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Медик: ВСУ сбрасывают с коптеров гранаты на жителей Харьковской области - РИА Новости, 05.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220805/drony-1807668949.html
Медик: ВСУ сбрасывают с коптеров гранаты на жителей Харьковской области
Медик: ВСУ сбрасывают с коптеров гранаты на жителей Харьковской области - РИА Новости, 05.08.2022
Медик: ВСУ сбрасывают с коптеров гранаты на жителей Харьковской области
Украинские войска применяют беспилотники для ударов по жителям освобожденных районов Харьковской области, рассказал РИА Новости военный медик ВС РФ, оказывающий РИА Новости, 05.08.2022
2022-08-05T23:53
2022-08-05T23:53
специальная военная операция на украине
в мире
харьковская область
вооруженные силы украины
украина
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ЛУГАНСК, 5 авг - РИА Новости. Украинские войска применяют беспилотники для ударов по жителям освобожденных районов Харьковской области, рассказал РИА Новости военный медик ВС РФ, оказывающий помощь мирным жителям на харьковском направлении.Ранее командир 206-го стрелкового полка Народной милиции Луганской Народной Республики с позывным "Апостол" рассказал РИА Новости, что украинские войска применяют артиллерию и ударные беспилотники на харьковском направлении."На мирных жителей с коптеров сбрасывают гранаты. Тот, кто сбрасывал, видел, кто это идет", - рассказал собеседник агентства.Он уточнил, что российские военные медики неоднократно оказывали помощь пострадавшим от обстрелов украинских силовиков, а также от ударов беспилотников мирным жителям данных территорий.
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харьковская область
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в мире, харьковская область, вооруженные силы украины, украина
23:53 05.08.2022
 
Медик: ВСУ сбрасывают с коптеров гранаты на жителей Харьковской области

Военный медик: ВСУ применяют дроны для ударов по жителям Харьковской области

© AP Photo / Bernat ArmangueУкраинский военнослужащий на востоке Харьковской области
Украинский военнослужащий на востоке Харьковской области - РИА Новости, 1920, 05.08.2022
© AP Photo / Bernat Armangue
Украинский военнослужащий на востоке Харьковской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 5 авг - РИА Новости. Украинские войска применяют беспилотники для ударов по жителям освобожденных районов Харьковской области, рассказал РИА Новости военный медик ВС РФ, оказывающий помощь мирным жителям на харьковском направлении.
Ранее командир 206-го стрелкового полка Народной милиции Луганской Народной Республики с позывным "Апостол" рассказал РИА Новости, что украинские войска применяют артиллерию и ударные беспилотники на харьковском направлении.
"На мирных жителей с коптеров сбрасывают гранаты. Тот, кто сбрасывал, видел, кто это идет", - рассказал собеседник агентства.
Он уточнил, что российские военные медики неоднократно оказывали помощь пострадавшим от обстрелов украинских силовиков, а также от ударов беспилотников мирным жителям данных территорий.
Военнослужащие во время совместных учений Украины и стран НАТО Rapid Trident-2021 на Яворовском полигоне во Львовской области. - РИА Новости, 1920, 14.07.2022
14 июля, 13:48Донбасс. Геноцид. 2014-2022
Какие страны коллективного Запада вооружали УкраинуПосле Евромайдана началось последовательное превращение Украины в плацдарм для противостояния с Россией. Страны НАТО активно накачивали Незалежную оружием, обучали украинских военных под предлогом сотрудничества в оборонной сфере, готовили Киев к большой войне. Средства выделяли из собственных бюджетов, не жалея денег. Суммы росли год от года.
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреХарьковская областьВооруженные силы УкраиныУкраина
 
 
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