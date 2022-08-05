https://ria.ru/20220805/cherkessk-1807410841.html

Задержанный в Черкесске признал, что хотел взорвать военкомат

Задержанный в Черкесске признал, что хотел взорвать военкомат - РИА Новости, 05.08.2022

Задержанный в Черкесске признал, что хотел взорвать военкомат

Задержанный в Черкесске рассказал, что собирался устроить теракт в прокуратуре и военкомате, а затем через Белгород уехать к "Правому сектору"* - видеоролик с... РИА Новости, 05.08.2022

2022-08-05T10:21

2022-08-05T10:21

2022-08-05T11:00

происшествия

белгород

россия

правый сектор

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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Задержанный в Черкесске рассказал, что собирался устроить теракт в прокуратуре и военкомате, а затем через Белгород уехать к "Правому сектору"* - видеоролик с его задержанием и признаниями распространила в пятницу ФСБ России.Видео начинается с кадров задержания - оперативники валят неонациста с ног под крики его самого и удивленных прохожих - "Ай-ай-ай", после чего его заводят в здание, где начинается допрос."Да", - отвечает задержанный на вопрос, планировал ли он совершить теракт, и уточняет "прокуратура, военкомат", когда его спрашивают, где.Он также признался, что после теракта должен был уехать на поезде "Невинномысск-Белгород". В Белгороде его должны были "забрать для вступления в "Правый сектор"*.* Террористическая организация, запрещена в России

https://radiosputnik.ria.ru/20220729/fsb-1805774599.html

белгород

россия

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Кадры задержания и допроса обвиняемого в организации теракта в Черкесске ФСБ после сообщения о предотвращении теракта в Черкесске публикует оперативное видео, в том числе признательные показания задержанного 2022-08-05T10:21 true PT1M31S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, белгород, россия, правый сектор