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Врач рассказала, для кого холодная еда может быть опасна
Врач рассказала, для кого холодная еда может быть опасна - РИА Новости, 05.08.2022
Врач рассказала, для кого холодная еда может быть опасна
Сильно охлажденные блюда и напитки подходят не всем, предупредила врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов России Наталья... РИА Новости, 05.08.2022
2022-08-05T02:10
2022-08-05T02:10
2022-08-05T02:32
общество
наталья круглова
еда
здоровье - общество
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МОСКВА, 5 авг – РИА Новости. Сильно охлажденные блюда и напитки подходят не всем, предупредила врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов России Наталья Круглова. В интервью радио Sputnik она объяснила, кому их употребление не рекомендовано.Мороженое, напитки со льдом, охлажденные салаты и закуски для здорового человека не несут опасности. Но людям, страдающим заболеваниями пищеварительного тракта, употребление холодной еды и напитков следует ограничить, отметила Круглова.При проблемах с пищеварением употребление холодных продуктов может провоцировать вздутие живота и нарушение стула, добавила врач.У некоторых людей охлажденные блюда и напитки могут вызывать головные боли, продолжила Наталья Круглова."Холодная еда и напитки со льдом могут стать причиной так называемой холодовой головной боли. Но это достаточно индивидуальная реакция на употребление холодного, это больше характерно для людей предрасположенных (к головным болям, – ред.), важно ориентироваться на собственные ощущения", – пояснила диетолог в интервью радио Sputnik.Само собой разумеется, заключила врач, что от охлажденных блюд и напитков следует воздержаться в случае появления симптомов простудного заболевания.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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общество, наталья круглова, еда, здоровье - общество
02:10 05.08.2022 (обновлено: 02:32 05.08.2022)
Врач рассказала, для кого холодная еда может быть опасна
Диетолог Круглова указала на опасность холодной еды для людей с проблемами с пищеварением
МОСКВА, 5 авг – РИА Новости.
Сильно охлажденные блюда и напитки подходят не всем, предупредила врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов России Наталья Круглова. В интервью радио Sputnik она объяснила
, кому их употребление не рекомендовано.
Мороженое, напитки со льдом, охлажденные салаты и закуски для здорового человека не несут опасности. Но людям, страдающим заболеваниями пищеварительного тракта, употребление холодной еды и напитков следует ограничить, отметила Круглова.
"Это, например, гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь, когда происходит заброс содержимого желудка в пищевод. Холодные продукты и напитки могут ухудшать течение этого заболевания. Также холодные продукты не рекомендованы при заболеваниях желчного пузыря, при желчекаменной болезни", – сказала она.
При проблемах с пищеварением употребление холодных продуктов может провоцировать вздутие живота и нарушение стула, добавила врач.
У некоторых людей охлажденные блюда и напитки могут вызывать головные боли, продолжила Наталья Круглова
.
"Холодная еда и напитки со льдом могут стать причиной так называемой холодовой головной боли. Но это достаточно индивидуальная реакция на употребление холодного, это больше характерно для людей предрасположенных (к головным болям, – ред.), важно ориентироваться на собственные ощущения", – пояснила диетолог в интервью радио Sputnik.
Само собой разумеется, заключила врач, что от охлажденных блюд и напитков следует воздержаться в случае появления симптомов простудного заболевания.