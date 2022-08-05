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Джеймс Франко воплотит образ Фиделя Кастро - РИА Новости, 05.08.2022
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Культура
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Джеймс Франко воплотит образ Фиделя Кастро
Джеймс Франко воплотит образ Фиделя Кастро - РИА Новости, 05.08.2022
Джеймс Франко воплотит образ Фиделя Кастро
Джеймс Франко воплотит образ Фиделя Кастро в фильме Мигеля Бардема "Alina Of Cuba", пишет Deadline. РИА Новости, 05.08.2022
2022-08-05T14:33
2022-08-05T14:33
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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Джеймс Франко воплотит образ Фиделя Кастро в фильме Мигеля Бардема "Alina Of Cuba", пишет Deadline. Картина расскажет о дочери Кастро и Натальи Ревуэльте Клевс — Алине Фернандес. Она появилась на свет, когда ее родители состояли в браке с другими. Алина узнала, кто ее отец в десять лет. Во взрослом возрасте она критиковала Кастро. На Кубе Фернандес считалась диссиденткой, которой запрещено было выезжать заграницу. В 1993 году она уехала в Испанию, после — в США.Над сценарием работают Хосе Ривера ("Че Гевара: Дневники мотоциклиста") и лауреат Пулитцеровской премии за пьесу "Анна в тропиках" Нило Круз. Франко был номинирован на "Оскар" за лучшую мужскую роль в фильме "127 часов" в 2011 году. За роль культового режиссера Томми Вайсо в фильме "Горе-творец" он получил "Золотой глобус".
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новости культуры, кино и сериалы, джеймс франко, фидель кастро, знаменитости, звезды, что посмотреть
14:33 05.08.2022
 
Джеймс Франко воплотит образ Фиделя Кастро

Джеймс Франко воплотит образ Фиделя Кастро в фильме Мигеля Бардема "Alina Of Cuba"

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова, AP/NCДжеймс Франко и Фидель Кастро
Джеймс Франко и Фидель Кастро - РИА Новости, 1920, 05.08.2022
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова, AP/NC
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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Джеймс Франко воплотит образ Фиделя Кастро в фильме Мигеля Бардема "Alina Of Cuba", пишет Deadline.
Картина расскажет о дочери Кастро и Натальи Ревуэльте Клевс — Алине Фернандес.
Она появилась на свет, когда ее родители состояли в браке с другими. Алина узнала, кто ее отец в десять лет. Во взрослом возрасте она критиковала Кастро. На Кубе Фернандес считалась диссиденткой, которой запрещено было выезжать заграницу. В 1993 году она уехала в Испанию, после — в США.
Над сценарием работают Хосе Ривера ("Че Гевара: Дневники мотоциклиста") и лауреат Пулитцеровской премии за пьесу "Анна в тропиках" Нило Круз.
Франко был номинирован на "Оскар" за лучшую мужскую роль в фильме "127 часов" в 2011 году. За роль культового режиссера Томми Вайсо в фильме "Горе-творец" он получил "Золотой глобус".
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