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Союзные силы в ДНР уничтожили до 40 украинских военных

Союзные силы в ДНР уничтожили до 40 украинских военных - РИА Новости, 05.08.2022

Союзные силы в ДНР уничтожили до 40 украинских военных

Народная милиция ДНР сообщила, что украинские войска за сутки потеряли до 40 человек личного состава, гаубицу Д-30, гаубицу М–777, два БТР. РИА Новости, 05.08.2022

2022-08-05T10:38

2022-08-05T10:38

2022-08-05T11:30

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вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 5 авг - РИА Новости. Народная милиция ДНР сообщила, что украинские войска за сутки потеряли до 40 человек личного состава, гаубицу Д-30, гаубицу М–777, два БТР."Совместными действиями военнослужащих Донецкой народной республики и Вооруженных сил Российской Федерации уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: одна гаубица Д-30, одна гаубица М–777, два автомобиля повышенной проходимости, два БТР и до сорока человек личного состава", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Также сообщается, что были подавлены две огневые точки украинских войск в районах населенных пунктов Пески и Опытное.

https://ria.ru/20220804/reaktivschiki-1806998654.html

донецкая народная республика

украина

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Кирилл Волков

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Кирилл Волков

в мире, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр