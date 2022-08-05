https://ria.ru/20220805/donetsk-1807419371.html

Украинские войска обстреляли Донецк из "Града"

Украинские войска обстреляли Донецк из "Града" - РИА Новости, 05.08.2022

Украинские войска обстреляли Донецк из "Града"

Украинские войска за 13 минут выпустили шесть ракет из РСЗО "Град" и семь снарядов калибром 155 миллиметров по Донецку, заявило представительство ДНР в... РИА Новости, 05.08.2022

2022-08-05T10:43

2022-08-05T10:43

2022-08-05T10:43

специальная военная операция на украине

в мире

донецк (днр)

украина

куйбышевский район

нато

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ДОНЕЦК, 5 авг - РИА Новости. Украинские войска за 13 минут выпустили шесть ракет из РСЗО "Град" и семь снарядов калибром 155 миллиметров по Донецку, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 10.12 (время совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Нетайлово – город Донецк (Куйбышевский район): выпущено шесть ракет из РСЗО БМ-21 "Град". 10.25 - населенный пункт Первомайское – город Донецк (Кировский район): выпущено семь снарядов калибром 155 миллиметров", - пишет представительство в своем Telegram-канале.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана" под такой калибр. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.

https://ria.ru/20220805/bolnitsa-1807414657.html

донецк (днр)

украина

куйбышевский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, донецк (днр), украина, куйбышевский район, нато