https://ria.ru/20220805/bkl-1807402990.html
В Москве начали работы по благоустройству у станции БКЛ "Текстильщики"
В Москве начали работы по благоустройству у станции БКЛ "Текстильщики" - РИА Новости, 05.08.2022
В Москве начали работы по благоустройству у станции БКЛ "Текстильщики"
Работы по благоустройству возле станции БКЛ "Текстильщики" начались на юго-востоке Москвы, сообщил журналистам заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр... РИА Новости, 05.08.2022
2022-08-05T09:44
2022-08-05T09:44
2022-08-05T09:44
общество
городское хозяйство москвы
москва
большая кольцевая линия
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Работы по благоустройству возле станции БКЛ "Текстильщики" начались на юго-востоке Москвы, сообщил журналистам заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков."Специалисты Комплекса городского хозяйства приступили к проведению благоустройства возле станции Большой кольцевой линии метро "Текстильщики" на юго-востоке столицы. Главная задача благоустройства территорий возле новых транспортных объектов - сделать удобные пешеходные маршруты к ним от жилых массивов и комфортные общественные пространства для отдыха местных жителей. В рамках проекта приведем в порядок тротуары, общая площадь пешеходной зоны превысит 20 тысяч квадратных метров, заменим дорожное покрытие, проведем озеленение", - заявил Бирюков.В комплексе городского хозяйства сообщили, что для пассажиров общественного транспорта на дублере Волгоградского проспекта установят современный остановочный павильон с зарядными слотами. Для автомобилистов сделают удобные парковочные карманы. Работы пройдут на улицах Саратовская, Люблинская, Артюхиной, 1-й и 11-й улицах Текстильщиков, в 1-м Саратовском проезде и на дублере Волгоградского проспекта. Для безопасности пешеходов и водителей выставлены ограждения с сигнальными лампами, установлены временные дорожные знаки, размещены информационные баннеры. Для горожан обустроены проходы.Бирюков отметил, что в настоящее время ведется устройство кабельной канализации, в которую уберут воздушные линии, начаты работы на тротуарах."Хорошее освещение - необходимое условие комфорта и безопасности жителей, поэтому на прилегающей к станции территории появится около 190 энергоэффективных фонарей и уличных торшеров. Пешеходные переходы оборудуем опорами контрастного освещения, которые позволяют самой "зебре" и пешеходам на ней быть заметнее для водителей в темное время суток", - рассказал заммэра.Бирюков добавил, что в рамках благоустройства разобьют почти 23,7 тысячи квадратных метров газона. Поздней осенью в этом районе высадят 58 деревьев и 160 кустарников.Сообщается, что основные работы планируется завершить до конца года.
https://ria.ru/20220725/bkl-1804698714.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, городское хозяйство москвы, москва, большая кольцевая линия
В Москве начали работы по благоустройству у станции БКЛ "Текстильщики"
Бирюков: в Москве начали работы по благоустройству у станции БКЛ "Текстильщики"
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Работы по благоустройству возле станции БКЛ "Текстильщики" начались на юго-востоке Москвы, сообщил журналистам заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Специалисты Комплекса городского хозяйства приступили к проведению благоустройства возле станции Большой кольцевой линии метро "Текстильщики" на юго-востоке столицы. Главная задача благоустройства территорий возле новых транспортных объектов - сделать удобные пешеходные маршруты к ним от жилых массивов и комфортные общественные пространства для отдыха местных жителей. В рамках проекта приведем в порядок тротуары, общая площадь пешеходной зоны превысит 20 тысяч квадратных метров, заменим дорожное покрытие, проведем озеленение", - заявил Бирюков.
В комплексе городского хозяйства сообщили, что для пассажиров общественного транспорта на дублере Волгоградского проспекта установят современный остановочный павильон с зарядными слотами. Для автомобилистов сделают удобные парковочные карманы. Работы пройдут на улицах Саратовская, Люблинская, Артюхиной, 1-й и 11-й улицах Текстильщиков, в 1-м Саратовском проезде и на дублере Волгоградского проспекта. Для безопасности пешеходов и водителей выставлены ограждения с сигнальными лампами, установлены временные дорожные знаки, размещены информационные баннеры. Для горожан обустроены проходы.
Бирюков отметил, что в настоящее время ведется устройство кабельной канализации, в которую уберут воздушные линии, начаты работы на тротуарах.
"Хорошее освещение - необходимое условие комфорта и безопасности жителей, поэтому на прилегающей к станции территории появится около 190 энергоэффективных фонарей и уличных торшеров. Пешеходные переходы оборудуем опорами контрастного освещения, которые позволяют самой "зебре" и пешеходам на ней быть заметнее для водителей в темное время суток", - рассказал заммэра.
Бирюков добавил, что в рамках благоустройства разобьют почти 23,7 тысячи квадратных метров газона. Поздней осенью в этом районе высадят 58 деревьев и 160 кустарников.
Сообщается, что основные работы планируется завершить до конца года.