Медик: ВСУ сбрасывают с коптеров гранаты на жителей Харьковской области
Военный медик: ВСУ применяют дроны для ударов по жителям Харьковской области
© AP Photo / Bernat ArmangueУкраинский военнослужащий на востоке Харьковской области
© AP Photo / Bernat Armangue
Украинский военнослужащий на востоке Харьковской области. Архивное фото
ЛУГАНСК, 5 авг - РИА Новости. Украинские войска применяют беспилотники для ударов по жителям освобожденных районов Харьковской области, рассказал РИА Новости военный медик ВС РФ, оказывающий помощь мирным жителям на харьковском направлении.
Ранее командир 206-го стрелкового полка Народной милиции Луганской Народной Республики с позывным "Апостол" рассказал РИА Новости, что украинские войска применяют артиллерию и ударные беспилотники на харьковском направлении.
"На мирных жителей с коптеров сбрасывают гранаты. Тот, кто сбрасывал, видел, кто это идет", - рассказал собеседник агентства.
Он уточнил, что российские военные медики неоднократно оказывали помощь пострадавшим от обстрелов украинских силовиков, а также от ударов беспилотников мирным жителям данных территорий.
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