https://ria.ru/20220805/egipet-1807391361.html
Туроператоры назвали регионы, из которых зимой полетят чартеры в Египет
Туроператоры назвали регионы, из которых зимой полетят чартеры в Египет - РИА Новости, 05.08.2022
Туроператоры назвали регионы, из которых зимой полетят чартеры в Египет
Российские туроператоры расширили список регионов РФ для вылета на египетские курорты на осенне-зимний период, рассказали РИА Новости представители отрасли. РИА Новости, 05.08.2022
2022-08-05T14:39
2022-08-05T14:39
2022-08-05T14:39
туризм
туризм
новости - туризм
египет
россия
москва
куда поехать в выходные
куда поехать
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/13/1768487237_0:200:1920:1280_1920x0_80_0_0_029e8d5ae9fd7301ad27306b5b7c9a29.jpg
МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Российские туроператоры расширили список регионов РФ для вылета на египетские курорты на осенне-зимний период, рассказали РИА Новости представители отрасли.Чартерная полетная программа в Египет у туроператора "Интурист" запланирована с октября по конец марта на рейсах авиакомпании Azur Air. Из Москвы в Шарм-эш-Шейх самолеты отправятся 9 октября, вылеты — два раза в неделю, однако уже с 21 ноября количество рейсов увеличится до пяти. Помимо столицы РФ компания намерена возить туристов из Санкт-Петербурга и Екатеринбурга.В Tez Tour сообщили, что на сегодняшний день почти 40 процентов заявок с заездами в период с ноября по март приходится на Египет. "В связи с высоким спросом туроператор продлил полетную программу на направлении: из регионов РФ — по 10 ноября 2022 года, из Москвы — по май 2023 года. Рейсы будут по-прежнему выполняться авиакомпанией IFly", — отмечает представитель компании.Участники рынка предупредили о том, что осенью в Шарм-эш-Шейхе пройдет международный климатический форум. В этой связи с 1 по 20 ноября номеров может не хватать. Прогнозируется также рост стоимости размещения."Тем, кто планирует отпуск в Египте в этот период, особенно семьям с детьми, у которых в ноябре каникулы, нужно заранее позаботиться о бронировании туров. Цены на недельный отдых в эти даты в отеле четыре звезды на "все включено" начинаются от 55 тысяч рублей на туриста", — сказали в Tez Tour.В "Интуристе" добавили, что по сравнению с аналогичным периодом 2021 года стоимость путевок в Египет выросла. Дело в том, что авиаперевозка значительно подорожала — до двух раз, отметили в компании. Сейчас цена путевки в Шарм-эш-Шейх из Москвы начинается от 123 тысяч рублей, а в Хургаду — от 147 тысяч на двоих на неделю на "все включено".
https://ria.ru/20220609/egipet-1793620579.html
https://ria.ru/20220721/egipet-1803990881.html
египет
россия
москва
шарм-эш-шейх
хургада
зима
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/13/1768487237_213:0:1920:1280_1920x0_80_0_0_2b92cac0498207ceee88ef6384219a77.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, египет, россия, москва, куда поехать в выходные, куда поехать, куда можно лететь, шарм-эш-шейх, хургада, интурист, tez tour, azur air, зима
Туроператоры назвали регионы, из которых зимой полетят чартеры в Египет
Зимой туроператоры планируют отправлять туристов в Египет из двух столиц и Екатеринбурга
МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Российские туроператоры расширили список регионов РФ для вылета на египетские курорты на осенне-зимний период, рассказали РИА Новости представители отрасли.
Чартерная полетная программа в Египет у туроператора "Интурист" запланирована с октября по конец марта на рейсах авиакомпании Azur Air. Из Москвы в Шарм-эш-Шейх самолеты отправятся 9 октября, вылеты — два раза в неделю, однако уже с 21 ноября количество рейсов увеличится до пяти. Помимо столицы РФ компания намерена возить туристов из Санкт-Петербурга и Екатеринбурга.
"В случае роста спроса на отдых в Египте мы не исключаем расширение полетной программы на курорты Красного моря и из других городов вылета", — рассказал представитель компании.
В Tez Tour сообщили, что на сегодняшний день почти 40 процентов заявок с заездами в период с ноября по март приходится на Египет. "В связи с высоким спросом туроператор продлил полетную программу на направлении: из регионов РФ — по 10 ноября 2022 года, из Москвы — по май 2023 года. Рейсы будут по-прежнему выполняться авиакомпанией IFly", — отмечает представитель компании.
Участники рынка предупредили о том, что осенью в Шарм-эш-Шейхе пройдет международный климатический форум. В этой связи с 1 по 20 ноября номеров может не хватать. Прогнозируется также рост стоимости размещения.
"Тем, кто планирует отпуск в Египте в этот период, особенно семьям с детьми, у которых в ноябре каникулы, нужно заранее позаботиться о бронировании туров. Цены на недельный отдых в эти даты в отеле четыре звезды на "все включено" начинаются от 55 тысяч рублей на туриста", — сказали в Tez Tour.
В "Интуристе" добавили, что по сравнению с аналогичным периодом 2021 года стоимость путевок в Египет выросла. Дело в том, что авиаперевозка значительно подорожала — до двух раз, отметили в компании. Сейчас цена путевки в Шарм-эш-Шейх из Москвы начинается от 123 тысяч рублей, а в Хургаду — от 147 тысяч на двоих на неделю на "все включено".