орбиту аппарат KPLO (Korea Pathfinder Lunar Orbiter). Зонд создан Корейским космическим агентством для ведения наблюдений и исследований Луны.
Как сообщили в компании SpaceX накануне старта, в запуске участвует первая ступень ракеты носителя, задействованная уже в пятый раз. Вскоре после запуска она вновь совершит посадку для будущих использований.
Космический корабль SpaceX - РИА Новости, 1920, 03.08.2022
3 августа, 17:53
В Австралии подтвердили, что на ее территорию упали обломки корабля SpaceX
 
В миреФлоридаКанавералSpaceX
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала