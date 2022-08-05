https://ria.ru/20220805/eda-1807376199.html

Врач рассказала, для кого холодная еда может быть опасна

Врач рассказала, для кого холодная еда может быть опасна - РИА Новости, 05.08.2022

Врач рассказала, для кого холодная еда может быть опасна

Сильно охлажденные блюда и напитки подходят не всем, предупредила врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов России Наталья... РИА Новости, 05.08.2022

2022-08-05T02:10

2022-08-05T02:10

2022-08-05T02:32

общество

наталья круглова

еда

здоровье - общество

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МОСКВА, 5 авг – РИА Новости. Сильно охлажденные блюда и напитки подходят не всем, предупредила врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов России Наталья Круглова. В интервью радио Sputnik она объяснила, кому их употребление не рекомендовано.Мороженое, напитки со льдом, охлажденные салаты и закуски для здорового человека не несут опасности. Но людям, страдающим заболеваниями пищеварительного тракта, употребление холодной еды и напитков следует ограничить, отметила Круглова.При проблемах с пищеварением употребление холодных продуктов может провоцировать вздутие живота и нарушение стула, добавила врач.У некоторых людей охлажденные блюда и напитки могут вызывать головные боли, продолжила Наталья Круглова."Холодная еда и напитки со льдом могут стать причиной так называемой холодовой головной боли. Но это достаточно индивидуальная реакция на употребление холодного, это больше характерно для людей предрасположенных (к головным болям, – ред.), важно ориентироваться на собственные ощущения", – пояснила диетолог в интервью радио Sputnik.Само собой разумеется, заключила врач, что от охлажденных блюд и напитков следует воздержаться в случае появления симптомов простудного заболевания.

https://ria.ru/20220801/mif-1806156023.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

общество, наталья круглова, еда, здоровье - общество