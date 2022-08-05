17:50 05.08.2022 (обновлено: 17:51 05.08.2022)
МИД Швеции прокомментировал задержание в ДНР гражданина страны
МИД Швеции сообщил, что знает о задержанном в ДНР гражданине страны
Флаг Швеции в Стокгольме. Архивное фото
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. МИД Швеции сообщил РИА Новости, что знает о задержанном в ДНР гражданине страны, но пока не может предоставить больше деталей.
"Мы получили сообщение о задержанном гражданине Швеции. Пока мы не можем предоставить больше информации", - говорится в сообщении, полученном агентством.
Ранее генеральная прокуратура Донецкой Народной Республики направила в суд уголовное дело в отношении иностранных наемников - граждан Хорватии, Швеции и подданных Великобритании. Гражданин Швеции Матис Гутсавассон, а также хорват Векослав Пребег и британец Джон Хардинг обвиняются в прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности (статься 232 УК ДНР), участии наемников в вооруженном конфликте и военных действиях (часть 3 статьи 430 УК ДНР), совершении действий, направленных на насильственный захват власти и изменение конституционного строя Донецкой Народной Республики (статься 323 УК ДНР).
В Донецке 9 июня были приговорены к расстрелу трое плененных в Мариуполе иностранцев - два подданных Великобритании Шон Пиннер и Эйден Аслин, а также гражданин Марокко Саадун Брагим. Все трое признали себя виновными в вооруженной агрессии Украины, направленной на захват власти в ДНР. Глава министерства иностранных дел Великобритании Лиз Трасс осудила приговор к смертной казни британских наемников в ДНР и назвала его нелегитимным.
При этом в первой половине июля, как сообщала омбудсмен ДНР Дарья Морозова, скончался находившийся в плену в ДНР британский наемник Пол Джонсон Энтони Доминик Ури - из-за болезней и подавленного состояния от безразличия к его судьбе на родине, ему оказывалась медицинская помощь. По данным Морозовой, Ури был профессиональным военным. Он принимал участие в конфликтах в Афганистане, Ираке, Ливии и Украине, руководил боевыми операциями, а также занимался рекрутингом и обучением наемников для вооруженных формирований Украины. Ури был взят в плен в апреле при попытке прорыва через блокпост, контролируемый военнослужащими ДНР.
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