https://ria.ru/20220805/donetsk-1807412976.html

ВСУ выпустили по Донецку три ракеты из "Урагана"

ВСУ выпустили по Донецку три ракеты из "Урагана" - РИА Новости, 05.08.2022

ВСУ выпустили по Донецку три ракеты из "Урагана"

Украинские войска выпустили три ракеты из РСЗО "Ураган" с минами типа "Лепесток" по Петровскому району Донецка, заявило представительство Донецкой Народной... РИА Новости, 05.08.2022

2022-08-05T10:28

2022-08-05T10:28

2022-08-05T10:34

специальная военная операция на украине

в мире

украина

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ДОНЕЦК, 5 авг - РИА Новости. Украинские войска выпустили три ракеты из РСЗО "Ураган" с минами типа "Лепесток" по Петровскому району Донецка, заявило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 9.15 (совпадает с мск) - населенный пункт Карловка – город Донецк (Петровский район): выпущено три ракеты из РСЗО БМ-27 "Ураган" (оснащенные противопехотными минами ПФМ "Лепесток")", - пишет представительство в своем Telegram-канале.Кроме того, ведомство сообщило, что в 9.47 украинские войска выпустили шесть снарядов калибром 155 миллиметров по Петровскому району Донецка, а в 10.06 - еще семь снарядов того же калибра по Куйбышевскому району города.Противопехотная фугасная мина (ПФМ-1) "Лепесток" предназначена для повреждения ног и срабатывает, когда человек на нее наступает. Устанавливается на грунт дистанционными средствами минирования. Из-за необычной формы люди, не знакомые с данной миной, могут не опознать ее как опасный объект. Мина является практически точной копией американской мины BLU-43/B Dragontooth.Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин. Таким образом, Киев нарушает взятые на себя международные обязательства.

https://ria.ru/20220805/spetsoperatsiya-1806645459.html

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, украина