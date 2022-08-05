https://ria.ru/20220805/donetsk-1807496320.html
В Донецке после обстрела загорелось здание вокзала
В Донецке после обстрела загорелось здание вокзала - РИА Новости, 05.08.2022
В Донецке после обстрела загорелось здание вокзала
Здание железнодорожного вокзала станции "Донецк" горит в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщает мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 05.08.2022
2022-08-05T13:53
2022-08-05T13:53
2022-08-05T16:07
специальная военная операция на украине
донецк (днр)
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ДОНЕЦК, 5 авг - РИА Новости. Здание железнодорожного вокзала станции "Донецк" горит в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщает мэр города Алексей Кулемзин.Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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13:53 05.08.2022 (обновлено: 16:07 05.08.2022)
В Донецке после обстрела загорелось здание вокзала
Мэр Донецка Кулемзин сообщил о пожаре в здании железнодорожного вокзала после обстрела