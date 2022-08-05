https://ria.ru/20220805/dtp-1807572918.html

После крупного ДТП в Новой Москве госпитализировали четверо человек

После крупного ДТП в Новой Москве госпитализировали четверо человек - РИА Новости, 05.08.2022

После крупного ДТП в Новой Москве госпитализировали четверо человек

Четверо человек госпитализированы после ДТП в новой Москве, где столкнулись микроавтобус и легковая автомашина, сообщает столичная прокуратура. РИА Новости, 05.08.2022

2022-08-05T16:42

2022-08-05T16:42

2022-08-05T16:48

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МОСКВА, 5 авг – РИА Новости. Четверо человек госпитализированы после ДТП в новой Москве, где столкнулись микроавтобус и легковая автомашина, сообщает столичная прокуратура."Четверо человек госпитализированы", - говорится в сообщении.Днем в пятницу представитель экстренных служб столицы рассказал агентству, что, по предварительным данным, семь человек пострадали при столкновении маршрутки с легковушкой на Киевском шоссе в новой Москве. Обстоятельства происшествия выясняются. По данным дептранса Москвы, авария произошла на 35-м километре Киевского шоссе в районе съезда на Проектируемый проезд №7034, движение в сторону центра перекрыто.На место прибыли шесть автомобилей скорой медицинской помощи.В Telegram-канале столичной Госавтоинспекции уточняется, что в аварии пострадали три пассажира маршрутки и водитель Hyundai Porter.По предварительным данным ГИБДД, водитель маршрутки Mercedes Sprinter врезался в Hyundai Porter, водитель которого остановился в крайней правой полосе, чтобы закрепить перевозимый груз."На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и следственно-оперативной группы, устанавливаются все обстоятельства произошедшего", - говорится в сообщении Госавтоинспекции.

https://ria.ru/20220728/dtp-1805509026.html

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