10:28 05.08.2022 (обновлено: 10:34 05.08.2022)
ВСУ выпустили по Донецку три ракеты из "Урагана"
ВСУ выпустили по Донецку три ракеты из "Урагана" с минами "Лепесток"
Брусчатка, поврежденная в результате обстрела ВСУ центра Донецка. Архивное фото
ДОНЕЦК, 5 авг - РИА Новости. Украинские войска выпустили три ракеты из РСЗО "Ураган" с минами типа "Лепесток" по Петровскому району Донецка, заявило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 9.15 (совпадает с мск) - населенный пункт Карловка – город Донецк (Петровский район): выпущено три ракеты из РСЗО БМ-27 "Ураган" (оснащенные противопехотными минами ПФМ "Лепесток")", - пишет представительство в своем Telegram-канале.
Кроме того, ведомство сообщило, что в 9.47 украинские войска выпустили шесть снарядов калибром 155 миллиметров по Петровскому району Донецка, а в 10.06 - еще семь снарядов того же калибра по Куйбышевскому району города.
Противопехотная фугасная мина (ПФМ-1) "Лепесток" предназначена для повреждения ног и срабатывает, когда человек на нее наступает. Устанавливается на грунт дистанционными средствами минирования. Из-за необычной формы люди, не знакомые с данной миной, могут не опознать ее как опасный объект. Мина является практически точной копией американской мины BLU-43/B Dragontooth.
Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин. Таким образом, Киев нарушает взятые на себя международные обязательства.