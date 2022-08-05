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В Новой Москве произошло ДТП с маршруткой - РИА Новости, 05.08.2022
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В Новой Москве произошло ДТП с маршруткой
В Новой Москве произошло ДТП с маршруткой - РИА Новости, 05.08.2022
В Новой Москве произошло ДТП с маршруткой
Семь человек пострадали, по предварительным данным, при столкновении маршрутки с легковушкой на Киевском шоссе в новой Москве, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 05.08.2022
2022-08-05T15:39
2022-08-05T16:17
происшествия
новая москва
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Семь человек пострадали, по предварительным данным, при столкновении маршрутки с легковушкой на Киевском шоссе в новой Москве, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы."На 35-м километре Киевского шоссе произошло ДТП с участием маршрутной "Газели" и легковушки", - сказал собеседник агентства.По предварительной информации, в микроавтобусе пострадали шесть человек, еще один получил травмы в легковушке.Движение транспорта на месте ДТП затруднено. Обстоятельства происшествия выясняются.
https://radiosputnik.ria.ru/20220805/dtp-1807422055.html
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7 495 645-6601
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Кадры столкновения микроавтобуса со стоящим автомобилем на Киевском шоссе
Кадры столкновения микроавтобуса со стоящим автомобилем на Киевском шоссе
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происшествия, новая москва
15:39 05.08.2022 (обновлено: 16:17 05.08.2022)
 
В Новой Москве произошло ДТП с маршруткой

В ДТП с маршруткой в Новой Москве пострадали семь человек

Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Семь человек пострадали, по предварительным данным, при столкновении маршрутки с легковушкой на Киевском шоссе в новой Москве, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"На 35-м километре Киевского шоссе произошло ДТП с участием маршрутной "Газели" и легковушки", - сказал собеседник агентства.
По предварительной информации, в микроавтобусе пострадали шесть человек, еще один получил травмы в легковушке.
Движение транспорта на месте ДТП затруднено. Обстоятельства происшествия выясняются.
Дорожный знак Внимание ДТП - РИА Новости, 1920, 05.08.2022
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