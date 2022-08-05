https://ria.ru/20220805/dzhikhad-1807590429.html

Группировка "Исламский джихад" подтвердила гибель одного из командиров

Группировка "Исламский джихад" подтвердила гибель одного из командиров - РИА Новости, 05.08.2022

Группировка "Исламский джихад" подтвердила гибель одного из командиров

Палестинская группировка "Исламский джихад" подтвердила гибель одного из командиров своего военного крыла Тайсира аль-Джабари в ходе израильского авиаудара по... РИА Новости, 05.08.2022

2022-08-05T17:18

2022-08-05T17:18

2022-08-05T22:29

в мире

израиль

сектор газа

операция израиля против "исламского джихада" в секторе газа

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ГАЗА, 5 авг - РИА Новости. Палестинская группировка "Исламский джихад" подтвердила гибель одного из командиров своего военного крыла Тайсира аль-Джабари в ходе израильского авиаудара по сектору Газа."Командир "Бригад аль-Кудс" в северной части сектора Газа Тайсир аль-Джабари погиб в ходе израильского удара", - заявил журналистам представитель "Исламского Джихада".По данным минздрава анклава, жертвами авиаудара стали два человека, еще 19 получили ранения.Ранее армия Израиля сообщила, что проводит операцию "Рассвет" против группировки "Исламский джихад" в секторе Газа. Военные наносят удары по целям в секторе Газа, в израильском тылу введено чрезвычайное положение.

https://ria.ru/20220801/livan-1806545893.html

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сектор газа

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Варвара Скокшина

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Варвара Скокшина

в мире, израиль, сектор газа, операция израиля против "исламского джихада" в секторе газа