https://ria.ru/20220805/dtp-1807544456.html

В Новой Москве произошло ДТП с маршруткой

В Новой Москве произошло ДТП с маршруткой - РИА Новости, 05.08.2022

В Новой Москве произошло ДТП с маршруткой

Семь человек пострадали, по предварительным данным, при столкновении маршрутки с легковушкой на Киевском шоссе в новой Москве, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 05.08.2022

2022-08-05T15:39

2022-08-05T15:39

2022-08-05T16:17

происшествия

новая москва

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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Семь человек пострадали, по предварительным данным, при столкновении маршрутки с легковушкой на Киевском шоссе в новой Москве, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы."На 35-м километре Киевского шоссе произошло ДТП с участием маршрутной "Газели" и легковушки", - сказал собеседник агентства.По предварительной информации, в микроавтобусе пострадали шесть человек, еще один получил травмы в легковушке.Движение транспорта на месте ДТП затруднено. Обстоятельства происшествия выясняются.

https://radiosputnik.ria.ru/20220805/dtp-1807422055.html

новая москва

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры столкновения микроавтобуса со стоящим автомобилем на Киевском шоссе Кадры столкновения микроавтобуса со стоящим автомобилем на Киевском шоссе 2022-08-05T15:39 true PT0M11S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, новая москва