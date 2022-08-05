https://ria.ru/20220805/donetsk-1807496320.html

В Донецке после обстрела загорелось здание вокзала

В Донецке после обстрела загорелось здание вокзала - РИА Новости, 05.08.2022

В Донецке после обстрела загорелось здание вокзала

Здание железнодорожного вокзала станции "Донецк" горит в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщает мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 05.08.2022

2022-08-05T13:53

2022-08-05T13:53

2022-08-05T16:07

специальная военная операция на украине

донецк (днр)

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вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 5 авг - РИА Новости. Здание железнодорожного вокзала станции "Донецк" горит в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщает мэр города Алексей Кулемзин.Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков.

https://ria.ru/20220804/reaktivschiki-1806998654.html

донецк (днр)

донецкая народная республика

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Кирилл Волков

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