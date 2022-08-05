Рейтинг@Mail.ru
В Пермском крае бетономешалка насмерть задавила девочку - РИА Новости, 05.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220805/dtp-1807573692.html
В Пермском крае бетономешалка насмерть задавила девочку
В Пермском крае бетономешалка насмерть задавила девочку - РИА Новости, 05.08.2022
В Пермском крае бетономешалка насмерть задавила девочку
Бетономешалка сбила насмерть девочку, катавшуюся на велосипеде в пермских Березниках, сообщает пресс-служба краевой Госавтоинспекции. РИА Новости, 05.08.2022
2022-08-05T16:42
2022-08-05T16:43
происшествия
авто
пермский край
березники
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150141/01/1501410141_0:95:1887:1156_1920x0_80_0_0_3e5606d3661d2668777ba023d7c8c04f.jpg
ПЕРМЬ, 5 авг - РИА Новости. Бетономешалка сбила насмерть девочку, катавшуюся на велосипеде в пермских Березниках, сообщает пресс-служба краевой Госавтоинспекции.По данным ведомства, ДТП произошло сегодня днем в Березниках Пермского края. Бетономешалка КАМАЗ при выезде из двора наехала на 13-летнюю девочку, которая ехала на велосипеде по тротуару. Известно, что за рулем тяжеловоза находился 28-летний мужчина."В результате автоаварии ребенок получил смертельную травму. По факту ДТП сотрудниками правоохранительных органов проводится проверка", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20211124/dtp-1760460033.html
пермский край
березники
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150141/01/1501410141_109:0:1776:1250_1920x0_80_0_0_eac86267e983c38d8568067b4669f490.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, авто, пермский край, березники, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
16:42 05.08.2022 (обновлено: 16:43 05.08.2022)
 
В Пермском крае бетономешалка насмерть задавила девочку

В Пермском крае бетономешалка насмерть сбила 13-летнюю девочку, катавшуюся на велосипеде

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 05.08.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕРМЬ, 5 авг - РИА Новости. Бетономешалка сбила насмерть девочку, катавшуюся на велосипеде в пермских Березниках, сообщает пресс-служба краевой Госавтоинспекции.
По данным ведомства, ДТП произошло сегодня днем в Березниках Пермского края. Бетономешалка КАМАЗ при выезде из двора наехала на 13-летнюю девочку, которая ехала на велосипеде по тротуару. Известно, что за рулем тяжеловоза находился 28-летний мужчина.
"В результате автоаварии ребенок получил смертельную травму. По факту ДТП сотрудниками правоохранительных органов проводится проверка", - говорится в сообщении.
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 24.11.2021
24 ноября 2021, 09:31
В Казани "КамАЗ" задавил ребенка, переходившего дорогу на зеленый свет
 
ПроисшествияАвтоПермский крайБерезникиМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала