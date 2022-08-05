https://ria.ru/20220805/dtp-1807573692.html

В Пермском крае бетономешалка насмерть задавила девочку

В Пермском крае бетономешалка насмерть задавила девочку - РИА Новости, 05.08.2022

В Пермском крае бетономешалка насмерть задавила девочку

Бетономешалка сбила насмерть девочку, катавшуюся на велосипеде в пермских Березниках, сообщает пресс-служба краевой Госавтоинспекции. РИА Новости, 05.08.2022

2022-08-05T16:42

2022-08-05T16:42

2022-08-05T16:43

происшествия

авто

пермский край

березники

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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ПЕРМЬ, 5 авг - РИА Новости. Бетономешалка сбила насмерть девочку, катавшуюся на велосипеде в пермских Березниках, сообщает пресс-служба краевой Госавтоинспекции.По данным ведомства, ДТП произошло сегодня днем в Березниках Пермского края. Бетономешалка КАМАЗ при выезде из двора наехала на 13-летнюю девочку, которая ехала на велосипеде по тротуару. Известно, что за рулем тяжеловоза находился 28-летний мужчина."В результате автоаварии ребенок получил смертельную травму. По факту ДТП сотрудниками правоохранительных органов проводится проверка", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20211124/dtp-1760460033.html

пермский край

березники

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Кирилл Волков

происшествия, авто, пермский край, березники, министерство внутренних дел рф (мвд россии)