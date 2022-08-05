https://ria.ru/20220805/donetsk-1807549666.html

В Донецке тушат пожар, вспыхнувший из-за украинских обстрелов

В Донецке тушат пожар, вспыхнувший из-за украинских обстрелов - РИА Новости, 05.08.2022

В Донецке тушат пожар, вспыхнувший из-за украинских обстрелов

Пожарные МЧС Донецкой Народной Республики тушат пожар в здании железнодорожного вокзала в Донецке, возникшего в результате прямого артиллерийского попадания... РИА Новости, 05.08.2022

2022-08-05T15:52

2022-08-05T15:52

2022-08-05T17:52

специальная военная операция на украине

в мире

донецк (днр)

донецкая народная республика

киев

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ДОНЕЦК, 5 авг – РИА Новости. Пожарные МЧС Донецкой Народной Республики тушат пожар в здании железнодорожного вокзала в Донецке, возникшего в результате прямого артиллерийского попадания украинскими войсками, передает корреспондент РИА Новости.На кадрах, снятых корреспондентом РИА Новости, виден дым с крыши вокзала, наблюдается открытое горение. Там работают не менее двух пожарных машин.Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена".Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков.

https://ria.ru/20220805/donbass-1807503584.html

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киев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Тушение пожара на вокзале в Донецке Пожарные тушат на донецком вокзале пожар, возникший после прямого попадания украинского снаряда, передает корреспондент РИА Новости. 2022-08-05T15:52 true PT0M59S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, донецк (днр), донецкая народная республика, киев