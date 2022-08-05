https://ria.ru/20220805/doklad-1807491357.html

Зеленский может стать медиа-изгоем, заявил Косачев

Зеленский может стать медиа-изгоем, заявил Косачев - РИА Новости, 05.08.2022

Зеленский может стать медиа-изгоем, заявил Косачев

Доклад Amnesty International о преступлениях украинских войск против мирных граждан на Украине появился потому, что количество этих нарушений не замечать уже... РИА Новости, 05.08.2022

2022-08-05T13:40

2022-08-05T13:40

2022-08-05T13:41

украина

киев

балтия

вооруженные силы украины

amnesty international

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МОСКВА, 5 авг – РИА Новости. Доклад Amnesty International о преступлениях украинских войск против мирных граждан на Украине появился потому, что количество этих нарушений не замечать уже невозможно, это и сигнал Запада Владимиру Зеленскому - в один миг его могут превратить из медиа-героя в медиа-изгоя, написал в своем Telegram-канале вице-спикер Совфеда Константин Косачев.В четверг был опубликован доклад Amnesty International, согласно которому, украинские войска нарушают международные правовые нормы и военное право, размещая вооружения в школах и больницах городов и подвергая риску мирных жителей."Доклад международной правозащитной организации Amnesty International о вопиющих нарушениях Украиной законов ведения войны, в частности – о размещении ВСУ боевой техники в зданиях школ и больницах, вблизи жилой застройки – разумеется, никакого перелома в освещении на Западе событий на Украине или в сознании западных политиков не вызовет. Мэйнстрим по-прежнему контрастно черно-белый", - отметил Косачев.Однако, по его словам, есть нюансы. "Наиболее простые причины публикации доклада АI очевидны. Прежде всего, масштаб преступлений Киева столь велик, что не замечать их без потери репутации правозащитной организации уже попросту невозможно", - подчеркнул Косачев.Но есть и более важные вопросы. Так, одним из ключевых факторов привлекательности Запада для режимов, подобных киевскому, является именно индульгенция на любые преступления против своих политических, или даже этнических противников. Все это хорошо знают в разных странах и регионах, начиная с Балтии или Косово, - написал парламентарий. "СМИ, политики и даже судебные инстанции гарантированно признают правой одну – прозападную – сторону любого конфликта, и, наоборот, выставят в виде абсолютного зла их оппонентов", - отметил он.Именно поэтому нынешняя публикация Amnesty International вызвала столь злобную реакцию в Киеве, суть которой сводится к следующему: "Да, вы прекрасно знаете о наших преступлениях, но как вы смеете об этом говорить вслух?! Это не по правилам!", написал законодатель.По мнению Косачева, очевидно, что доклад от столь необъективной структуры, как АI, которая всего лишь хладнокровно перечислила самые очевидные факты, прекрасно известные всем в регионе военных действий – это сигнал, прежде всего, самому Зеленскому. "И дело вовсе не в том, чтобы Киев вдруг одумался и перешел к цивилизованным методам ведения боевых действий: этого давно уже никто не ждет", - считает политик."Но лично президенту Украины показали, во-первых, кто тут хозяин. В один миг его могут сделать из искусственно растиражированного медиа-героя в тотального медиа-изгоя. Во-вторых, ему, что называется, на пальцах объяснили, что огромные средства и ресурсы, вложенные в Украину Западом, включая политические ресурсы, которые уже стоили постов некоторым евролидерам, должны давать заметную отдачу. И если ее нет, то выход из конфликта должен происходить на условиях "инвестора", а не самого конфликтующего Киева", - подчеркнул Косачев.Ну а инвестор также сам решит, когда именно его нынешний кумир может оказаться токсичным активом, написал сенатор. "Судя по всему, "соломку" уже "стелят", - заключил он.

https://ria.ru/20220804/ukraina-1807121895.html

https://ria.ru/20220731/sk-1806236441.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

украина, киев, балтия, вооруженные силы украины, amnesty international, в мире