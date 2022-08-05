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При обстреле Донецка со стороны ВСУ ранены женщина и ребенок - РИА Новости, 05.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220805/donetsk-1807412118.html
При обстреле Донецка со стороны ВСУ ранены женщина и ребенок
При обстреле Донецка со стороны ВСУ ранены женщина и ребенок - РИА Новости, 05.08.2022
При обстреле Донецка со стороны ВСУ ранены женщина и ребенок
Женщина и ребенок получили ранения в результате обстрела Петровского района Донецка украинскими войсками, сообщает штаб территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 05.08.2022
2022-08-05T10:25
2022-08-05T10:25
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
петровский район
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 5 авг - РИА Новости. Женщина и ребенок получили ранения в результате обстрела Петровского района Донецка украинскими войсками, сообщает штаб территориальной обороны ДНР."ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) нанесли удар по Петровскому району Донецка. По ул. Бокия ранена женщина, по ул. Чусовской – ребенок 2010 г.р.", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
https://ria.ru/20220805/donbass-1807393660.html
донецк (днр)
петровский район
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в мире, донецк (днр), петровский район, донецкая народная республика
10:25 05.08.2022
 
При обстреле Донецка со стороны ВСУ ранены женщина и ребенок

В ДНР заявили, что при обстреле Донецка со стороны ВСУ ранены женщина и ребенок

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкВоронка от взрыва перед домом после обстрела ВСУ жилых районов Донецка
Воронка от взрыва перед домом после обстрела ВСУ жилых районов Донецка - РИА Новости, 1920, 05.08.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Воронка от взрыва перед домом после обстрела ВСУ жилых районов Донецка. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 5 авг - РИА Новости. Женщина и ребенок получили ранения в результате обстрела Петровского района Донецка украинскими войсками, сообщает штаб территориальной обороны ДНР.
"ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) нанесли удар по Петровскому району Донецка. По ул. Бокия ранена женщина, по ул. Чусовской – ребенок 2010 г.р.", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Жилой дом в Киевском районе Донецка, частично разрушенный в результате обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 05.08.2022
08:15Специальная военная операция на Украине
Украинские войска обстреляли Донецк и Михайловку
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецк (ДНР)Петровский районДонецкая Народная Республика
 
 
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