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Эксперт: будущее мировой экономики зависит от отношений России и Китая - РИА Новости, 05.08.2022
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Эксперт: будущее мировой экономики зависит от отношений России и Китая
Эксперт: будущее мировой экономики зависит от отношений России и Китая - РИА Новости, 05.08.2022
Эксперт: будущее мировой экономики зависит от отношений России и Китая
Будущее всей экономики Евразии, если не всего мира, зависит от того, как выстроят сегодня свои отношения Россия и Китай, заявил РИА Новости директор Института... РИА Новости, 05.08.2022
2022-08-05T05:10
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россия
китай
евразия
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Будущее всей экономики Евразии, если не всего мира, зависит от того, как выстроят сегодня свои отношения Россия и Китай, заявил РИА Новости директор Института Китая и современной Азии Российской академии наук Кирилл Бабаев."Пекин наш главный стратегический партнер. Но уровень российско-китайских торгово-экономических отношений, к сожалению, пока отстает от уровня политических связей между двумя странами. Сегодня эту диспропорцию необходимо менять. Причем двигаться следует по возможности быстро",- сказал он.По его словам, "от взаимоотношений России с КНР зависит будущее всей экономики Евразии, если не всего мира". "Никакого преувеличения, поверьте, в этом нет", - заметил эксперт."Очевидно, что Запад вступил сейчас в полосу жесткого противостояния не только с Москвой, но и с Пекином. Вот почему и Россия, и Китай максимально заинтересованы сегодня в том, чтобы выстроить новые международные торговые и финансовые структуры таким образом, чтобы торговля и платежи были свободны от давления Запада", - подчеркнул Бабаев.Если это удастся, то со временем к новым структурам, по убеждению эксперта, присоединятся государства Центральной и Южной Азии, страны ШОС, БРИКС. "Все они давно говорят о необходимости найти альтернативу существующей финансовой системе, системе международной торговли, где Вашингтон вместе со своими союзниками все чаще использует методы нелегитимного давления", - заключил директор Института Китая и современной Азии Российской академии наук.
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россия, китай, евразия, брикс, шос
05:10 05.08.2022
 
Эксперт: будущее мировой экономики зависит от отношений России и Китая

Эксперт Бабаев: будущее мировой экономики зависит от взаимоотношений России и Китая

© AP Photo / Mark SchiefelbeinГосударственные флаги России и Китая
Государственные флаги России и Китая - РИА Новости, 1920, 05.08.2022
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Государственные флаги России и Китая. Архивное фото
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Будущее всей экономики Евразии, если не всего мира, зависит от того, как выстроят сегодня свои отношения Россия и Китай, заявил РИА Новости директор Института Китая и современной Азии Российской академии наук Кирилл Бабаев.
"Пекин наш главный стратегический партнер. Но уровень российско-китайских торгово-экономических отношений, к сожалению, пока отстает от уровня политических связей между двумя странами. Сегодня эту диспропорцию необходимо менять. Причем двигаться следует по возможности быстро",- сказал он.
По его словам, "от взаимоотношений России с КНР зависит будущее всей экономики Евразии, если не всего мира". "Никакого преувеличения, поверьте, в этом нет", - заметил эксперт.
"Очевидно, что Запад вступил сейчас в полосу жесткого противостояния не только с Москвой, но и с Пекином. Вот почему и Россия, и Китай максимально заинтересованы сегодня в том, чтобы выстроить новые международные торговые и финансовые структуры таким образом, чтобы торговля и платежи были свободны от давления Запада", - подчеркнул Бабаев.
Если это удастся, то со временем к новым структурам, по убеждению эксперта, присоединятся государства Центральной и Южной Азии, страны ШОС, БРИКС. "Все они давно говорят о необходимости найти альтернативу существующей финансовой системе, системе международной торговли, где Вашингтон вместе со своими союзниками все чаще использует методы нелегитимного давления", - заключил директор Института Китая и современной Азии Российской академии наук.
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