https://ria.ru/20220805/dnr-1807604227.html

МИД Швеции прокомментировал задержание в ДНР гражданина страны

МИД Швеции прокомментировал задержание в ДНР гражданина страны - РИА Новости, 05.08.2022

МИД Швеции прокомментировал задержание в ДНР гражданина страны

МИД Швеции сообщил РИА Новости, что знает о задержанном в ДНР гражданине страны, но пока не может предоставить больше деталей. РИА Новости, 05.08.2022

2022-08-05T17:50

2022-08-05T17:50

2022-08-05T17:51

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

швеция

ситуация в днр и лнр

вооруженные силы украины

украина

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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. МИД Швеции сообщил РИА Новости, что знает о задержанном в ДНР гражданине страны, но пока не может предоставить больше деталей."Мы получили сообщение о задержанном гражданине Швеции. Пока мы не можем предоставить больше информации", - говорится в сообщении, полученном агентством.Ранее генеральная прокуратура Донецкой Народной Республики направила в суд уголовное дело в отношении иностранных наемников - граждан Хорватии, Швеции и подданных Великобритании. Гражданин Швеции Матис Гутсавассон, а также хорват Векослав Пребег и британец Джон Хардинг обвиняются в прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности (статься 232 УК ДНР), участии наемников в вооруженном конфликте и военных действиях (часть 3 статьи 430 УК ДНР), совершении действий, направленных на насильственный захват власти и изменение конституционного строя Донецкой Народной Республики (статься 323 УК ДНР).В Донецке 9 июня были приговорены к расстрелу трое плененных в Мариуполе иностранцев - два подданных Великобритании Шон Пиннер и Эйден Аслин, а также гражданин Марокко Саадун Брагим. Все трое признали себя виновными в вооруженной агрессии Украины, направленной на захват власти в ДНР. Глава министерства иностранных дел Великобритании Лиз Трасс осудила приговор к смертной казни британских наемников в ДНР и назвала его нелегитимным.При этом в первой половине июля, как сообщала омбудсмен ДНР Дарья Морозова, скончался находившийся в плену в ДНР британский наемник Пол Джонсон Энтони Доминик Ури - из-за болезней и подавленного состояния от безразличия к его судьбе на родине, ему оказывалась медицинская помощь. По данным Морозовой, Ури был профессиональным военным. Он принимал участие в конфликтах в Афганистане, Ираке, Ливии и Украине, руководил боевыми операциями, а также занимался рекрутингом и обучением наемников для вооруженных формирований Украины. Ури был взят в плен в апреле при попытке прорыва через блокпост, контролируемый военнослужащими ДНР.

https://ria.ru/20220728/naemniki-1805639380.html

https://ria.ru/20220311/spetsoperatsiya-1777516637.html

донецкая народная республика

швеция

украина

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, донецкая народная республика, швеция, ситуация в днр и лнр, вооруженные силы украины, украина