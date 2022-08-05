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МИД Швеции прокомментировал задержание в ДНР гражданина страны - РИА Новости, 05.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220805/dnr-1807604227.html
МИД Швеции прокомментировал задержание в ДНР гражданина страны
МИД Швеции прокомментировал задержание в ДНР гражданина страны - РИА Новости, 05.08.2022
МИД Швеции прокомментировал задержание в ДНР гражданина страны
МИД Швеции сообщил РИА Новости, что знает о задержанном в ДНР гражданине страны, но пока не может предоставить больше деталей. РИА Новости, 05.08.2022
2022-08-05T17:50
2022-08-05T17:51
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
швеция
ситуация в днр и лнр
вооруженные силы украины
украина
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. МИД Швеции сообщил РИА Новости, что знает о задержанном в ДНР гражданине страны, но пока не может предоставить больше деталей."Мы получили сообщение о задержанном гражданине Швеции. Пока мы не можем предоставить больше информации", - говорится в сообщении, полученном агентством.Ранее генеральная прокуратура Донецкой Народной Республики направила в суд уголовное дело в отношении иностранных наемников - граждан Хорватии, Швеции и подданных Великобритании. Гражданин Швеции Матис Гутсавассон, а также хорват Векослав Пребег и британец Джон Хардинг обвиняются в прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности (статься 232 УК ДНР), участии наемников в вооруженном конфликте и военных действиях (часть 3 статьи 430 УК ДНР), совершении действий, направленных на насильственный захват власти и изменение конституционного строя Донецкой Народной Республики (статься 323 УК ДНР).В Донецке 9 июня были приговорены к расстрелу трое плененных в Мариуполе иностранцев - два подданных Великобритании Шон Пиннер и Эйден Аслин, а также гражданин Марокко Саадун Брагим. Все трое признали себя виновными в вооруженной агрессии Украины, направленной на захват власти в ДНР. Глава министерства иностранных дел Великобритании Лиз Трасс осудила приговор к смертной казни британских наемников в ДНР и назвала его нелегитимным.При этом в первой половине июля, как сообщала омбудсмен ДНР Дарья Морозова, скончался находившийся в плену в ДНР британский наемник Пол Джонсон Энтони Доминик Ури - из-за болезней и подавленного состояния от безразличия к его судьбе на родине, ему оказывалась медицинская помощь. По данным Морозовой, Ури был профессиональным военным. Он принимал участие в конфликтах в Афганистане, Ираке, Ливии и Украине, руководил боевыми операциями, а также занимался рекрутингом и обучением наемников для вооруженных формирований Украины. Ури был взят в плен в апреле при попытке прорыва через блокпост, контролируемый военнослужащими ДНР.
https://ria.ru/20220728/naemniki-1805639380.html
https://ria.ru/20220311/spetsoperatsiya-1777516637.html
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в мире, донецкая народная республика, швеция, ситуация в днр и лнр, вооруженные силы украины, украина
17:50 05.08.2022 (обновлено: 17:51 05.08.2022)
 
МИД Швеции прокомментировал задержание в ДНР гражданина страны

МИД Швеции сообщил, что знает о задержанном в ДНР гражданине страны

CC BY-SA 2.0 / Guillaume Baviere / Stockholm. På SaltsjönФлаг Швеции в Стокгольме
Флаг Швеции в Стокгольме - РИА Новости, 1920, 05.08.2022
CC BY-SA 2.0 / Guillaume Baviere / Stockholm. På Saltsjön
Флаг Швеции в Стокгольме. Архивное фото
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. МИД Швеции сообщил РИА Новости, что знает о задержанном в ДНР гражданине страны, но пока не может предоставить больше деталей.
"Мы получили сообщение о задержанном гражданине Швеции. Пока мы не можем предоставить больше информации", - говорится в сообщении, полученном агентством.
База иностранных наемников в доме отдыха под Лисичанском - РИА Новости, 1920, 28.07.2022
28 июля, 16:43Специальная военная операция на Украине
В ЛНР нашли базу, где иностранцы готовили украинских военных
Ранее генеральная прокуратура Донецкой Народной Республики направила в суд уголовное дело в отношении иностранных наемников - граждан Хорватии, Швеции и подданных Великобритании. Гражданин Швеции Матис Гутсавассон, а также хорват Векослав Пребег и британец Джон Хардинг обвиняются в прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности (статься 232 УК ДНР), участии наемников в вооруженном конфликте и военных действиях (часть 3 статьи 430 УК ДНР), совершении действий, направленных на насильственный захват власти и изменение конституционного строя Донецкой Народной Республики (статься 323 УК ДНР).
В Донецке 9 июня были приговорены к расстрелу трое плененных в Мариуполе иностранцев - два подданных Великобритании Шон Пиннер и Эйден Аслин, а также гражданин Марокко Саадун Брагим. Все трое признали себя виновными в вооруженной агрессии Украины, направленной на захват власти в ДНР. Глава министерства иностранных дел Великобритании Лиз Трасс осудила приговор к смертной казни британских наемников в ДНР и назвала его нелегитимным.
При этом в первой половине июля, как сообщала омбудсмен ДНР Дарья Морозова, скончался находившийся в плену в ДНР британский наемник Пол Джонсон Энтони Доминик Ури - из-за болезней и подавленного состояния от безразличия к его судьбе на родине, ему оказывалась медицинская помощь. По данным Морозовой, Ури был профессиональным военным. Он принимал участие в конфликтах в Афганистане, Ираке, Ливии и Украине, руководил боевыми операциями, а также занимался рекрутингом и обучением наемников для вооруженных формирований Украины. Ури был взят в плен в апреле при попытке прорыва через блокпост, контролируемый военнослужащими ДНР.
Иностранные наемники во Львове, Украина - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
11 марта, 08:00
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаШвецияСитуация в ДНР и ЛНРВооруженные силы УкраиныУкраина
 
 
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