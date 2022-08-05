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Эрдоган прибудет в Сочи на переговоры с Путиным в 15:00 по Москве
Эрдоган прибудет в Сочи на переговоры с Путиным в 15:00 по Москве - РИА Новости, 05.08.2022
Эрдоган прибудет в Сочи на переговоры с Путиным в 15:00 по Москве
Президент Турции Тайип Эрдоган прибудет в Сочи в 15.00, сначала он проведет переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным тет-а-тет, затем с участием... РИА Новости, 05.08.2022
2022-08-05T13:15
2022-08-05T13:15
2022-08-05T13:15
политика
александр новак
сочи
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АНКАРА, 5 авг – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган прибудет в Сочи в 15.00, сначала он проведет переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным тет-а-тет, затем с участием делегаций, сообщил телеканал TRT Haber.Путин уже находится в Сочи, где пройдут его переговоры с Эрдоганом, об итогах прессу проинформирует вице-премьер - сопредседатель межправкомиссии Александр Новак, сообщил ранее журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Прибытие Эрдогана на переговоры в Сочи ожидается в 15.00 (совпадает с мск). Переговоры сначала пройдут тет-а-тет, затем с участием делегаций", - передал корреспондент телеканала из Сочи.
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политика, александр новак, сочи
Эрдоган прибудет в Сочи на переговоры с Путиным в 15:00 по Москве
Президент Турции Эрдоган прибудет в Сочи на переговоры с Путиным в 15:00 по Москве