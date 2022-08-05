08:49 05.08.2022 (обновлено: 10:38 05.08.2022)
Лавров заявил, что не увидел желания Блинкена поговорить с ним
Глава МИД Лавров: не заметил заинтересованности Блинкена в контактах на АСЕАН в Камбодже
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
ПНОМПЕНЬ, 5 авг - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что не увидел желания госсекретаря США Энтони Блинкена поговорить с ним в Камбодже на полях АСЕАН.
Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби заявил, что Блинкен будет искать контакта с Лавровым на полях министерской встречи АСЕАН в Камбодже, чтобы обсудить вопрос об обмене заключенными. По словам Кирби, у него нет сомнений, что у если у Блинкена "будет возможность поймать господина Лаврова за пуговицу, он это сделает".
"Наверное, Кирби забыл дать ему поручение, потому что мы сидели с ним сегодня через одного за столом дискуссий. Я не видел, чтобы он был заинтересован меня за что-то там ловить. Пуговицы все на месте", - сказал министр на пресс-конференции в пятницу.
Глава МИД РФ в Камбодже принимает участие в мероприятиях по линии АСЕАН, Восточноазиатского саммита и регионального форума АСЕАН по безопасности. "АСЕАНовская неделя", которая стартовала в минувшую субботу, стала вторым за месяц многосторонним мероприятием, где присутствуют Лавров и Блинкен.