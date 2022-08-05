https://ria.ru/20220805/bolnitsa-1807414657.html

Украинские войска обстреляли больницу в Донецке

Украинские войска обстреляли больницу в Донецке - РИА Новости, 05.08.2022

Украинские войска обстреляли больницу в Донецке

Украинские войска обстреляли больницу №17 в Куйбышевском районе Донецка, есть пострадавшие, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 05.08.2022

2022-08-05T10:33

2022-08-05T10:33

2022-08-05T10:38

специальная военная операция на украине

в мире

украина

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ДОНЕЦК, 5 авг - РИА Новости. Украинские войска обстреляли больницу №17 в Куйбышевском районе Донецка, есть пострадавшие, сообщил мэр города Алексей Кулемзин."Под обстрелом больница №17 в Куйбышевском районе, имеются пострадавшие. Данные уточняются", - написал Кулемзин в своем Telegram-канале.Куйбышевский район столицы ДНР в пятницу уже неоднократно подвергался обстрелам со стороны украинских войск, в ходе которых применялась артиллерия "натовского" калибра 155 миллиметров. Об этом сообщало представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

https://radiosputnik.ria.ru/20220804/deti-1807340148.html

украина

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, украина