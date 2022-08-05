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Эрдоган прибудет в Сочи на переговоры с Путиным в 15:00 по Москве - РИА Новости, 05.08.2022
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Эрдоган прибудет в Сочи на переговоры с Путиным в 15:00 по Москве
Эрдоган прибудет в Сочи на переговоры с Путиным в 15:00 по Москве - РИА Новости, 05.08.2022
Эрдоган прибудет в Сочи на переговоры с Путиным в 15:00 по Москве
Президент Турции Тайип Эрдоган прибудет в Сочи в 15.00, сначала он проведет переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным тет-а-тет, затем с участием... РИА Новости, 05.08.2022
2022-08-05T13:15
2022-08-05T13:15
политика
александр новак
сочи
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АНКАРА, 5 авг – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган прибудет в Сочи в 15.00, сначала он проведет переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным тет-а-тет, затем с участием делегаций, сообщил телеканал TRT Haber.Путин уже находится в Сочи, где пройдут его переговоры с Эрдоганом, об итогах прессу проинформирует вице-премьер - сопредседатель межправкомиссии Александр Новак, сообщил ранее журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Прибытие Эрдогана на переговоры в Сочи ожидается в 15.00 (совпадает с мск). Переговоры сначала пройдут тет-а-тет, затем с участием делегаций", - передал корреспондент телеканала из Сочи.
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политика, александр новак, сочи
13:15 05.08.2022
 
Эрдоган прибудет в Сочи на переговоры с Путиным в 15:00 по Москве

Президент Турции Эрдоган прибудет в Сочи на переговоры с Путиным в 15:00 по Москве

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 05.08.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
Читать ria.ru в
АНКАРА, 5 авг – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган прибудет в Сочи в 15.00, сначала он проведет переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным тет-а-тет, затем с участием делегаций, сообщил телеканал TRT Haber.
Путин уже находится в Сочи, где пройдут его переговоры с Эрдоганом, об итогах прессу проинформирует вице-премьер - сопредседатель межправкомиссии Александр Новак, сообщил ранее журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Прибытие Эрдогана на переговоры в Сочи ожидается в 15.00 (совпадает с мск). Переговоры сначала пройдут тет-а-тет, затем с участием делегаций", - передал корреспондент телеканала из Сочи.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 05.08.2022
12:32
Песков рассказал, пользуется ли турецким языком при общении с Эрдоганом
 
ПолитикаАлександр НовакСочи
 
 
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