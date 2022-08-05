https://ria.ru/20220805/blinken-1807395827.html

Лавров заявил, что не увидел желания Блинкена поговорить с ним

Лавров заявил, что не увидел желания Блинкена поговорить с ним - РИА Новости, 05.08.2022

Лавров заявил, что не увидел желания Блинкена поговорить с ним

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что не увидел желания госсекретаря США Энтони Блинкена поговорить с ним в Камбодже на полях АСЕАН. РИА Новости, 05.08.2022

2022-08-05T08:49

2022-08-05T08:49

2022-08-05T10:38

в мире

камбоджа

россия

сергей лавров

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1d/1805851703_268:0:2708:1372_1920x0_80_0_0_67837bb9f06119c8792a6dfc52cdd2ca.jpg

ПНОМПЕНЬ, 5 авг - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что не увидел желания госсекретаря США Энтони Блинкена поговорить с ним в Камбодже на полях АСЕАН.Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби заявил, что Блинкен будет искать контакта с Лавровым на полях министерской встречи АСЕАН в Камбодже, чтобы обсудить вопрос об обмене заключенными. По словам Кирби, у него нет сомнений, что у если у Блинкена "будет возможность поймать господина Лаврова за пуговицу, он это сделает"."Наверное, Кирби забыл дать ему поручение, потому что мы сидели с ним сегодня через одного за столом дискуссий. Я не видел, чтобы он был заинтересован меня за что-то там ловить. Пуговицы все на месте", - сказал министр на пресс-конференции в пятницу.Глава МИД РФ в Камбодже принимает участие в мероприятиях по линии АСЕАН, Восточноазиатского саммита и регионального форума АСЕАН по безопасности. "АСЕАНовская неделя", которая стартовала в минувшую субботу, стала вторым за месяц многосторонним мероприятием, где присутствуют Лавров и Блинкен.

https://radiosputnik.ria.ru/20220804/pugovitsa-1807361314.html

камбоджа

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, камбоджа, россия, сергей лавров