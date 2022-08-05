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Лавров заявил, что не увидел желания Блинкена поговорить с ним - РИА Новости, 05.08.2022
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Лавров заявил, что не увидел желания Блинкена поговорить с ним
Лавров заявил, что не увидел желания Блинкена поговорить с ним - РИА Новости, 05.08.2022
Лавров заявил, что не увидел желания Блинкена поговорить с ним
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что не увидел желания госсекретаря США Энтони Блинкена поговорить с ним в Камбодже на полях АСЕАН. РИА Новости, 05.08.2022
2022-08-05T08:49
2022-08-05T10:38
в мире
камбоджа
россия
сергей лавров
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ПНОМПЕНЬ, 5 авг - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что не увидел желания госсекретаря США Энтони Блинкена поговорить с ним в Камбодже на полях АСЕАН.Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби заявил, что Блинкен будет искать контакта с Лавровым на полях министерской встречи АСЕАН в Камбодже, чтобы обсудить вопрос об обмене заключенными. По словам Кирби, у него нет сомнений, что у если у Блинкена "будет возможность поймать господина Лаврова за пуговицу, он это сделает"."Наверное, Кирби забыл дать ему поручение, потому что мы сидели с ним сегодня через одного за столом дискуссий. Я не видел, чтобы он был заинтересован меня за что-то там ловить. Пуговицы все на месте", - сказал министр на пресс-конференции в пятницу.Глава МИД РФ в Камбодже принимает участие в мероприятиях по линии АСЕАН, Восточноазиатского саммита и регионального форума АСЕАН по безопасности. "АСЕАНовская неделя", которая стартовала в минувшую субботу, стала вторым за месяц многосторонним мероприятием, где присутствуют Лавров и Блинкен.
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в мире, камбоджа, россия, сергей лавров
08:49 05.08.2022 (обновлено: 10:38 05.08.2022)
 
Лавров заявил, что не увидел желания Блинкена поговорить с ним

Глава МИД Лавров: не заметил заинтересованности Блинкена в контактах на АСЕАН в Камбодже

© РИА Новости / МИД России / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 05.08.2022
© РИА Новости / МИД России
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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ПНОМПЕНЬ, 5 авг - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что не увидел желания госсекретаря США Энтони Блинкена поговорить с ним в Камбодже на полях АСЕАН.
Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби заявил, что Блинкен будет искать контакта с Лавровым на полях министерской встречи АСЕАН в Камбодже, чтобы обсудить вопрос об обмене заключенными. По словам Кирби, у него нет сомнений, что у если у Блинкена "будет возможность поймать господина Лаврова за пуговицу, он это сделает".
"Наверное, Кирби забыл дать ему поручение, потому что мы сидели с ним сегодня через одного за столом дискуссий. Я не видел, чтобы он был заинтересован меня за что-то там ловить. Пуговицы все на месте", - сказал министр на пресс-конференции в пятницу.
Глава МИД РФ в Камбодже принимает участие в мероприятиях по линии АСЕАН, Восточноазиатского саммита и регионального форума АСЕАН по безопасности. "АСЕАНовская неделя", которая стартовала в минувшую субботу, стала вторым за месяц многосторонним мероприятием, где присутствуют Лавров и Блинкен.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 04.08.2022
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В миреКамбоджаРоссияСергей Лавров
 
 
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