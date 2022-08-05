https://ria.ru/20220805/donetsk-1807549666.html
В Донецке тушат пожар, вспыхнувший из-за украинских обстрелов
В Донецке тушат пожар, вспыхнувший из-за украинских обстрелов - РИА Новости, 05.08.2022
В Донецке тушат пожар, вспыхнувший из-за украинских обстрелов
Пожарные МЧС Донецкой Народной Республики тушат пожар в здании железнодорожного вокзала в Донецке, возникшего в результате прямого артиллерийского попадания... РИА Новости, 05.08.2022
2022-08-05T15:52
2022-08-05T15:52
2022-08-05T17:52
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
донецкая народная республика
киев
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ДОНЕЦК, 5 авг – РИА Новости. Пожарные МЧС Донецкой Народной Республики тушат пожар в здании железнодорожного вокзала в Донецке, возникшего в результате прямого артиллерийского попадания украинскими войсками, передает корреспондент РИА Новости.На кадрах, снятых корреспондентом РИА Новости, виден дым с крыши вокзала, наблюдается открытое горение. Там работают не менее двух пожарных машин.Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена".Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков.
https://ria.ru/20220805/donbass-1807503584.html
донецк (днр)
донецкая народная республика
киев
РИА Новости
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РИА Новости
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Тушение пожара на вокзале в Донецке
Пожарные тушат на донецком вокзале пожар, возникший после прямого попадания украинского снаряда, передает корреспондент РИА Новости.
2022-08-05T15:52
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, донецк (днр), донецкая народная республика, киев
15:52 05.08.2022 (обновлено: 17:52 05.08.2022)
В Донецке тушат пожар, вспыхнувший из-за украинских обстрелов
В Донецке тушат пожар в здании вокзала, который вспыхнул из-за украинских обстрелов