https://ria.ru/20220805/bkl-1807402990.html

В Москве начали работы по благоустройству у станции БКЛ "Текстильщики"

В Москве начали работы по благоустройству у станции БКЛ "Текстильщики" - РИА Новости, 05.08.2022

В Москве начали работы по благоустройству у станции БКЛ "Текстильщики"

Работы по благоустройству возле станции БКЛ "Текстильщики" начались на юго-востоке Москвы, сообщил журналистам заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр... РИА Новости, 05.08.2022

2022-08-05T09:44

2022-08-05T09:44

2022-08-05T09:44

общество

городское хозяйство москвы

москва

большая кольцевая линия

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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Работы по благоустройству возле станции БКЛ "Текстильщики" начались на юго-востоке Москвы, сообщил журналистам заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков."Специалисты Комплекса городского хозяйства приступили к проведению благоустройства возле станции Большой кольцевой линии метро "Текстильщики" на юго-востоке столицы. Главная задача благоустройства территорий возле новых транспортных объектов - сделать удобные пешеходные маршруты к ним от жилых массивов и комфортные общественные пространства для отдыха местных жителей. В рамках проекта приведем в порядок тротуары, общая площадь пешеходной зоны превысит 20 тысяч квадратных метров, заменим дорожное покрытие, проведем озеленение", - заявил Бирюков.В комплексе городского хозяйства сообщили, что для пассажиров общественного транспорта на дублере Волгоградского проспекта установят современный остановочный павильон с зарядными слотами. Для автомобилистов сделают удобные парковочные карманы. Работы пройдут на улицах Саратовская, Люблинская, Артюхиной, 1-й и 11-й улицах Текстильщиков, в 1-м Саратовском проезде и на дублере Волгоградского проспекта. Для безопасности пешеходов и водителей выставлены ограждения с сигнальными лампами, установлены временные дорожные знаки, размещены информационные баннеры. Для горожан обустроены проходы.Бирюков отметил, что в настоящее время ведется устройство кабельной канализации, в которую уберут воздушные линии, начаты работы на тротуарах."Хорошее освещение - необходимое условие комфорта и безопасности жителей, поэтому на прилегающей к станции территории появится около 190 энергоэффективных фонарей и уличных торшеров. Пешеходные переходы оборудуем опорами контрастного освещения, которые позволяют самой "зебре" и пешеходам на ней быть заметнее для водителей в темное время суток", - рассказал заммэра.Бирюков добавил, что в рамках благоустройства разобьют почти 23,7 тысячи квадратных метров газона. Поздней осенью в этом районе высадят 58 деревьев и 160 кустарников.Сообщается, что основные работы планируется завершить до конца года.

https://ria.ru/20220725/bkl-1804698714.html

москва

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, городское хозяйство москвы, москва, большая кольцевая линия