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Эксперт: поставки энергоносителей в Китай можно расширять до бесконечности - РИА Новости, 05.08.2022
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Эксперт: поставки энергоносителей в Китай можно расширять до бесконечности
Эксперт: поставки энергоносителей в Китай можно расширять до бесконечности - РИА Новости, 05.08.2022
Эксперт: поставки энергоносителей в Китай можно расширять до бесконечности
Китай является важнейшим торговым партнером России, и, учитывая потребности его экономики, экспорт энергоносителей в эту страну можно увеличивать до... РИА Новости, 05.08.2022
2022-08-05T03:47
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экономика
максим решетников
китай
россия
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Китай является важнейшим торговым партнером России, и, учитывая потребности его экономики, экспорт энергоносителей в эту страну можно увеличивать до бесконечности, заявил РИА Новости директор Института Китая и современной Азии Российской академии наук Кирилл Бабаев.В июле министр экономического развития России Максим Решетников сообщил, что показатели взаимной российско-китайской торговли в прошлом году и в первые месяцы этого года превысили целевые ориентиры, а по итогам года есть все шансы выйти на новый рубеж в 165-170 миллиардов долларов.Он также напомнил, что Китай – вторая на сегодняшний день технологическая держава мира. "Сотрудничество с ним позволит России не оказаться в изоляции мирового технологического развития. Партнерство в этой области нам необходимо сейчас как воздух", - заметил эксперт.Кроме этого, от Китая, по его словам, "России важно получать различного рода оборудование, машины, автомобили, запчасти"."Словом, все то, что мы потеряли из-за разрыва связей с Западом", - заключил директор Института Китая и современной Азии Российской академии наук.
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экономика, максим решетников, китай, россия
03:47 05.08.2022 (обновлено: 05:07 05.08.2022)
 
Эксперт: поставки энергоносителей в Китай можно расширять до бесконечности

Эксперт Бабаев: экспорт российских энергоносителей в Китай можно расширять неограниченно

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкМагистральный газопровод "Сила Сибири"
Магистральный газопровод Сила Сибири - РИА Новости, 1920, 05.08.2022
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Магистральный газопровод "Сила Сибири". Архивное фото
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Китай является важнейшим торговым партнером России, и, учитывая потребности его экономики, экспорт энергоносителей в эту страну можно увеличивать до бесконечности, заявил РИА Новости директор Института Китая и современной Азии Российской академии наук Кирилл Бабаев.
В июле министр экономического развития России Максим Решетников сообщил, что показатели взаимной российско-китайской торговли в прошлом году и в первые месяцы этого года превысили целевые ориентиры, а по итогам года есть все шансы выйти на новый рубеж в 165-170 миллиардов долларов.
"Китай - наш важнейший торговый партнер: не будем забывать, что экспорт российских энергоносителей на европейском направлении падает, а учитывая потребности экономики Китая, его можно увеличивать, кажется, до бесконечности", - сказал Бабаев.
Он также напомнил, что Китай – вторая на сегодняшний день технологическая держава мира. "Сотрудничество с ним позволит России не оказаться в изоляции мирового технологического развития. Партнерство в этой области нам необходимо сейчас как воздух", - заметил эксперт.
Кроме этого, от Китая, по его словам, "России важно получать различного рода оборудование, машины, автомобили, запчасти".
"Словом, все то, что мы потеряли из-за разрыва связей с Западом", - заключил директор Института Китая и современной Азии Российской академии наук.
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