Рейтинг@Mail.ru
После крупного ДТП в Новой Москве госпитализировали четверо человек - РИА Новости, 05.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220805/dtp-1807572918.html
После крупного ДТП в Новой Москве госпитализировали четверо человек
После крупного ДТП в Новой Москве госпитализировали четверо человек - РИА Новости, 05.08.2022
После крупного ДТП в Новой Москве госпитализировали четверо человек
Четверо человек госпитализированы после ДТП в новой Москве, где столкнулись микроавтобус и легковая автомашина, сообщает столичная прокуратура. РИА Новости, 05.08.2022
2022-08-05T16:42
2022-08-05T16:48
происшествия
москва
авто
россия
гибдд мвд рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/05/1807569973_0:391:720:796_1920x0_80_0_0_e9908f2dd5e16375b4884b620e3c3761.jpg
МОСКВА, 5 авг – РИА Новости. Четверо человек госпитализированы после ДТП в новой Москве, где столкнулись микроавтобус и легковая автомашина, сообщает столичная прокуратура."Четверо человек госпитализированы", - говорится в сообщении.Днем в пятницу представитель экстренных служб столицы рассказал агентству, что, по предварительным данным, семь человек пострадали при столкновении маршрутки с легковушкой на Киевском шоссе в новой Москве. Обстоятельства происшествия выясняются. По данным дептранса Москвы, авария произошла на 35-м километре Киевского шоссе в районе съезда на Проектируемый проезд №7034, движение в сторону центра перекрыто.На место прибыли шесть автомобилей скорой медицинской помощи.В Telegram-канале столичной Госавтоинспекции уточняется, что в аварии пострадали три пассажира маршрутки и водитель Hyundai Porter.По предварительным данным ГИБДД, водитель маршрутки Mercedes Sprinter врезался в Hyundai Porter, водитель которого остановился в крайней правой полосе, чтобы закрепить перевозимый груз."На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и следственно-оперативной группы, устанавливаются все обстоятельства произошедшего", - говорится в сообщении Госавтоинспекции.
https://ria.ru/20220728/dtp-1805509026.html
https://ria.ru/20220801/delo-1806494246.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/05/1807569973_0:370:720:910_1920x0_80_0_0_20eaf7ae29a7ca38edefd1969035588c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва, авто, россия, гибдд мвд рф
16:42 05.08.2022 (обновлено: 16:48 05.08.2022)
 
После крупного ДТП в Новой Москве госпитализировали четверо человек

После крупного ДТП с маршруткой в Новой Москве госпитализировали четверо человек

© Фото : пресс-служба прокуратуры МосквыНа месте ДТП на Киевском шоссе в Новой Москве
На месте ДТП на Киевском шоссе в Новой Москве - РИА Новости, 1920, 05.08.2022
© Фото : пресс-служба прокуратуры Москвы
На месте ДТП на Киевском шоссе в Новой Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 авг – РИА Новости. Четверо человек госпитализированы после ДТП в новой Москве, где столкнулись микроавтобус и легковая автомашина, сообщает столичная прокуратура.
"Четверо человек госпитализированы", - говорится в сообщении.
ДТП в Казачинском районе Красноярского края - РИА Новости, 1920, 28.07.2022
28 июля, 11:03
После ДТП с автобусом в Красноярском крае госпитализировали трех человек
Днем в пятницу представитель экстренных служб столицы рассказал агентству, что, по предварительным данным, семь человек пострадали при столкновении маршрутки с легковушкой на Киевском шоссе в новой Москве. Обстоятельства происшествия выясняются. По данным дептранса Москвы, авария произошла на 35-м километре Киевского шоссе в районе съезда на Проектируемый проезд №7034, движение в сторону центра перекрыто.
На место прибыли шесть автомобилей скорой медицинской помощи.
В Telegram-канале столичной Госавтоинспекции уточняется, что в аварии пострадали три пассажира маршрутки и водитель Hyundai Porter.
По предварительным данным ГИБДД, водитель маршрутки Mercedes Sprinter врезался в Hyundai Porter, водитель которого остановился в крайней правой полосе, чтобы закрепить перевозимый груз.
"На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и следственно-оперативной группы, устанавливаются все обстоятельства произошедшего", - говорится в сообщении Госавтоинспекции.
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 01.08.2022
1 августа, 17:49
СК завел дело после ДТП с автобусом под Пензой, где пострадали 17 человек
 
ПроисшествияМоскваАвтоРоссияГИБДД МВД РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала