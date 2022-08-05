https://ria.ru/20220805/bolnitsa-1807414657.html
Украинские войска обстреляли больницу в Донецке
Украинские войска обстреляли больницу в Донецке - РИА Новости, 05.08.2022
Украинские войска обстреляли больницу в Донецке
Украинские войска обстреляли больницу №17 в Куйбышевском районе Донецка, есть пострадавшие, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 05.08.2022
2022-08-05T10:33
2022-08-05T10:33
2022-08-05T10:38
специальная военная операция на украине
в мире
украина
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ДОНЕЦК, 5 авг - РИА Новости. Украинские войска обстреляли больницу №17 в Куйбышевском районе Донецка, есть пострадавшие, сообщил мэр города Алексей Кулемзин."Под обстрелом больница №17 в Куйбышевском районе, имеются пострадавшие. Данные уточняются", - написал Кулемзин в своем Telegram-канале.Куйбышевский район столицы ДНР в пятницу уже неоднократно подвергался обстрелам со стороны украинских войск, в ходе которых применялась артиллерия "натовского" калибра 155 миллиметров. Об этом сообщало представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
https://radiosputnik.ria.ru/20220804/deti-1807340148.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина
10:33 05.08.2022 (обновлено: 10:38 05.08.2022)
Украинские войска обстреляли больницу в Донецке
Украинские войска обстреляли больницу № 17 в Куйбышевском районе Донецка