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Туроператоры назвали регионы, из которых зимой полетят чартеры в Египет

Туроператоры назвали регионы, из которых зимой полетят чартеры в Египет - РИА Новости, 05.08.2022

Туроператоры назвали регионы, из которых зимой полетят чартеры в Египет

Российские туроператоры расширили список регионов РФ для вылета на египетские курорты на осенне-зимний период, рассказали РИА Новости представители отрасли. РИА Новости, 05.08.2022

2022-08-05T14:39

2022-08-05T14:39

2022-08-05T14:39

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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Российские туроператоры расширили список регионов РФ для вылета на египетские курорты на осенне-зимний период, рассказали РИА Новости представители отрасли.Чартерная полетная программа в Египет у туроператора "Интурист" запланирована с октября по конец марта на рейсах авиакомпании Azur Air. Из Москвы в Шарм-эш-Шейх самолеты отправятся 9 октября, вылеты — два раза в неделю, однако уже с 21 ноября количество рейсов увеличится до пяти. Помимо столицы РФ компания намерена возить туристов из Санкт-Петербурга и Екатеринбурга.В Tez Tour сообщили, что на сегодняшний день почти 40 процентов заявок с заездами в период с ноября по март приходится на Египет. "В связи с высоким спросом туроператор продлил полетную программу на направлении: из регионов РФ — по 10 ноября 2022 года, из Москвы — по май 2023 года. Рейсы будут по-прежнему выполняться авиакомпанией IFly", — отмечает представитель компании.Участники рынка предупредили о том, что осенью в Шарм-эш-Шейхе пройдет международный климатический форум. В этой связи с 1 по 20 ноября номеров может не хватать. Прогнозируется также рост стоимости размещения."Тем, кто планирует отпуск в Египте в этот период, особенно семьям с детьми, у которых в ноябре каникулы, нужно заранее позаботиться о бронировании туров. Цены на недельный отдых в эти даты в отеле четыре звезды на "все включено" начинаются от 55 тысяч рублей на туриста", — сказали в Tez Tour.В "Интуристе" добавили, что по сравнению с аналогичным периодом 2021 года стоимость путевок в Египет выросла. Дело в том, что авиаперевозка значительно подорожала — до двух раз, отметили в компании. Сейчас цена путевки в Шарм-эш-Шейх из Москвы начинается от 123 тысяч рублей, а в Хургаду — от 147 тысяч на двоих на неделю на "все включено".

https://ria.ru/20220609/egipet-1793620579.html

https://ria.ru/20220721/egipet-1803990881.html

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Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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