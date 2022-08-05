https://ria.ru/20220805/ekonomika-1807562101.html

Рекорд отменяется. Россия может снизить экспорт зерна

Рекорд отменяется. Россия может снизить экспорт зерна - РИА Новости, 05.08.2022

Рекорд отменяется. Россия может снизить экспорт зерна

Министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев в ходе рабочего визита в Уфу заявил, что из-за замедления темпов уборки урожая ведомство пересмотрит планы... РИА Новости, 05.08.2022

2022-08-05T16:44

2022-08-05T16:44

2022-08-05T17:11

экономика

цены на нефть

владимир путин

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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости, Михаил Катков. Министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев в ходе рабочего визита в Уфу заявил, что из-за замедления темпов уборки урожая ведомство пересмотрит планы по экспорту зерна. Прежде всего это связано с погодными условиями и особенностями эксплуатации сельскохозяйственной техники. Как изменятся внутренние и мировые поставки — в материале РИА Новости.Помешала погодаУрожай собирают во всех регионах. Уже обработали 27% площади, уточнил Патрушев. Результат — 55 миллионов тонн, это хороший показатель, но до уровня 2021-го еще далеко.Во-первых, из-за холодной весны многие аграрии приступили к работе позднее. Во-вторых, на некоторых территориях мешают дожди, высокая влажность и ветер. Кроме того, существенно выросла нагрузка на сельхозтехнику, а для иностранных машин теперь трудно найти комплектующие, объяснил Патрушев.В итоге запланированные 130 миллионов тонн зерна могут и не собрать. Чтобы внутренний рынок не пострадал, планы на экспорт 50 миллионов тонн пересмотрят в меньшую сторону.Как подчеркнул министр, это может негативно сказаться на мировом рынке зерновых. Особенно непросто с пшеницей. Впрочем, дело тут не только в российском урожае. В США и Европе — засухи, в Австралии — наводнения, в Индии тоже плохая погода. В результате все экспортеры сократят поставки.Пока Патрушев выступал в Башкирии, в Чикаго росли цены на сельхозпродукцию. Соя подорожала на 3,6% (до 14,19 доллара за бушель), пшеница — на 2,4% (до 7,8 за бушель).Отечественный производительКроме того, Минсельхоз проконтролирует закупки регионами семян отечественной селекции — подсолнечника, сахарной свеклы, сои, кукурузы и рапса. Как сообщила газета "Коммерсант" со ссылкой на источники, ведомство призвало местные органы АПК готовиться к запрету импорта семенного материала из недружественных стран.Сразу полностью отказаться от иностранного сырья не получится — доля российских семян не превышает 63%, хотя в Доктрине продовольственной безопасности сказано, что должно быть не меньше 75%. При этом почти вся пшеница выращивается из отечественных семян (около 90%), однако до 97% семян сахарной свеклы завозят из-за рубежа, подсолнечника — до 77, кукурузы — до 50, картофеля — до 30.По данным СМИ, Россельхознадзор уже запретил поставки, но не из-за санкций, а по причине выявленных у семян болезней. В частности, с 6 июля ограничены закупки у французских компаний Lidea France и Limagrain Europe.Участники рынка видят два способа решения проблемы. Первый, наименее затратный и быстрый: параллельный импорт. Второй более сложный и рассчитан на долгосрочную перспективу: развитие собственных технологий и инвестиции в науку.Не рекорд, но хорошоВ мае и июле Владимир Путин говорил, что Россия может стать мировым лидером по урожаю пшеницы. Ожидания основывались на том, что в 2021-м собрали больше 121 тонны зерна. Однако даже нынешние 55 миллионов все равно очень хороший результат, отметил глава Российского зернового союза Аркадий Злочевский."Этого хватит, чтобы удовлетворить потребности России. К тому же у нас значительно выросли запасы зерновых, потому что в прошлом году не смогли выбрать всю квоту по экспорту пшеницы, ячменя и кукурузы", — пояснил эксперт.А вот остальному миру повезло меньше. Как считает политолог Сергей Марков, цены на пшеницу вновь пойдут вверх и это отразится не только на экономике, но и на геополитике."Запад решительно настроен на борьбу с Россией, и даже из-за 20%-ного падения уровня жизни европейцев и американцев они не откажутся от этой стратегии. Максимум — сменятся правительства, но внешняя политика правящей элиты не изменится, — полагает политолог. — А, например, египтянам или индонезийцам, которые и так намного беднее жителей Запада, придется гораздо тяжелее".Многие страны прекрасно понимают, что продовольственная проблема — следствие антироссийских санкций. И ее можно разрешить, как только США и ЕС прекратят вредить Москве. Поэтому Марков ожидает, что власти развивающихся стран со временем встанут на сторону России. Причем у них будет все больше претензий к Западу, который своей восточноевропейской политикой дестабилизирует их режимы.

https://ria.ru/20220710/zerno-1801304053.html

https://ria.ru/20220415/golod-1783606823.html

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