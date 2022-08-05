https://ria.ru/20220805/ekstraditsiya-1807649894.html
В МИД России возмутились экстрадицией Винника в США
В МИД России возмутились экстрадицией Винника в США - РИА Новости, 05.08.2022
В МИД России возмутились экстрадицией Винника в США
Москва возмущена действиями Греции, развернувшей охоту за российскими гражданами под давлением Вашингтона, заявила официальный представитель МИД России Мария... РИА Новости, 05.08.2022
2022-08-05T20:43
2022-08-05T20:43
2022-08-05T20:43
в мире
александр винник
москва
греция
россия
дело александра винника
мария захарова
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Москва возмущена действиями Греции, развернувшей охоту за российскими гражданами под давлением Вашингтона, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя экстрадицию россиянина Александра Винника из Греции в США."Возмущены недружественными действиями властей Греции, которые под нажимом США, развернувших настоящую охоту за российскими гражданами в третьих странах под надуманными предлогами, выдали нашего соотечественника Александра Винника на расправу американской карательной юстиции", - говорится в комментарии Захаровой.Она также отметила, что вопреки положению статьи 36 Венской конвенции о консульских сношениях 1963 года и обращению российского посольства в Афинах, к Виннику не пустили представителей консульства, посольства, а также адвоката и переводчика.Дипломат также обратила внимание на то, что были проигнорированы запросы российских компетентных органов на экстрадицию Винника в РФ как в страну его государственной принадлежности, которые Москва направляла с 2017 года. Кроме того, Афины проигнорировали запросы Москвы о применении Конвенции о передаче осужденных лиц 1983 года, зная о тяжелой гуманитарной ситуации, в которой находился Винник.
https://ria.ru/20220805/vinnik-1807461522.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, александр винник, москва, греция, россия, дело александра винника, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
В МИД России возмутились экстрадицией Винника в США
МИД России об экстрадиции Винника в США: Москва возмущена действиями Греции