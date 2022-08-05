https://ria.ru/20220805/donetsk-1807412118.html
При обстреле Донецка со стороны ВСУ ранены женщина и ребенок
При обстреле Донецка со стороны ВСУ ранены женщина и ребенок - РИА Новости, 05.08.2022
При обстреле Донецка со стороны ВСУ ранены женщина и ребенок
Женщина и ребенок получили ранения в результате обстрела Петровского района Донецка украинскими войсками, сообщает штаб территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 05.08.2022
2022-08-05T10:25
2022-08-05T10:25
2022-08-05T10:25
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
петровский район
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 5 авг - РИА Новости. Женщина и ребенок получили ранения в результате обстрела Петровского района Донецка украинскими войсками, сообщает штаб территориальной обороны ДНР."ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) нанесли удар по Петровскому району Донецка. По ул. Бокия ранена женщина, по ул. Чусовской – ребенок 2010 г.р.", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
https://ria.ru/20220805/donbass-1807393660.html
донецк (днр)
петровский район
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецк (днр), петровский район, донецкая народная республика
При обстреле Донецка со стороны ВСУ ранены женщина и ребенок
В ДНР заявили, что при обстреле Донецка со стороны ВСУ ранены женщина и ребенок