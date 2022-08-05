https://ria.ru/20220805/eksport-1807383704.html

Эксперт: поставки энергоносителей в Китай можно расширять до бесконечности

Эксперт: поставки энергоносителей в Китай можно расширять до бесконечности - РИА Новости, 05.08.2022

Эксперт: поставки энергоносителей в Китай можно расширять до бесконечности

Китай является важнейшим торговым партнером России, и, учитывая потребности его экономики, экспорт энергоносителей в эту страну можно увеличивать до... РИА Новости, 05.08.2022

2022-08-05T03:47

2022-08-05T03:47

2022-08-05T05:07

экономика

максим решетников

китай

россия

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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Китай является важнейшим торговым партнером России, и, учитывая потребности его экономики, экспорт энергоносителей в эту страну можно увеличивать до бесконечности, заявил РИА Новости директор Института Китая и современной Азии Российской академии наук Кирилл Бабаев.В июле министр экономического развития России Максим Решетников сообщил, что показатели взаимной российско-китайской торговли в прошлом году и в первые месяцы этого года превысили целевые ориентиры, а по итогам года есть все шансы выйти на новый рубеж в 165-170 миллиардов долларов.Он также напомнил, что Китай – вторая на сегодняшний день технологическая держава мира. "Сотрудничество с ним позволит России не оказаться в изоляции мирового технологического развития. Партнерство в этой области нам необходимо сейчас как воздух", - заметил эксперт.Кроме этого, от Китая, по его словам, "России важно получать различного рода оборудование, машины, автомобили, запчасти"."Словом, все то, что мы потеряли из-за разрыва связей с Западом", - заключил директор Института Китая и современной Азии Российской академии наук.

https://ria.ru/20220801/metallurgiya-1806419323.html

китай

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экономика, максим решетников, китай, россия