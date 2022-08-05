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Группировка "Исламский джихад" подтвердила гибель одного из командиров - РИА Новости, 05.08.2022
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Группировка "Исламский джихад" подтвердила гибель одного из командиров
Группировка "Исламский джихад" подтвердила гибель одного из командиров - РИА Новости, 05.08.2022
Группировка "Исламский джихад" подтвердила гибель одного из командиров
Палестинская группировка "Исламский джихад" подтвердила гибель одного из командиров своего военного крыла Тайсира аль-Джабари в ходе израильского авиаудара по... РИА Новости, 05.08.2022
2022-08-05T17:18
2022-08-05T22:29
в мире
израиль
сектор газа
операция израиля против "исламского джихада" в секторе газа
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ГАЗА, 5 авг - РИА Новости. Палестинская группировка "Исламский джихад" подтвердила гибель одного из командиров своего военного крыла Тайсира аль-Джабари в ходе израильского авиаудара по сектору Газа."Командир "Бригад аль-Кудс" в северной части сектора Газа Тайсир аль-Джабари погиб в ходе израильского удара", - заявил журналистам представитель "Исламского Джихада".По данным минздрава анклава, жертвами авиаудара стали два человека, еще 19 получили ранения.Ранее армия Израиля сообщила, что проводит операцию "Рассвет" против группировки "Исламский джихад" в секторе Газа. Военные наносят удары по целям в секторе Газа, в израильском тылу введено чрезвычайное положение.
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израиль
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в мире, израиль, сектор газа, операция израиля против "исламского джихада" в секторе газа
17:18 05.08.2022 (обновлено: 22:29 05.08.2022)
 
Группировка "Исламский джихад" подтвердила гибель одного из командиров

"Исламский джихад" подтвердил гибель одного из командиров при авиаударе по сектору Газа

© AP Photo / Majdi MohammedИзраильские военнослужащие
Израильские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 05.08.2022
© AP Photo / Majdi Mohammed
Израильские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
ГАЗА, 5 авг - РИА Новости. Палестинская группировка "Исламский джихад" подтвердила гибель одного из командиров своего военного крыла Тайсира аль-Джабари в ходе израильского авиаудара по сектору Газа.
"Командир "Бригад аль-Кудс" в северной части сектора Газа Тайсир аль-Джабари погиб в ходе израильского удара", - заявил журналистам представитель "Исламского Джихада".
По данным минздрава анклава, жертвами авиаудара стали два человека, еще 19 получили ранения.
Ранее армия Израиля сообщила, что проводит операцию "Рассвет" против группировки "Исламский джихад" в секторе Газа. Военные наносят удары по целям в секторе Газа, в израильском тылу введено чрезвычайное положение.
Вид на набережную Бейрута в районе маяка со стороны моря - РИА Новости, 1920, 01.08.2022
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Источник: Ливан не принял предложение Израиля об уступках в вопросе границы
 
В миреИзраильСектор ГазаОперация Израиля против "Исламского джихада" в секторе Газа
 
 
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