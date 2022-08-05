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Союзные силы в ДНР уничтожили до 40 украинских военных
Союзные силы в ДНР уничтожили до 40 украинских военных - РИА Новости, 05.08.2022
Союзные силы в ДНР уничтожили до 40 украинских военных
Народная милиция ДНР сообщила, что украинские войска за сутки потеряли до 40 человек личного состава, гаубицу Д-30, гаубицу М–777, два БТР. РИА Новости, 05.08.2022
2022-08-05T10:38
2022-08-05T10:38
2022-08-05T11:30
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 5 авг - РИА Новости. Народная милиция ДНР сообщила, что украинские войска за сутки потеряли до 40 человек личного состава, гаубицу Д-30, гаубицу М–777, два БТР."Совместными действиями военнослужащих Донецкой народной республики и Вооруженных сил Российской Федерации уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: одна гаубица Д-30, одна гаубица М–777, два автомобиля повышенной проходимости, два БТР и до сорока человек личного состава", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Также сообщается, что были подавлены две огневые точки украинских войск в районах населенных пунктов Пески и Опытное.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
10:38 05.08.2022 (обновлено: 11:30 05.08.2022)
Союзные силы в ДНР уничтожили до 40 украинских военных
Народная милиция ДНР оценила потери противника за сутки в 40 человек и два БТР