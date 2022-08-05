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Новый род пауков назвали в честь Дэвида Боуи

Новый род пауков назвали в честь Дэвида Боуи - РИА Новости, 05.08.2022

Новый род пауков назвали в честь Дэвида Боуи

Немецкий арахнолог Петер Егер назвал новый род пауков в честь знаменитого британского певца и композитора Дэвида Боуи, говорится в статье, опубликованной в... РИА Новости, 05.08.2022

2022-08-05T17:49

2022-08-05T17:49

2022-08-05T17:49

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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Немецкий арахнолог Петер Егер назвал новый род пауков в честь знаменитого британского певца и композитора Дэвида Боуи, говорится в статье, опубликованной в научном журнале Zootaxa.После проверки структурных и молекулярных признаков выяснилось, что некоторые представители Ctenus отличаются от других членистоногих этого же рода. Поэтому возникла необходимость создать новый род, который включил бы эту преимущественно азиатскую линию наземных пауков.Bowie gen. nov. охватит 49 уже известных видов, перенесенных из Ctenus, а также 55 новых видов пауков.Егер уже давал своим открытиям имена знаменитостей. Например, экоактивистки Греты Тунберг, немецкой певицы Нины Хаген, нидерландского изобретателя и предпринимателя Бояна Слата, пакистанской правозащитницы Малалы Юсуфзай.Дэвид Боуи умер в январе 2016 года после продолжительной болезни. За годы его музыкальной карьеры было продано более 136 миллионов его пластинок. Боуи вошел в десятку самых успешных артистов в истории популярной музыки Великобритании. В 2004 году журнал Rolling Stone поместил его на 39-е место в рейтинге "100 величайших исполнителей рок-музыки всех времен" и 23-е - в рейтинге "100 величайших вокалистов всех времен". В этом году Боуи могло бы исполниться 75 лет.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, грета тунберг, малала юсуфзай, великобритания, знаменитости, звезды, дэвид боуи