https://ria.ru/20220805/dtp-1807573692.html
В Пермском крае бетономешалка насмерть задавила девочку
В Пермском крае бетономешалка насмерть задавила девочку - РИА Новости, 05.08.2022
В Пермском крае бетономешалка насмерть задавила девочку
Бетономешалка сбила насмерть девочку, катавшуюся на велосипеде в пермских Березниках, сообщает пресс-служба краевой Госавтоинспекции. РИА Новости, 05.08.2022
2022-08-05T16:42
2022-08-05T16:42
2022-08-05T16:43
происшествия
авто
пермский край
березники
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150141/01/1501410141_0:95:1887:1156_1920x0_80_0_0_3e5606d3661d2668777ba023d7c8c04f.jpg
ПЕРМЬ, 5 авг - РИА Новости. Бетономешалка сбила насмерть девочку, катавшуюся на велосипеде в пермских Березниках, сообщает пресс-служба краевой Госавтоинспекции.По данным ведомства, ДТП произошло сегодня днем в Березниках Пермского края. Бетономешалка КАМАЗ при выезде из двора наехала на 13-летнюю девочку, которая ехала на велосипеде по тротуару. Известно, что за рулем тяжеловоза находился 28-летний мужчина."В результате автоаварии ребенок получил смертельную травму. По факту ДТП сотрудниками правоохранительных органов проводится проверка", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20211124/dtp-1760460033.html
пермский край
березники
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150141/01/1501410141_109:0:1776:1250_1920x0_80_0_0_eac86267e983c38d8568067b4669f490.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, авто, пермский край, березники, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
16:42 05.08.2022 (обновлено: 16:43 05.08.2022)
В Пермском крае бетономешалка насмерть задавила девочку
В Пермском крае бетономешалка насмерть сбила 13-летнюю девочку, катавшуюся на велосипеде