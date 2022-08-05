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Туроператоры назвали регионы, из которых зимой полетят чартеры в Египет - РИА Новости, 05.08.2022
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Туроператоры назвали регионы, из которых зимой полетят чартеры в Египет
Туроператоры назвали регионы, из которых зимой полетят чартеры в Египет - РИА Новости, 05.08.2022
Туроператоры назвали регионы, из которых зимой полетят чартеры в Египет
Российские туроператоры расширили список регионов РФ для вылета на египетские курорты на осенне-зимний период, рассказали РИА Новости представители отрасли. РИА Новости, 05.08.2022
2022-08-05T14:39
2022-08-05T14:39
туризм
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новости - туризм
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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Российские туроператоры расширили список регионов РФ для вылета на египетские курорты на осенне-зимний период, рассказали РИА Новости представители отрасли.Чартерная полетная программа в Египет у туроператора "Интурист" запланирована с октября по конец марта на рейсах авиакомпании Azur Air. Из Москвы в Шарм-эш-Шейх самолеты отправятся 9 октября, вылеты — два раза в неделю, однако уже с 21 ноября количество рейсов увеличится до пяти. Помимо столицы РФ компания намерена возить туристов из Санкт-Петербурга и Екатеринбурга.В Tez Tour сообщили, что на сегодняшний день почти 40 процентов заявок с заездами в период с ноября по март приходится на Египет. "В связи с высоким спросом туроператор продлил полетную программу на направлении: из регионов РФ — по 10 ноября 2022 года, из Москвы — по май 2023 года. Рейсы будут по-прежнему выполняться авиакомпанией IFly", — отмечает представитель компании.Участники рынка предупредили о том, что осенью в Шарм-эш-Шейхе пройдет международный климатический форум. В этой связи с 1 по 20 ноября номеров может не хватать. Прогнозируется также рост стоимости размещения."Тем, кто планирует отпуск в Египте в этот период, особенно семьям с детьми, у которых в ноябре каникулы, нужно заранее позаботиться о бронировании туров. Цены на недельный отдых в эти даты в отеле четыре звезды на "все включено" начинаются от 55 тысяч рублей на туриста", — сказали в Tez Tour.В "Интуристе" добавили, что по сравнению с аналогичным периодом 2021 года стоимость путевок в Египет выросла. Дело в том, что авиаперевозка значительно подорожала — до двух раз, отметили в компании. Сейчас цена путевки в Шарм-эш-Шейх из Москвы начинается от 123 тысяч рублей, а в Хургаду — от 147 тысяч на двоих на неделю на "все включено".
https://ria.ru/20220609/egipet-1793620579.html
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14:39 05.08.2022
 
Туроператоры назвали регионы, из которых зимой полетят чартеры в Египет

Зимой туроператоры планируют отправлять туристов в Египет из двух столиц и Екатеринбурга

© Pixabay / Alina_ZКорабли в порту Хургады
Корабли в порту Хургады - РИА Новости, 1920, 05.08.2022
© Pixabay / Alina_Z
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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Российские туроператоры расширили список регионов РФ для вылета на египетские курорты на осенне-зимний период, рассказали РИА Новости представители отрасли.
Чартерная полетная программа в Египет у туроператора "Интурист" запланирована с октября по конец марта на рейсах авиакомпании Azur Air. Из Москвы в Шарм-эш-Шейх самолеты отправятся 9 октября, вылеты — два раза в неделю, однако уже с 21 ноября количество рейсов увеличится до пяти. Помимо столицы РФ компания намерена возить туристов из Санкт-Петербурга и Екатеринбурга.
"В случае роста спроса на отдых в Египте мы не исключаем расширение полетной программы на курорты Красного моря и из других городов вылета", — рассказал представитель компании.
В Tez Tour сообщили, что на сегодняшний день почти 40 процентов заявок с заездами в период с ноября по март приходится на Египет. "В связи с высоким спросом туроператор продлил полетную программу на направлении: из регионов РФ — по 10 ноября 2022 года, из Москвы — по май 2023 года. Рейсы будут по-прежнему выполняться авиакомпанией IFly", — отмечает представитель компании.
Участники рынка предупредили о том, что осенью в Шарм-эш-Шейхе пройдет международный климатический форум. В этой связи с 1 по 20 ноября номеров может не хватать. Прогнозируется также рост стоимости размещения.
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"Тем, кто планирует отпуск в Египте в этот период, особенно семьям с детьми, у которых в ноябре каникулы, нужно заранее позаботиться о бронировании туров. Цены на недельный отдых в эти даты в отеле четыре звезды на "все включено" начинаются от 55 тысяч рублей на туриста", — сказали в Tez Tour.
В "Интуристе" добавили, что по сравнению с аналогичным периодом 2021 года стоимость путевок в Египет выросла. Дело в том, что авиаперевозка значительно подорожала — до двух раз, отметили в компании. Сейчас цена путевки в Шарм-эш-Шейх из Москвы начинается от 123 тысяч рублей, а в Хургаду — от 147 тысяч на двоих на неделю на "все включено".
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