https://ria.ru/20220805/cherkessk-1807410841.html
Задержанный в Черкесске признал, что хотел взорвать военкомат
Задержанный в Черкесске признал, что хотел взорвать военкомат - РИА Новости, 05.08.2022
Задержанный в Черкесске признал, что хотел взорвать военкомат
Задержанный в Черкесске рассказал, что собирался устроить теракт в прокуратуре и военкомате, а затем через Белгород уехать к "Правому сектору"* - видеоролик с... РИА Новости, 05.08.2022
2022-08-05T10:21
2022-08-05T10:21
2022-08-05T11:00
происшествия
белгород
россия
правый сектор
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Задержанный в Черкесске рассказал, что собирался устроить теракт в прокуратуре и военкомате, а затем через Белгород уехать к "Правому сектору"* - видеоролик с его задержанием и признаниями распространила в пятницу ФСБ России.Видео начинается с кадров задержания - оперативники валят неонациста с ног под крики его самого и удивленных прохожих - "Ай-ай-ай", после чего его заводят в здание, где начинается допрос."Да", - отвечает задержанный на вопрос, планировал ли он совершить теракт, и уточняет "прокуратура, военкомат", когда его спрашивают, где.Он также признался, что после теракта должен был уехать на поезде "Невинномысск-Белгород". В Белгороде его должны были "забрать для вступления в "Правый сектор"*.* Террористическая организация, запрещена в России
https://radiosputnik.ria.ru/20220729/fsb-1805774599.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Кадры задержания и допроса обвиняемого в организации теракта в Черкесске
ФСБ после сообщения о предотвращении теракта в Черкесске публикует оперативное видео, в том числе признательные показания задержанного
2022-08-05T10:21
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PT1M31S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, белгород, россия, правый сектор
10:21 05.08.2022 (обновлено: 11:00 05.08.2022)
Задержанный в Черкесске признал, что хотел взорвать военкомат
Задержанный в Черкесске признал, что хотел взорвать военкомат и прокуратуру
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Задержанный в Черкесске рассказал, что собирался устроить теракт в прокуратуре и военкомате, а затем через Белгород уехать к "Правому сектору"* - видеоролик с его задержанием и признаниями распространила в пятницу ФСБ России.
Видео начинается с кадров задержания - оперативники валят неонациста с ног под крики его самого и удивленных прохожих - "Ай-ай-ай", после чего его заводят в здание, где начинается допрос.
"Да", - отвечает задержанный на вопрос, планировал ли он совершить теракт, и уточняет "прокуратура, военкомат", когда его спрашивают, где.
Он также признался, что после теракта должен был уехать на поезде "Невинномысск-Белгород". В Белгороде
его должны были "забрать для вступления в "Правый сектор
"*.
* Террористическая организация, запрещена в России