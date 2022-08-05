https://ria.ru/20220805/estoniya-1807461061.html
Песков назвал слова премьера Эстонии о советских памятниках возмутительными
Песков назвал слова премьера Эстонии о советских памятниках возмутительными - РИА Новости, 05.08.2022
Песков назвал слова премьера Эстонии о советских памятниках возмутительными
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков раскритиковал премьер-министра Эстонии Каю Каллас, которая накануне призвала "убрать из публичного... РИА Новости, 05.08.2022
2022-08-05T12:21
2022-08-05T12:21
2022-08-05T13:35
в мире
эстония
дмитрий песков
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МОСКВА. 5 авг — РИА Новости. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков раскритиковал премьер-министра Эстонии Каю Каллас, которая накануне призвала "убрать из публичного пространства страны" все советские памятники."Мы, конечно, считаем это возмутительным, война с историей, причем с общей историей и избавлением памятников для тех, кто спас Европу от фашизма, — это, конечно, возмутительно и это не красит никакую нацию, в том числе не красит Эстонию", — сказал представитель Кремля.По его словам, реально никаких возможностей воспрепятствовать этому нет.Песков допустил, что по линии исторических обществ Таллину могут предложить не уничтожать объекты, а вывезти их в Россию."Такая тема могла бы иметь право на существование, но здесь в данном случае нужно решительно осудить такую практику", — добавил он.По оценке Каллас, в Эстонии от 200 до 400 красноармейских монументов. Премьер заявила, что события на Украине "разбередили старые раны эстонского общества, о которых, к сожалению, все эти красноармейские монументы и напоминают".
https://ria.ru/20220804/sanktsii-1807282637.html
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эстония
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, эстония, дмитрий песков
12:21 05.08.2022 (обновлено: 13:35 05.08.2022)
Песков назвал слова премьера Эстонии о советских памятниках возмутительными
Песков назвал слова премьера Эстонии о сносе советских памятников возмутительными